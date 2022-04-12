Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів
Керівник Світового банку Девід Малпасс анонсував новий пакет фінансової допомоги для України. Він буде спрямований на надання населенню державних послуг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Малпасс анонсував новий пакет допомоги під час виступу у Варшаві. Він заявив, що це стало можливо після того, як у понеділок була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.
За словами глави Світового банку, цей транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, зокрема забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в межах соціальних програм.
Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділив 100 млн доларів на виплати стипендій українським студентам.
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