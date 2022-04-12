Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував українське немовля. Чи запросить його Шойгу додому "захищати" своїх онуків? - Зеленський

Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань українців військами РФ.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей... І навіть немовляти! Про це просто страшно зараз говорити. Але це правда, але це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков із Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти!", - з жахом розповідає Зеленський.

"Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось із таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники. З Пскова. Зґвалтування немовляти...", - додає він.

Зеленський припускає, що російські пропагандисти, мабуть, уже почали виправдовувати такі звірства.

"Мабуть, скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було, то це був "захист російськомовних". І цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться відповідальністю зокрема й пропагандистів. Зокрема тих, хто виховує таких десантників. З Пскова. І зокрема тих у Європі, хто ще досі не вимикає російську пропаганду з телемереж", - зауважив глава держави.

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Далі він порушує питання, як зараз міністр оборони Російської Федерації та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють ось такі її результати?

"Після навіть ось таких злочинів. Після навіть ось такого "подвигу" російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків до себе додому? Чи не захоче цього шановний пан міністр? Впевнений, побоїться", - резюмує Зеленський.