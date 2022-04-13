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Чили и Аргентина остановили отгрузку литиевого сырья в Россию

санкції

Российский Минпромторг предупреждает о дефиците литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков – Чили и Аргентины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы департамента металлургии и материалов ведомства Владислава Демидова.

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"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - сказал Демидов во время "круглого стола" в Совете Федерации.

Он также отметил, что Китай сам испытывает дефицит этого сырья. Поэтому, по словам чиновника, "по литию проблема уже гигантская": если в поставках сырья откажет и Боливия, то России негде брать литиевое сырье. "Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень велика может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", – пояснил Демидов.

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В России промышленная добыча лития отсутствует. Переработку этого металла ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).

В связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины многие страны мира ввели и продолжают вводить жесткие санкции против России. Ограничения затронули финансовый и транспортный секторы, а также могут угрожать вторичными санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничество с Россией.
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Топ комментарии
+18
Чилі та Аргентині-респект...
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13.04.2022 11:01
+9
оце круто... звісно круто що захід нас підтримує - за окреме мега дякую. Та плюс до того приємного що латиноамериканці підтримують
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13.04.2022 11:04
+9
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13.04.2022 11:13
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Чилі та Аргентині-респект...
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13.04.2022 11:01 Ответить
оце круто... звісно круто що захід нас підтримує - за окреме мега дякую. Та плюс до того приємного що латиноамериканці підтримують
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13.04.2022 11:04 Ответить
рашисти повертаються в кам'яний вік,навіщо їм літій,їм держака від лопати вистачить.
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13.04.2022 11:10 Ответить
Болівія це як Угорщина, такі ж пі@ари.
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13.04.2022 11:10 Ответить
а ще венесуела , такі ж гандони..
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13.04.2022 11:14 Ответить
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13.04.2022 11:13 Ответить
ну, нехай щастить... самое время импортозамещать литий-ионные батареи новаторскими кислотно-свинцовыми. Инновация же.
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13.04.2022 11:15 Ответить
Украина располагает значительными запасами лития, по предварительным подсчетам аналитического агентства Magonova & Partners, это 232 тыс т - первое место в Европе. По имеющимся сведениям из открытых источников, запасы литиевых руд на Шевченковском месторождении (Донецкая область) по категории С1 составляют 5.7 млн т, по категории С2 - более 8 млн т. Кроме Шевченковского, интерес также представляют Полоховское месторождение в Кировоградской области - крупнейшее разведанное месторождение лития в Украине, а также участок "Добра" (рудопроявления Надия и Станковатское), расположенный в Кировоградской области и пока малоизученное.
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13.04.2022 11:15 Ответить
Як раз те саме говорив Юрій Швець і називав - "відкриті в 2020 році запаси літія" - можливою причиною вторгнення Росії!
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13.04.2022 12:24 Ответить
Літій - один із найпоширеніших металів на Землі. Але в різних мінералах його вміст різний. І на терені московії літію дуже багато. Але є один нюанс - треба вміти його добувати...
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13.04.2022 15:53 Ответить
Vot i prichina nabegov ********** ord.
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13.04.2022 12:29 Ответить
Кокс перестануть переправляти, може протрезвіють, а то дуже ж таки чумні в Кремлі!
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13.04.2022 11:21 Ответить
все посконое будет! лапти, телеги, валежник. балалайка
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13.04.2022 11:24 Ответить
Якшо хто не зна, то на Роіссі літій використовують в основному на виробництво психотропних препаратів для лікування від шизофренії та алкоголізму.
Тепер москалям точно пісда…
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13.04.2022 11:29 Ответить
Зачем им литий? Ехайте на свинце по известному направлению
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13.04.2022 11:30 Ответить
Надо как-то Боливию прикрыть Представляю мордовию без аккумуляторов-и получается картина маслом
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13.04.2022 11:31 Ответить
Щоб скріпи працювали безперервно, літій не потрібен - лише глод, скломий і трохи ягелю.
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13.04.2022 11:43 Ответить
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:52 Ответить
Не треба радіти літію в раші хватає просто вигідніше було купляти за кордоном розконсервують свої родовища.
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13.04.2022 12:28 Ответить
Pustj kopajet v svoih vigrebnih jamah. Znaja ljubovj ordincev k himikatam, tam naidetsja vsja tablica Mendeljejeva. Vkljucaja uran, plutonij i cugunnij.
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13.04.2022 12:31 Ответить
В Україні в 21-му році знайшли залежи літія на Донбасі та Кіровоградщині. Це одна з причин повномасштабного наступу....
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13.04.2022 12:35 Ответить
теперь уйло ещё больше захочет захватить литиевые залежи в Украине.
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14.04.2022 03:51 Ответить
 
 