УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4098 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 229 17
Маріуполь (3205) Бойченко (88)

У Маріуполі загинули понад 10 тисяч мирних жителів, – мер Бойченко

театр,маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з початку російського вторгнення у місті загинуло більше 10 тисяч мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Бойченка, кількість жертв може зрости до 20 тисяч, оскільки російські окупанти постійно атакують місто, а тіла маріупольців залишають "килимом на вулицях".

Мер звинуватив окупантів у тому, що вони кілька тижнів блокували спроби доставити гуманітарну допомогу в місто, частково для того, щоб приховати вбивства людей.

Бойченко також повідомив нові подробиці недавніх заяв українських офіційних осіб про те, що російські сили привезли до Маріуполя пересувні крематорії, щоб позбавитися тіл жертв блокади. Він розповів, що російські сили доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники.

Також читайте: Понад 30 тис. маріупольців окупанти примусово вивезли на територію ОРДО та РФ, - мер Бойченко

"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють", - сказав Бойченко.

За словами мера, у Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних жителів, які гостро потребують їжі, води, тепла та зв'язку.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Идет война за выживание нации и страны.
показати весь коментар
12.04.2022 16:39
+8
Пока за головы пропагандистов не начнут выплачивать награды, пока убийство украинцев не прекратится. Каждая пропагандистская мразь должна понимать что сдохнет если будет врать об Украине.
показати весь коментар
12.04.2022 16:45
+8
показати весь коментар
12.04.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Идет война за выживание нации и страны.
показати весь коментар
12.04.2022 16:39 Відповісти
но все ли это уже поняли, даже после Бучи, Мариуполя и т.д.

по недавнему (максимум 2 недели назад) соцопросу около 10% по прежнему считают русских братским народом, а для Востока это все (!!!) 24%.

даже после всех ужасов, которые мы сейчас видим эти люди болеют "#мышебратской" болезнью - лептоспирозом
показати весь коментар
12.04.2022 17:59 Відповісти
Пока за головы пропагандистов не начнут выплачивать награды, пока убийство украинцев не прекратится. Каждая пропагандистская мразь должна понимать что сдохнет если будет врать об Украине.
показати весь коментар
12.04.2022 16:45 Відповісти
Та скоріше за все набагато більше.Якщо в Бучі сотні,то що казати про величезне місто.
показати весь коментар
12.04.2022 16:50 Відповісти
Рашисты просто дикари. такого геноцида немцы не творили. У меня две бабушки пережили немецкую окупацию, говорили что при немцах было лучше чем при совке.
показати весь коментар
12.04.2022 16:52 Відповісти
Все ж таки цікаво, як нам розповідає Бойченко про крематорії: " ... Відкриваєш, а там труба ..." Пересічений громадянин уявляє собі безстрашного мера, який все це бачив, зазирав в середину, а зараз ділиться спогадами. Але ж Бойченко всю інформацію отримує так само, як і інші читачі, через інтернет. Він не чув вибухів, не бачив трупів, не ховався у бомбосховищах. В своєму інтерв'ю Бойченко сказав, що у нього з самого початку війни була інформація, що російські війська полюють на нього, тому, щоб не бути закатованим, він вже 26 лютого покинув Маріуполь. Наразі Бойченко, як і більшість українців, з великою увагою слідкує за новинами з міста.
показати весь коментар
12.04.2022 16:57 Відповісти
ну, в нього немає затишного бункера, системи ппо і трьох ешелонів охорони , як у декого , тому не будемо його судити строго!
показати весь коментар
12.04.2022 20:10 Відповісти
Статистика по цифрам говорит совсем другое, о потерях десятки тысяч, около как минимум 60 000. Не тяжело загуглить и сопоставить.
показати весь коментар
12.04.2022 17:01 Відповісти
откуда эта статистика?
показати весь коментар
12.04.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 17:02 Відповісти
сатанинские отродья готовы убить всех УКРАИНЦЕВ за их дух и свободу!
показати весь коментар
12.04.2022 17:24 Відповісти
Цифры могут быть гораздо больше, каждый разбомбленный дом это сотни трупов. А в Марике разбомбленно всё... В Грозном погибло 100 тысяч людей
показати весь коментар
12.04.2022 17:27 Відповісти
Це найстрашніший геноцид за історію людства!
показати весь коментар
12.04.2022 17:36 Відповісти
Зато не було паніки...
показати весь коментар
12.04.2022 17:55 Відповісти
В природі воно виглядає десь https://www.youtube.com/watch?v=dHQ7W_JIfxM&t=101s отак .
показати весь коментар
12.04.2022 18:52 Відповісти
пипец кацапы твари еп..нные уничтожали тех кто им больше всего симпатизировал еще называли их адин народ
показати весь коментар
12.04.2022 20:26 Відповісти
 
 