Чили и Аргентина остановили отгрузку литиевого сырья в Россию
Российский Минпромторг предупреждает о дефиците литиевого сырья в России из-за ухода с рынка крупнейших поставщиков – Чили и Аргентины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы департамента металлургии и материалов ведомства Владислава Демидова.
"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - сказал Демидов во время "круглого стола" в Совете Федерации.
Он также отметил, что Китай сам испытывает дефицит этого сырья. Поэтому, по словам чиновника, "по литию проблема уже гигантская": если в поставках сырья откажет и Боливия, то России негде брать литиевое сырье. "Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень велика может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", – пояснил Демидов.
В России промышленная добыча лития отсутствует. Переработку этого металла ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).
В связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины многие страны мира ввели и продолжают вводить жесткие санкции против России. Ограничения затронули финансовый и транспортный секторы, а также могут угрожать вторичными санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничество с Россией.
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Тепер москалям точно пісда…
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.