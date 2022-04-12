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Новости Война
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армия РФ (17988) Зеленский (19005) изнасилование (908) младенец (35) военные преступления (1371)

Российский солдат Бычков из Пскова изнасиловал украинского младенца. Пригласит ли его Шойгу домой "защищать" своих внуков? - Зеленский

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

Зафиксированы сотни случаев изнасилований украинцев войсками РФ.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это правда, но это было. Установлено даже это лицо, этот российский военный Бычков из Пскова. Десантник или спецназ, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!", - с ужасом рассказывает Зеленский.

Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники. Из Пскова. Изнасилование младенца. ..", - добавляет он.

Зеленский предполагает, что российские пропагандисты, вероятно, уже начали оправдывать такие зверства.

"Пожалуй, скажут, как всегда, что этого не было, а если было, то это была "защита русскоговорящих". И это преступление, как и каждое такое преступление, останется ответственностью в том числе и пропагандистов. В частности, тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова. И в частности тех в Европе, кто до сих пор не выключает российскую пропаганду из телесетей", - заметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча – лишь один из символов преступлений войск РФ. В других оккупированных городах и селах они делали то же самое, - Зеленский

Дальше он поднимает вопрос, как сейчас министр обороны Российской Федерации и другие авторы этой "спецоперации" оценивают вот такие ее результаты?

