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Всемирный Банк (446) помощь (7419)

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов

банк,всемирный

Руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Он будет направлен на предоставление населению государственных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Малпасс анонсировал новый пакет помощи, выступая в Варшаве. Он заявил, что это стало возможным после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк дополнительно выделил Украине $200 млн

По словам главы Всемирного банка, этот транш поможет Украине оказывать критически важные услуги, в частности, обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил 100 млн. долларов на выплаты стипендий украинским студентам.
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Это хорошо. Т.к. экономика у нас просто страдает от орков.
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12.04.2022 16:23 Ответить
это кредит ?
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12.04.2022 16:30 Ответить
если помощь-то скорее всего это не кредит,но в целом непонятно
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12.04.2022 16:45 Ответить
Все бабло - на закупку вооружений. Русня понимает только язык силы.
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12.04.2022 16:52 Ответить
 
 