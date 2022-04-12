Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов

Руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Он будет направлен на предоставление населению государственных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Малпасс анонсировал новый пакет помощи, выступая в Варшаве. Он заявил, что это стало возможным после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.

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По словам главы Всемирного банка, этот транш поможет Украине оказывать критически важные услуги, в частности, обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил 100 млн. долларов на выплаты стипендий украинским студентам.