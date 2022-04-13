Чили и Аргентина остановили отгрузку литиевого сырья в Россию

Российский Минпромторг предупреждает о дефиците литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков – Чили и Аргентины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы департамента металлургии и материалов ведомства Владислава Демидова.

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"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - сказал Демидов во время "круглого стола" в Совете Федерации.

Он также отметил, что Китай сам испытывает дефицит этого сырья. Поэтому, по словам чиновника, "по литию проблема уже гигантская": если в поставках сырья откажет и Боливия, то России негде брать литиевое сырье. "Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень велика может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", – пояснил Демидов.

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В России промышленная добыча лития отсутствует. Переработку этого металла ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).

В связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины многие страны мира ввели и продолжают вводить жесткие санкции против России. Ограничения затронули финансовый и транспортный секторы, а также могут угрожать вторичными санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничество с Россией.