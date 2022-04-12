УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6415 відвідувачів онлайн
Новини Війна
67 861 79
армія рф (16138) Зеленський (22389) зґвалтування (376) немовля (29) воєнні злочини (1796)

Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував українське немовля. Чи запросить його Шойгу додому "захищати" своїх онуків? - Зеленський

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань українців військами РФ.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей... І навіть немовляти! Про це просто страшно зараз говорити. Але це правда, але це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков із Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти!", - з жахом розповідає Зеленський.

"Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось із таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники. З Пскова. Зґвалтування немовляти...", - додає він.

Зеленський припускає, що російські пропагандисти, мабуть, уже почали виправдовувати такі звірства.

"Мабуть, скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було, то це був "захист російськомовних". І цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться відповідальністю зокрема й пропагандистів. Зокрема тих, хто виховує таких десантників. З Пскова. І зокрема тих у Європі, хто ще досі не вимикає російську пропаганду з телемереж", - зауважив глава держави.

Також читайте: Росіяни в Бучі систематично ґвалтували 25 жінок віком від 14 до 24 років, дев'ять з них вагітні, - Денісова

Далі він порушує питання, як зараз міністр оборони Російської Федерації та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють ось такі її результати?

"Після навіть ось таких злочинів. Після навіть ось такого "подвигу" російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків до себе додому? Чи не захоче цього шановний пан міністр? Впевнений, побоїться", - резюмує Зеленський.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+76
Арестовали за то, что спалился и заставил работать пропаганду ещё и с этим вопросом, а не за насилие над младенцем. Кацапы это библейское зло.
показати весь коментар
12.04.2022 14:11
+67
Да там вся российская нация конченная, только уничтожать их без вариантов, либо мы их либо они нас - другого не будет
показати весь коментар
12.04.2022 14:05
+64
Не можна все списувати на Бичкова. В підаРосії 140 000 000 бичкових. І тільки біля 20 000 рассєян стали хорошими.
показати весь коментар
12.04.2022 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гдето читал, что его уже арестовали, но это не точно
показати весь коментар
12.04.2022 14:05 Відповісти
Так. Арештували. Але ж всі 140 мільйонів не арештуєш...
показати весь коментар
12.04.2022 14:06 Відповісти
Согласен с вами. Иногда жалею, что нет у нас тех боевых голубей . Уявляю як бы смердiла раися
показати весь коментар
12.04.2022 14:10 Відповісти
Арестовали за то, что спалился и заставил работать пропаганду ещё и с этим вопросом, а не за насилие над младенцем. Кацапы это библейское зло.
показати весь коментар
12.04.2022 14:11 Відповісти
Его наградил ***** медалью за взятие младенца
показати весь коментар
12.04.2022 16:00 Відповісти
Не можна все списувати на Бичкова. В підаРосії 140 000 000 бичкових. І тільки біля 20 000 рассєян стали хорошими.
показати весь коментар
12.04.2022 14:05 Відповісти
А почему не показать харю этого белкового организма?
показати весь коментар
12.04.2022 14:05 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 14:12 Відповісти
Так показувати кругом і скрізь поки ця мерзота не застрілиться, хоча і смерті буде мало!
показати весь коментар
12.04.2022 14:31 Відповісти
на билборды! по всему снг!
показати весь коментар
12.04.2022 15:45 Відповісти
Анжею, не кажи снг, кажи пост-радянський простір.
показати весь коментар
12.04.2022 16:04 Відповісти
Да там вся российская нация конченная, только уничтожать их без вариантов, либо мы их либо они нас - другого не будет
показати весь коментар
12.04.2022 14:05 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 15:18 Відповісти
фу, ну і виродки. просто дегенерати.
показати весь коментар
12.04.2022 16:05 Відповісти
Але Вам, чомусь, рота не пече спілкуватись кацапською. Поясніть логіку?
показати весь коментар
12.04.2022 16:01 Відповісти
Російського вояка Бичкова треба будь-якою ціною знайти і доставити в будь яке СІЗО на територію України. В камеру до обізнаних і вибагливих співкамерників
показати весь коментар
12.04.2022 14:06 Відповісти
випустіть ''ТОРНАДО'' І ПОСТАВТЕ ЇМ ЗАДАЧУ ЦО РОБИТЬ З КАЦАПАМИ
показати весь коментар
12.04.2022 14:11 Відповісти
Торнадо випустили декілька днів тому. Нарешті!! Не розумію, чому Зеленський зволікав з цим рішенням майже більше двох років
показати весь коментар
12.04.2022 14:15 Відповісти
Звідки інфа?
показати весь коментар
