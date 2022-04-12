Российский солдат Бычков из Пскова изнасиловал украинского младенца. Пригласит ли его Шойгу домой "защищать" своих внуков? - Зеленский
Зафиксированы сотни случаев изнасилований украинцев войсками РФ.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это правда, но это было. Установлено даже это лицо, этот российский военный Бычков из Пскова. Десантник или спецназ, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!", - с ужасом рассказывает Зеленский.
Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники. Из Пскова. Изнасилование младенца. ..", - добавляет он.
Зеленский предполагает, что российские пропагандисты, вероятно, уже начали оправдывать такие зверства.
"Пожалуй, скажут, как всегда, что этого не было, а если было, то это была "защита русскоговорящих". И это преступление, как и каждое такое преступление, останется ответственностью в том числе и пропагандистов. В частности, тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова. И в частности тех в Европе, кто до сих пор не выключает российскую пропаганду из телесетей", - заметил глава государства.
Дальше он поднимает вопрос, как сейчас министр обороны Российской Федерации и другие авторы этой "спецоперации" оценивают вот такие ее результаты?
"После даже вот таких преступлений. После даже вот такого "подвига" русского солдата Бычкова? Может, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков к себе домой? Не захочет ли уважаемый господин министр? Уверен, побоится", – резюмирует Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Их плешивой вошьдь имеет все основания ею гордится. Его "вторая армия" слеплена из подручного материала якутского скульптора.
"Я тебя слепило из того, то было"...
https://azbyka.ru/days/p-kto-moj-blizhnij
Мир с нами и Бог не оставил Украину. Вся нечисть будет отброшена, не теряйте веру.
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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Но предупреждаю: мерзость еще та...
О таком нельзя молчать.
Скільки малороса не годуй, скільки його не стріляй, не ґвалтуй, не вбивай, а він, все одно, на москву з повагою дивиться. Коли вже українцем він стане?
то його від всього українського корчило, і тепер ніяк не стане на наш бік.
Щоб красти, ні розмножуватись, ні дрочить не могли.
Президент країни, яка стікає кров'ю, мав би вийти і сказати:
- десантник Бичков згвалтував немовля і виставив відео в інтернет,
- ця потвора, як і його співвітчизники, буде проклята в віках,
- усі злочини фіксуються,
- вендету оголошено.
PS Зеленський, десантників не виховують, їх дресирують ...
Зачем выдумывать фейк типа "распятого мальчика в трусиках", который только подкинул дров в топку ненависти к ним.
серйозно? ось така дослівна риторика?