"После даже вот таких преступлений. После даже вот такого "подвига" русского солдата Бычкова? Может, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков к себе домой? Не захочет ли уважаемый господин министр? Уверен, побоится", – резюмирует Зеленский.
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Топ комментарии
+76
Арестовали за то, что спалился и заставил работать пропаганду ещё и с этим вопросом, а не за насилие над младенцем. Кацапы это библейское зло.
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12.04.2022 14:11
+67
Да там вся российская нация конченная, только уничтожать их без вариантов, либо мы их либо они нас - другого не будет
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12.04.2022 14:05
+64
Не можна все списувати на Бичкова. В підаРосії 140 000 000 бичкових. І тільки біля 20 000 рассєян стали хорошими.
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12.04.2022 14:05
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Правила форума Совет форумчан
гдето читал, что его уже арестовали, но это не точно
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12.04.2022 14:05 Ответить
Так. Арештували. Але ж всі 140 мільйонів не арештуєш...
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12.04.2022 14:06 Ответить
Согласен с вами. Иногда жалею, что нет у нас тех боевых голубей . Уявляю як бы смердiла раися
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12.04.2022 14:10 Ответить
Арестовали за то, что спалился и заставил работать пропаганду ещё и с этим вопросом, а не за насилие над младенцем. Кацапы это библейское зло.
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12.04.2022 14:11 Ответить
Его наградил ***** медалью за взятие младенца
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12.04.2022 16:00 Ответить
Не можна все списувати на Бичкова. В підаРосії 140 000 000 бичкових. І тільки біля 20 000 рассєян стали хорошими.
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12.04.2022 14:05 Ответить
А почему не показать харю этого белкового организма?
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12.04.2022 14:05 Ответить
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12.04.2022 14:12 Ответить
Так показувати кругом і скрізь поки ця мерзота не застрілиться, хоча і смерті буде мало!
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12.04.2022 14:31 Ответить
на билборды! по всему снг!
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12.04.2022 15:45 Ответить
Анжею, не кажи снг, кажи пост-радянський простір.
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12.04.2022 16:04 Ответить
Да там вся российская нация конченная, только уничтожать их без вариантов, либо мы их либо они нас - другого не будет
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12.04.2022 14:05 Ответить
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12.04.2022 15:18 Ответить
фу, ну і виродки. просто дегенерати.
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12.04.2022 16:05 Ответить
Але Вам, чомусь, рота не пече спілкуватись кацапською. Поясніть логіку?
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12.04.2022 16:01 Ответить
Російського вояка Бичкова треба будь-якою ціною знайти і доставити в будь яке СІЗО на територію України. В камеру до обізнаних і вибагливих співкамерників
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12.04.2022 14:06 Ответить
випустіть ''ТОРНАДО'' І ПОСТАВТЕ ЇМ ЗАДАЧУ ЦО РОБИТЬ З КАЦАПАМИ
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12.04.2022 14:11 Ответить
Торнадо випустили декілька днів тому. Нарешті!! Не розумію, чому Зеленський зволікав з цим рішенням майже більше двох років
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12.04.2022 14:15 Ответить
Звідки інфа?
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12.04.2022 14:23 Ответить
Випустили тільки моджахеда та ахіла.Торнадо обявив про набір,підете?
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12.04.2022 16:12 Ответить
Я за любки піду нищити кацапів, Я вже довго чекаю, записався в тероборону відповіді досі немає. Думаю це через те що я не служив. Мені короткий курс підготовки і все. Ніхто з нас не є рембо але треба кацапів нищити.
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12.04.2022 16:15 Ответить
таки випустили, чи всіх не знаю, але головного і ще декілька точно, ще тижня 2 тому.
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12.04.2022 17:30 Ответить
Фуйло медальку дасть
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12.04.2022 14:07 Ответить
Важливіше питання навіщо ВИ, нинішня влада, хочете зробити Бичкових гарантами безпеки України та віддати під їхній контроль українську армію, а значить, і всю Україну?
