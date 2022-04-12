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Обстріл ядерної установки "Джерело нейтронів" не припиняється

джерело,харків,нейтронів

У Харкові російські окупанти не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Повідомляється, що росіяни на постійній основі обстрілюють та бомбардують територію інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів". Це відбувається від початку воєнного вторгнення Росії на територію України.

Додають, що вже дуже серйозно постраждала інфраструктура інституту, а саме:

  • система зовнішнього енергопостачання установки;
  • система кондиціювання системи охолодження клістронної галереї лінійного прискорювача електронів;
  • будівля (безпосередньо ядерної установки, помпової та градирень, а також лабораторії ізотопів).

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Також установку перевели у глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання відсутнє. Фахівці контролюють стан "Джерела нейтронів" лише на обмеженому рівні.

Окрім того, показники мобільного дозиметра показують, що радіаційний фон на майданчику перебуває у межах норми. Проте попереджають, що можливість нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів" залишається на високому рівні.

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хочуть вибуху? позбавлені мозгів чекають фейрверк?
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12.04.2022 19:50 Відповісти
https://ua.news/ua/video-rosiya-perekydaye-rakety-do-finskogo-kordonu/?fbclid=IwAR1sig36frc-2oh9dYWp942ZRrghqcyNfvAjPGVOVbAClYo-JyNi1JzE3vg https://ua.news/.../video-rosiya-perekydaye-rakety-do.../



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12.04.2022 19:52 Відповісти
у финов хорошая память и F35....
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12.04.2022 19:56 Відповісти
какое еще слово придумать, чтобы описать всю низменную сущность этого народца?
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12.04.2022 19:52 Відповісти
Єсьть такоє слова! - русскіє!
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12.04.2022 19:54 Відповісти
какой они народец,*****!сборище сатанинского отродья!
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12.04.2022 20:00 Відповісти
ну так на вскидку
ублюдочная мразь..это если на русском
на мові..
то ковелки гі!вна собачого на узбіччі
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12.04.2022 20:12 Відповісти
МАГАТЭ приезжало, ножками пошаркало-толку никакого!Так ждём и ждём..А ведь само не рассосётся.
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12.04.2022 19:59 Відповісти
Як таке, взагалі, могло статися, шо якесь мєлкопісічне кгбешне бздло знущається не тільки з України , а в своїй істериці бикує проти всієї Цивілізації?! Комусь там жеж чєрєнок від лопати в дупу запхали?! А тутачкі, шо, слабо?!
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12.04.2022 20:17 Відповісти
 
 