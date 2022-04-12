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обстрел (25742) Харьков (7285) ядерная безопасность (474) ГИЯРУ (21)

Обстрел ядерной установки "Источник нейтронов" не прекращается

джерело,харків,нейтронів

В Харькове российские оккупанты не прекращают обстреливать ядерную установку "Источник нейтронов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

Сообщается, что россияне на постоянной основе обстреливают и бомбят территорию института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов". Это происходит с начала военного вторжения России на территорию Украины.

Добавляют, что инфраструктура института уже очень серьезно пострадала, а именно:

  • система внешнего энергоснабжения установки;
  • система кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов;
  • здание (непосредственно ядерной установки, помповой и градирен, а также лаборатории изотопов).

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Также установку перевели в глубокое подкритическое состояние. Внешнее электроснабжение отсутствует. Специалисты контролируют состояние "Источника нейтронов" лишь на ограниченном уровне.

Кроме того, показатели мобильного дозиметра показывают, что фон на площадке находится в пределах нормы. Однако предупреждают, что возможность новых повреждений ЯПУ "Источник нейтронов" остается на высоком уровне.

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хочуть вибуху? позбавлені мозгів чекають фейрверк?
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12.04.2022 19:50 Ответить
https://ua.news/ua/video-rosiya-perekydaye-rakety-do-finskogo-kordonu/?fbclid=IwAR1sig36frc-2oh9dYWp942ZRrghqcyNfvAjPGVOVbAClYo-JyNi1JzE3vg https://ua.news/.../video-rosiya-perekydaye-rakety-do.../



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12.04.2022 19:52 Ответить
у финов хорошая память и F35....
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12.04.2022 19:56 Ответить
какое еще слово придумать, чтобы описать всю низменную сущность этого народца?
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12.04.2022 19:52 Ответить
Єсьть такоє слова! - русскіє!
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12.04.2022 19:54 Ответить
какой они народец,*****!сборище сатанинского отродья!
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12.04.2022 20:00 Ответить
ну так на вскидку
ублюдочная мразь..это если на русском
на мові..
то ковелки гі!вна собачого на узбіччі
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12.04.2022 20:12 Ответить
МАГАТЭ приезжало, ножками пошаркало-толку никакого!Так ждём и ждём..А ведь само не рассосётся.
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12.04.2022 19:59 Ответить
Як таке, взагалі, могло статися, шо якесь мєлкопісічне кгбешне бздло знущається не тільки з України , а в своїй істериці бикує проти всієї Цивілізації?! Комусь там жеж чєрєнок від лопати в дупу запхали?! А тутачкі, шо, слабо?!
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12.04.2022 20:17 Ответить
 
 