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12.04.2022 14:07 Ответить
Тому що виборці зеленого плюща цього хотіли.
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12.04.2022 15:40 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные
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12.04.2022 14:08 Ответить
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12.04.2022 14:15 Ответить
Хто ж вам винен, що ви після Другої Світовій не *********** цю маскву сраную?
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12.04.2022 15:42 Ответить
Генерал Паттон говорил что они победили не ту страну. И просил начать войну с совком, за это был уничтожен в Германии в 1945.
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12.04.2022 16:03 Ответить
Я також не розумію, навіщо давали ленд-ліз і відкрили другий фронт так рано, не дочекавшись, поки Німеччина та т.зв. СССР знищать одне одного.
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12.04.2022 16:04 Ответить
Вот тебе и "какая разница" Вова...
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12.04.2022 14:10 Ответить
Интересно, улица в это время была освещенная или нет?
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12.04.2022 16:52 Ответить
"подякуємо" зе-команді, за те що вони ржали із західних лідерів, коли ті попереджали, що рашисти планують вторгення - треба готуватися
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12.04.2022 14:10 Ответить
я оце думаю. може, можна порчу яку навести на цих одічалих?
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12.04.2022 14:11 Ответить
Можна. Цим займаються специ з ЗСУ.
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12.04.2022 14:28 Ответить
Вони вже під дією порчі : незнищенної порчі- трупного яду імперського "вялічія"
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12.04.2022 14:32 Ответить
Это должен знать весь мир чтобы русским во всем мире был Ад! Чтобы их на пушечный выстрел не подпускали к детям.
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12.04.2022 14:17 Ответить
Как цапов всех на ножы... не простим. Будем резать до последнего.
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12.04.2022 14:22 Ответить
Кожному расєйському полоненому робити вагіну, а наші зґвалтовані жінки підтвердять що це були расєйські вояки-лєзбіяни
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12.04.2022 14:23 Ответить
Ну, якщо президент країни, де сталися масові випадки зґвалтувань та вбивств населення більш за все у світі бажає миру з насильниками та вбивцями, а також особисто зустрітися з важдьом цих нелюдей...
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12.04.2022 14:27 Ответить
Попаде на зону - щоранку матиме відчуття, ніби його трахнув ешелон з металоломом. Сам удавиться...
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12.04.2022 14:27 Ответить
Ну, этого по всякому надо найти. Сейчас или потом. И в оппу засунуть гранату. Или в рот.
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12.04.2022 14:28 Ответить
Бичков не просто вояк,а ОФІЦЕР,комвзводу! Тобто «іхблаґородіє,руцкійахвіцер». Уе все,що треба знати про «паручіковґаліциних та корнетовабалєнскіх»,яких десятиліттями оспівувала з усіх щілин пропаганда...
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12.04.2022 14:30 Ответить
Мені мій батько (фронтовик 2-ї світової) пройшов до Берліна, а потім Курильські о-ви розповідав. Мені тоді було приблизно 14років. Те що творили москалі в Берліні після капітуляції неможливо описати, а звичайна порядна людина могла зійти з розуму. Наголошував щоб і я і мої діти знали, гіршого плюгавого народу він не бачив. Діти про це знають і внукам теж це аргументовано доведу, зештою все повертається, тому-хороший москальтой, якого не видно в тепловізор.
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12.04.2022 16:00 Ответить
"Армия" мародёров, насильников, вандалов, педофилов и вообще **********, в прямом значении этого слова.
Их плешивой вошьдь имеет все основания ею гордится. Его "вторая армия" слеплена из подручного материала якутского скульптора.
"Я тебя слепило из того, то было"...
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12.04.2022 14:31 Ответить
І чі зожу я після цього "любити ближнього свого"? Адже ж кацап - то є мій "ближній"?! Що ж це коїться?! Мені здається, що всі ці заповіді, всі до одної, втратили будь-який сенс. Бо Бог цю землю полишив... Тепер тільки ми й кацапи сатани проти нас.
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12.04.2022 14:32 Ответить
Не оставил. Вспомните, кого Христос говорил называть своим ближним. Я не поклонник библии, но вот: Лк.10:25-37
https://azbyka.ru/days/p-kto-moj-blizhnij