12.04.2022 14:23 Відповісти
Випустили тільки моджахеда та ахіла.Торнадо обявив про набір,підете?
показати весь коментар
12.04.2022 16:12 Відповісти
Я за любки піду нищити кацапів, Я вже довго чекаю, записався в тероборону відповіді досі немає. Думаю це через те що я не служив. Мені короткий курс підготовки і все. Ніхто з нас не є рембо але треба кацапів нищити.
показати весь коментар
12.04.2022 16:15 Відповісти
таки випустили, чи всіх не знаю, але головного і ще декілька точно, ще тижня 2 тому.
показати весь коментар
12.04.2022 17:30 Відповісти
Фуйло медальку дасть
показати весь коментар
12.04.2022 14:07 Відповісти
Важливіше питання навіщо ВИ, нинішня влада, хочете зробити Бичкових гарантами безпеки України та віддати під їхній контроль українську армію, а значить, і всю Україну?
показати весь коментар
12.04.2022 14:07 Відповісти
Тому що виборці зеленого плюща цього хотіли.
показати весь коментар
12.04.2022 15:40 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные
показати весь коментар
12.04.2022 14:08 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 14:15 Відповісти
Хто ж вам винен, що ви після Другої Світовій не *********** цю маскву сраную?
показати весь коментар
12.04.2022 15:42 Відповісти
Генерал Паттон говорил что они победили не ту страну. И просил начать войну с совком, за это был уничтожен в Германии в 1945.
показати весь коментар
12.04.2022 16:03 Відповісти
Я також не розумію, навіщо давали ленд-ліз і відкрили другий фронт так рано, не дочекавшись, поки Німеччина та т.зв. СССР знищать одне одного.
показати весь коментар
12.04.2022 16:04 Відповісти
Вот тебе и "какая разница" Вова...
показати весь коментар
12.04.2022 14:10 Відповісти
Интересно, улица в это время была освещенная или нет?
показати весь коментар
12.04.2022 16:52 Відповісти
"подякуємо" зе-команді, за те що вони ржали із західних лідерів, коли ті попереджали, що рашисти планують вторгення - треба готуватися
показати весь коментар
12.04.2022 14:10 Відповісти
я оце думаю. може, можна порчу яку навести на цих одічалих?
показати весь коментар
12.04.2022 14:11 Відповісти
Можна. Цим займаються специ з ЗСУ.
показати весь коментар
12.04.2022 14:28 Відповісти
Вони вже під дією порчі : незнищенної порчі- трупного яду імперського "вялічія"
показати весь коментар
12.04.2022 14:32 Відповісти
Это должен знать весь мир чтобы русским во всем мире был Ад! Чтобы их на пушечный выстрел не подпускали к детям.
показати весь коментар
12.04.2022 14:17 Відповісти
Как цапов всех на ножы... не простим. Будем резать до последнего.
показати весь коментар
12.04.2022 14:22 Відповісти
Кожному расєйському полоненому робити вагіну, а наші зґвалтовані жінки підтвердять що це були расєйські вояки-лєзбіяни
показати весь коментар
12.04.2022 14:23 Відповісти
Ну, якщо президент країни, де сталися масові випадки зґвалтувань та вбивств населення більш за все у світі бажає миру з насильниками та вбивцями, а також особисто зустрітися з важдьом цих нелюдей...
показати весь коментар
12.04.2022 14:27 Відповісти
Попаде на зону - щоранку матиме відчуття, ніби його трахнув ешелон з металоломом. Сам удавиться...
показати весь коментар
12.04.2022 14:27 Відповісти
Ну, этого по всякому надо найти. Сейчас или потом. И в оппу засунуть гранату. Или в рот.
показати весь коментар
12.04.2022 14:28 Відповісти
Бичков не просто вояк,а ОФІЦЕР,комвзводу! Тобто «іхблаґородіє,руцкійахвіцер». Уе все,що треба знати про «паручіковґаліциних та корнетовабалєнскіх»,яких десятиліттями оспівувала з усіх щілин пропаганда...
показати весь коментар
12.04.2022 14:30 Відповісти
Мені мій батько (фронтовик 2-ї світової) пройшов до Берліна, а потім Курильські о-ви розповідав. Мені тоді було приблизно 14років. Те що творили москалі в Берліні після капітуляції неможливо описати, а звичайна порядна людина могла зійти з розуму. Наголошував щоб і я і мої діти знали, гіршого плюгавого народу він не бачив. Діти про це знають і внукам теж це аргументовано доведу, зештою все повертається, тому-хороший москальтой, якого не видно в тепловізор.
показати весь коментар
12.04.2022 16:00 Відповісти
"Армия" мародёров, насильников, вандалов, педофилов и вообще **********, в прямом значении этого слова.
Их плешивой вошьдь имеет все основания ею гордится. Его "вторая армия" слеплена из подручного материала якутского скульптора.
"Я тебя слепило из того, то было"...
показати весь коментар
12.04.2022 14:31 Відповісти
І чі зожу я після цього "любити ближнього свого"? Адже ж кацап - то є мій "ближній"?! Що ж це коїться?! Мені здається, що всі ці заповіді, всі до одної, втратили будь-який сенс. Бо Бог цю землю полишив... Тепер тільки ми й кацапи сатани проти нас.
показати весь коментар
12.04.2022 14:32 Відповісти
Не оставил. Вспомните, кого Христос говорил называть своим ближним. Я не поклонник библии, но вот: Лк.10:25-37
https://azbyka.ru/days/p-kto-moj-blizhnij

