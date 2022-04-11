"Будинок російських шпигунів" у Варшаві передадуть Україні

Влада Варшави найближчим часом передасть у розпорядження посольства України житловий комплекс, який тривалий час безпідставно використовувало посольство РФ і який у Польщі назвали "будинком шпигунів".

Про це під час спільної пресконференції з послом України в Польщі Андрієм Дещицею заявив мер Варшави Рафал Тшасковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже хочу, щоб цей будинок служив українським друзям",- заявив Тшасковський.

Мер Варшави зазначив, що спільно з посольством України влада міста вирішуватиме, як він далі функціонуватиме. За його словами, на цей час тривають юридичні процедури за участю судового виконавця, постановка будинку за адресою вул. Собєського, 100 на баланс міста з подальшою передачею для експлуатації посольством України й українською громадою.

За словами мера, також вивчається технічний стан будинку на предмет ремонту та подальшого використання. Тшасковський зазначив, що цей будинок росіяни не використовували вже тривалий час. Він зауважив, що, оскільки росіяни нікого до нього не впускали, то влада міста не знає, що там робилося, і в якому стані він на сьогодні.

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Тшасковський повідомив, що влада міста разом з посольством України проситимуть приватні фірми долучитися до ремонту цього великого житлового комплексу.

Своєю чергою Дещиця заявив, що він подав ноту до МЗС Польщі, в якій висловив зацікавлення в оренді цього об’єкта. Посол додав, що після узгодження усіх формальностей український прапор на будинку можна буде вивісити вже "завтра-післязавтра".

Дещиця поінформував, що є багато планів, яким чином можна буде використати цей великий будинок та прилеглу до нього територію.

"Цей будинок служитиме українкам і українцям. Тут може функціонувати садок, школа, Український дім, який зараз у Варшаві має невелике приміщення, Центр української культури тощо", - зазначив Дещиця.

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Він не виключив, що в приміщенні також може з’явитися український ресторан чи готель. Український дипломат зауважив, що це питання вирішуватиметься найближчим часом.

Дещиця висловив сподівання, що ремонт цього приміщення можна буде завершити впродовж кількох місяців.

За інформацією польських ЗМІ, у понеділок вранці перед приїздом до цього комплексу судових виконавців на його території з’явилися декілька чоловіків, які розмовляли російською мовою. Через кілька хвилин вони поїхали. На місці залишилася одна особа, яка ланцюгом заблокувала в’їзні ворота до комплексу.

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Житловий комплекс у вигляді двох сполучених між собою будинків каскадної конструкції був збудований в 70-х роках минулого століття на підставі угоди між СРСР і ПНР. У комуністичні часи в ньому мешкали радянські дипломати, пізніше – російські. В 1990-х роках росіяни перестали його активно експлуатувати, але не віддали будинок польській стороні і продовжують вважати його своїм.

Жителі Варшави назвали цей комплекс, який не експлуатується вже чверть століття, "шпигунським" через його недоступність та занедбаність. Попри те, що РФ його не використовує, російська сторона не хоче віддавати цю нерухомість Польщі.

У 2016 році варшавський суд постановив, що Росія повинна заплатити 7,8 млн злотих (понад 1,8 млн дол.) за експлуатацію об'єкта і передати його польській стороні. Москва відмовилася це зробити. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України 24 лютого влада Варшави отримала дозвіл на доступ до цієї нерухомості судового виконавця з подальшою передачею в оренду українській стороні.