Мир с нами и Бог не оставил Украину. Вся нечисть будет отброшена, не теряйте веру.
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12.04.2022 14:53 Ответить
Погано прочитали. Приблизно так: напали на чоловіка обікрали і побили залишивши край дороги. Ішов тією дорогою священник, побачив, обминув і пішов собі дальше. Проїздив дрогою самарянин який промив і перев"язав рани і завіз до найблищого заїзду. Залатив гроші за догляд і ......... Запитання, хто є ближннім ? Якось так не вникаючи в деталі. Читайте Біблію а ще краще "Пшениця без кукілю" атор І.Каганець. Зрештою читайте інтернет видання "Народний оглядач"-читаю з захопленням.
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12.04.2022 16:08 Ответить
- Підтверджую і підтримую!
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12.04.2022 18:58 Ответить
Питання таке - чи надіслано це відео українською владою до європейських судів, масс-медіа?
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12.04.2022 14:32 Ответить
НИКАКИХ ПЛЕННЫХ. .НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . ЭТИ ТВАРИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ.
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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12.04.2022 14:35 Ответить
Кому интересно, можете скачать и посмотреть:

https://anonfiles.com/v2F4X5V8x4/_rar

Но предупреждаю: мерзость еще та...
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12.04.2022 14:45 Ответить
Бичков із Пскова і вся його родина має бути знищена!
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12.04.2022 14:57 Ответить
Но от встречи с ВВХ Зе никогда не откажется.
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12.04.2022 14:57 Ответить
Любой украинец, оказавшийся рядом с этой гнидой обязан его уничтожить.
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12.04.2022 14:58 Ответить
Самые лучшие солдаты получаются из тех, кто мирно жил и возвращается домой, а там воронка и мертвые жена и дети. Вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна, ему не нужны деньги, не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно - месть. Именно по этому он будет жить долго.
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12.04.2022 15:05 Ответить
Мордор - це не країна, це територія, заселена мільчаковими та бичковими. Я вже давно не розподіляю їх на більше і менше зло, бо не бачу сенсу у сортуванні лайна. Московія має бути знищена, а все біосміття на її просторах має здохнути у страшних нелюдських муках. Вся їхня територія має стати одним великим концтабором, де вони будуть вбивати, ґвалтувати і катувати один одного, борючись за смердючий шматок запліснявілого хлібу, і підставляти очко за цукерку. Всі кацапи мають згнити заживо у своїй вялікоскрєпной і нехай не буде їм ні співчуття, ні допомоги.
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12.04.2022 15:21 Ответить
Молодец, назывант все своими именами.
О таком нельзя молчать.
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12.04.2022 15:28 Ответить
Все правильно говорить президент. От тільки навіщо шойгу називати " шановний міністр "? Для кого він " шановний "? Для українського президента?
Скільки малороса не годуй, скільки його не стріляй, не ґвалтуй, не вбивай, а він, все одно, на москву з повагою дивиться. Коли вже українцем він стане?
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12.04.2022 15:30 Ответить
для МЗЧ ж шашлыки было главное(( за три года(!) не разу не назвал рашку агрессором и прутина убийцей!! хотел в *** ему позаглядывать!
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12.04.2022 15:38 Ответить
більше того, він і досі жодного разу так і не вимовив слово "перемога"
то його від всього українського корчило, і тепер ніяк не стане на наш бік.
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12.04.2022 16:11 Ответить
сссук*... стереть всю инфраструктуру белгорода накуй, шоб у них начался экономический коллапс и миллионы беженцев! срочно!! !! они ж ***** к войне не готовились, думали будет "ахота на батальон нациков", а сейчас им должно стать страшно!! очень!!
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12.04.2022 15:37 Ответить
Полонених кацапів - віддавати мінімум здоровими.
Щоб красти, ні розмножуватись, ні дрочить не могли.
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12.04.2022 15:45 Ответить
а когда валера_пермяков с армяно-российской базы убил целую семью. хоть чемто хаи возмтились? нет. они остались верными колаборантами московии!
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12.04.2022 15:47 Ответить
Если такое видео есть, пусть зеленский крутит его перед всеми своими выступлениями во всех парламентов мира! Правда многие из них типа микрона или олуха шольца еще и подрочат на такое видео.
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12.04.2022 15:47 Ответить
Наші найкращі воїни ЗСУ! Дуже Вас прошу, кожного, такого у"""бка, перед тим, як стратити, каструйте будь ласка, і вставляйте їх огризки, їм у рота!!!
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12.04.2022 15:48 Ответить
Яка ж довга промова з незмінно шанобливим звертанням до міністра параші (як він оцінює, чи захоче ... і тп).
Президент країни, яка стікає кров'ю, мав би вийти і сказати:
- десантник Бичков згвалтував немовля і виставив відео в інтернет,
- ця потвора, як і його співвітчизники, буде проклята в віках,
- усі злочини фіксуються,
- вендету оголошено.

PS Зеленський, десантників не виховують, їх дресирують ...
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12.04.2022 15:50 Ответить
Этот ублюдок должен быть дохлый, это бесспорно. Но помимо русских солдат, мы так же ненавидим лживые русские СМИ. Которые беспредельно вбрасываю фейковые новости. А сейчас украинские СМИ уподобляются им. Про износ этим существом украинского младенца, это выдумка. Малый его родственник, снято видео никто не знает когда, может не в этом году. А недавно его задержали, там в рашке. Я не знаю приезжал ли он в Украину. Про это чмо впервые я услышал на канале "Є Питання" від Олени Трибушної. Потом решил ввести в поиск ютуба - "алексей бычков", и там ещё на прошлой неделе почему то было запрещённое видео которое он снимал, он проводил фломастером по жопе русского младенца. Так же засовывает себе предметы в очко. Так что мне наплевать русских младенцев, которые вырастут такими же ублюдочными солдатами как он, пускай хоть порвёт его.

Зачем выдумывать фейк типа "распятого мальчика в трусиках", который только подкинул дров в топку ненависти к ним.

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12.04.2022 16:18 Ответить
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12.04.2022 16:33 Ответить
..шановний пан міністр..
серйозно? ось така дослівна риторика?
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12.04.2022 16:50 Ответить
Чому те немовля не було евакуйоване разом із іншими дітьми і дорослими до початку нападу?
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12.04.2022 17:06 Ответить
це всі питання,що виникли з цього приводу? Де вас таких овець клонують?
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12.04.2022 18:05 Ответить
А ведь он отправлял это видио своим родным и близким что бы те его лайкали
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12.04.2022 19:00 Ответить
Рабичев "Война всё спишет". 80 лет прошло - ничего не поменялось.
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13.04.2022 01:43 Ответить
Скажіть, будь ласка, чи дива дитинка? Яка її доля? Чи є батьки?
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13.04.2022 11:44 Ответить
Серце болить за малечу..мже якось можна допомогти!..
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13.04.2022 11:46 Ответить
Убить его мало .Тварь ч
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16.04.2022 12:50 Ответить
 
 