Мир с нами и Бог не оставил Украину. Вся нечисть будет отброшена, не теряйте веру.
показати весь коментар
12.04.2022 14:53 Відповісти
Погано прочитали. Приблизно так: напали на чоловіка обікрали і побили залишивши край дороги. Ішов тією дорогою священник, побачив, обминув і пішов собі дальше. Проїздив дрогою самарянин який промив і перев"язав рани і завіз до найблищого заїзду. Залатив гроші за догляд і ......... Запитання, хто є ближннім ? Якось так не вникаючи в деталі. Читайте Біблію а ще краще "Пшениця без кукілю" атор І.Каганець. Зрештою читайте інтернет видання "Народний оглядач"-читаю з захопленням.
показати весь коментар
12.04.2022 16:08 Відповісти
- Підтверджую і підтримую!
показати весь коментар
12.04.2022 18:58 Відповісти
Питання таке - чи надіслано це відео українською владою до європейських судів, масс-медіа?
показати весь коментар
12.04.2022 14:32 Відповісти
НИКАКИХ ПЛЕННЫХ. .НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . ЭТИ ТВАРИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ.
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
12.04.2022 14:35 Відповісти
Кому интересно, можете скачать и посмотреть:

https://anonfiles.com/v2F4X5V8x4/_rar

Но предупреждаю: мерзость еще та...
показати весь коментар
12.04.2022 14:45 Відповісти
Бичков із Пскова і вся його родина має бути знищена!
показати весь коментар
12.04.2022 14:57 Відповісти
Но от встречи с ВВХ Зе никогда не откажется.
показати весь коментар
12.04.2022 14:57 Відповісти
Любой украинец, оказавшийся рядом с этой гнидой обязан его уничтожить.
показати весь коментар
12.04.2022 14:58 Відповісти
Самые лучшие солдаты получаются из тех, кто мирно жил и возвращается домой, а там воронка и мертвые жена и дети. Вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна, ему не нужны деньги, не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно - месть. Именно по этому он будет жить долго.
показати весь коментар
12.04.2022 15:05 Відповісти
Мордор - це не країна, це територія, заселена мільчаковими та бичковими. Я вже давно не розподіляю їх на більше і менше зло, бо не бачу сенсу у сортуванні лайна. Московія має бути знищена, а все біосміття на її просторах має здохнути у страшних нелюдських муках. Вся їхня територія має стати одним великим концтабором, де вони будуть вбивати, ґвалтувати і катувати один одного, борючись за смердючий шматок запліснявілого хлібу, і підставляти очко за цукерку. Всі кацапи мають згнити заживо у своїй вялікоскрєпной і нехай не буде їм ні співчуття, ні допомоги.
показати весь коментар
12.04.2022 15:21 Відповісти
Молодец, назывант все своими именами.
О таком нельзя молчать.
показати весь коментар
12.04.2022 15:28 Відповісти
Все правильно говорить президент. От тільки навіщо шойгу називати " шановний міністр "? Для кого він " шановний "? Для українського президента?
Скільки малороса не годуй, скільки його не стріляй, не ґвалтуй, не вбивай, а він, все одно, на москву з повагою дивиться. Коли вже українцем він стане?
показати весь коментар
12.04.2022 15:30 Відповісти
для МЗЧ ж шашлыки было главное(( за три года(!) не разу не назвал рашку агрессором и прутина убийцей!! хотел в *** ему позаглядывать!
показати весь коментар
12.04.2022 15:38 Відповісти
більше того, він і досі жодного разу так і не вимовив слово "перемога"
то його від всього українського корчило, і тепер ніяк не стане на наш бік.
показати весь коментар
12.04.2022 16:11 Відповісти
