РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5618 посетителей онлайн
Новости Война
5 229 17
Мариуполь (5693) Бойченко (68)

В Мариуполе погибли более 10 тысяч мирных жителей, – мэр Бойченко

театр,маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с начала российского вторжения в городе погибли более 10 тысяч мирных жителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Бойченко, количество жертв может возрасти до 20 тысяч, поскольку российские оккупанты постоянно атакуют город, а тела мариупольцев оставляют "ковром на улицах".

Мэр обвинил оккупантов в том, что несколько недель они блокировали попытки доставить гуманитарную помощь в город, частично для того, чтобы скрыть убийства людей.

Бойченко также сообщил новые подробности недавних заявлений украинских официальных лиц о том, что российские силы привезли в Мариуполь передвижные крематории, чтобы избавиться от тел жертв блокады. Он рассказал, что российские силы доставили многие тела в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

Также читайте: Энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу, – ДТЭК

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", - сказал Бойченко.

По словам мэра, в Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей, остро нуждающихся в пище, воде, тепле и связи.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Идет война за выживание нации и страны.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:39
+8
Пока за головы пропагандистов не начнут выплачивать награды, пока убийство украинцев не прекратится. Каждая пропагандистская мразь должна понимать что сдохнет если будет врать об Украине.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:45
+8
показать весь комментарий
12.04.2022 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идет война за выживание нации и страны.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:39 Ответить
но все ли это уже поняли, даже после Бучи, Мариуполя и т.д.

по недавнему (максимум 2 недели назад) соцопросу около 10% по прежнему считают русских братским народом, а для Востока это все (!!!) 24%.

даже после всех ужасов, которые мы сейчас видим эти люди болеют "#мышебратской" болезнью - лептоспирозом
показать весь комментарий
12.04.2022 17:59 Ответить
Пока за головы пропагандистов не начнут выплачивать награды, пока убийство украинцев не прекратится. Каждая пропагандистская мразь должна понимать что сдохнет если будет врать об Украине.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:45 Ответить
Та скоріше за все набагато більше.Якщо в Бучі сотні,то що казати про величезне місто.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:50 Ответить
Рашисты просто дикари. такого геноцида немцы не творили. У меня две бабушки пережили немецкую окупацию, говорили что при немцах было лучше чем при совке.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:52 Ответить
Все ж таки цікаво, як нам розповідає Бойченко про крематорії: " ... Відкриваєш, а там труба ..." Пересічений громадянин уявляє собі безстрашного мера, який все це бачив, зазирав в середину, а зараз ділиться спогадами. Але ж Бойченко всю інформацію отримує так само, як і інші читачі, через інтернет. Він не чув вибухів, не бачив трупів, не ховався у бомбосховищах. В своєму інтерв'ю Бойченко сказав, що у нього з самого початку війни була інформація, що російські війська полюють на нього, тому, щоб не бути закатованим, він вже 26 лютого покинув Маріуполь. Наразі Бойченко, як і більшість українців, з великою увагою слідкує за новинами з міста.
показать весь комментарий
12.04.2022 16:57 Ответить
ну, в нього немає затишного бункера, системи ппо і трьох ешелонів охорони , як у декого , тому не будемо його судити строго!
показать весь комментарий
12.04.2022 20:10 Ответить
Статистика по цифрам говорит совсем другое, о потерях десятки тысяч, около как минимум 60 000. Не тяжело загуглить и сопоставить.
показать весь комментарий
12.04.2022 17:01 Ответить
откуда эта статистика?
показать весь комментарий
12.04.2022 20:25 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 17:02 Ответить
сатанинские отродья готовы убить всех УКРАИНЦЕВ за их дух и свободу!
показать весь комментарий
12.04.2022 17:24 Ответить
Цифры могут быть гораздо больше, каждый разбомбленный дом это сотни трупов. А в Марике разбомбленно всё... В Грозном погибло 100 тысяч людей
показать весь комментарий
12.04.2022 17:27 Ответить
Це найстрашніший геноцид за історію людства!
показать весь комментарий
12.04.2022 17:36 Ответить
Зато не було паніки...
показать весь комментарий
12.04.2022 17:55 Ответить
В природі воно виглядає десь https://www.youtube.com/watch?v=dHQ7W_JIfxM&t=101s отак .
показать весь комментарий
12.04.2022 18:52 Ответить
пипец кацапы твари еп..нные уничтожали тех кто им больше всего симпатизировал еще называли их адин народ
показать весь комментарий
12.04.2022 20:26 Ответить
 
 