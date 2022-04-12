УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4086 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 402 4
Світовий банк (806) допомога (7870)

Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів

банк,всемирный

Керівник Світового банку Девід Малпасс анонсував новий пакет фінансової допомоги для України. Він буде спрямований на надання населенню державних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Малпасс анонсував новий пакет допомоги під час виступу у Варшаві. Він заявив, що це стало можливо після того, як у понеділок була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.

Читайте також: Світовий банк додатково виділив Україні $200 млн

За словами глави Світового банку, цей транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, зокрема забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в межах соціальних програм.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділив 100 млн доларів на виплати стипендій українським студентам.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это хорошо. Т.к. экономика у нас просто страдает от орков.
показати весь коментар
12.04.2022 16:23 Відповісти
это кредит ?
показати весь коментар
12.04.2022 16:30 Відповісти
если помощь-то скорее всего это не кредит,но в целом непонятно
показати весь коментар
12.04.2022 16:45 Відповісти
Все бабло - на закупку вооружений. Русня понимает только язык силы.
показати весь коментар
12.04.2022 16:52 Відповісти
 
 