сссук*... стереть всю инфраструктуру белгорода накуй, шоб у них начался экономический коллапс и миллионы беженцев! срочно!! !! они ж ***** к войне не готовились, думали будет "ахота на батальон нациков", а сейчас им должно стать страшно!! очень!!
показати весь коментар
12.04.2022 15:37 Відповісти
Полонених кацапів - віддавати мінімум здоровими.
Щоб красти, ні розмножуватись, ні дрочить не могли.
показати весь коментар
12.04.2022 15:45 Відповісти
а когда валера_пермяков с армяно-российской базы убил целую семью. хоть чемто хаи возмтились? нет. они остались верными колаборантами московии!
показати весь коментар
12.04.2022 15:47 Відповісти
Если такое видео есть, пусть зеленский крутит его перед всеми своими выступлениями во всех парламентов мира! Правда многие из них типа микрона или олуха шольца еще и подрочат на такое видео.
показати весь коментар
12.04.2022 15:47 Відповісти
Наші найкращі воїни ЗСУ! Дуже Вас прошу, кожного, такого у"""бка, перед тим, як стратити, каструйте будь ласка, і вставляйте їх огризки, їм у рота!!!
показати весь коментар
12.04.2022 15:48 Відповісти
Яка ж довга промова з незмінно шанобливим звертанням до міністра параші (як він оцінює, чи захоче ... і тп).
Президент країни, яка стікає кров'ю, мав би вийти і сказати:
- десантник Бичков згвалтував немовля і виставив відео в інтернет,
- ця потвора, як і його співвітчизники, буде проклята в віках,
- усі злочини фіксуються,
- вендету оголошено.

PS Зеленський, десантників не виховують, їх дресирують ...
показати весь коментар
12.04.2022 15:50 Відповісти
Этот ублюдок должен быть дохлый, это бесспорно. Но помимо русских солдат, мы так же ненавидим лживые русские СМИ. Которые беспредельно вбрасываю фейковые новости. А сейчас украинские СМИ уподобляются им. Про износ этим существом украинского младенца, это выдумка. Малый его родственник, снято видео никто не знает когда, может не в этом году. А недавно его задержали, там в рашке. Я не знаю приезжал ли он в Украину. Про это чмо впервые я услышал на канале "Є Питання" від Олени Трибушної. Потом решил ввести в поиск ютуба - "алексей бычков", и там ещё на прошлой неделе почему то было запрещённое видео которое он снимал, он проводил фломастером по жопе русского младенца. Так же засовывает себе предметы в очко. Так что мне наплевать русских младенцев, которые вырастут такими же ублюдочными солдатами как он, пускай хоть порвёт его.

Зачем выдумывать фейк типа "распятого мальчика в трусиках", который только подкинул дров в топку ненависти к ним.

показати весь коментар
12.04.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 16:33 Відповісти
..шановний пан міністр..
серйозно? ось така дослівна риторика?
показати весь коментар
12.04.2022 16:50 Відповісти
Чому те немовля не було евакуйоване разом із іншими дітьми і дорослими до початку нападу?
показати весь коментар
12.04.2022 17:06 Відповісти
це всі питання,що виникли з цього приводу? Де вас таких овець клонують?
показати весь коментар
12.04.2022 18:05 Відповісти
А ведь он отправлял это видио своим родным и близким что бы те его лайкали
показати весь коментар
12.04.2022 19:00 Відповісти
Рабичев "Война всё спишет". 80 лет прошло - ничего не поменялось.
показати весь коментар
13.04.2022 01:43 Відповісти
Скажіть, будь ласка, чи дива дитинка? Яка її доля? Чи є батьки?
показати весь коментар
13.04.2022 11:44 Відповісти
Серце болить за малечу..мже якось можна допомогти!..
показати весь коментар
13.04.2022 11:46 Відповісти
Убить его мало .Тварь ч
показати весь коментар
16.04.2022 12:50 Відповісти
 
 