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Чилі та Аргентина зупинили відвантаження літієвої сировини до Росії

санкції

Російський Мінпромторг попереджає про дефіцит літієвої сировини в Росії через відхід з ринку найбільших постачальників - Чилі та Аргентини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс із посиланням на заступника голови департаменту металургії та матеріалів відомства Владислава Демидова.

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"У Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. У цих умовах відвантаження з Чилі та Аргентини призупинено, можливість отримувати сировину є лише з Болівії", - сказав Демидов під час "круглого столу" у Раді Федерації.

Він також зазначив, що Китай сам відчуває дефіцит цієї сировини. Тому, за словами чиновника, "по літію проблема вже гігантська": якщо у постачанні сировини відмовить і Болівія, то Росії ніде брати літієву сировину. "Переробні потужності у нас є, але якщо не буде сировини, то дуже велика може бути проблема у забезпеченні власних потреб у літій-іонних акумуляторах", - пояснив Демидов.

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У Росії промисловий видобуток літію відсутній. Переробку цього металу ведуть "Хіміко-металургійний завод" у Красноярську, "Новосибірський завод хімічних концентратів" (входить до групи "росатом") та ТОВ "ТД Халмек" (Тульська область).

У зв'язку з повномасштабною агресією РФ проти України багато країн світу ввели і продовжують вводити жорсткі санкції проти росії. Обмеження торкнулися фінансового та транспортного секторів, а також можуть загрожувати вторинними санкціями компаніям, які продовжать співпрацю з росією.
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Топ коментарі
+18
Чилі та Аргентині-респект...
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13.04.2022 11:01
+9
оце круто... звісно круто що захід нас підтримує - за окреме мега дякую. Та плюс до того приємного що латиноамериканці підтримують
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13.04.2022 11:04
+9
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13.04.2022 11:13
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Чилі та Аргентині-респект...
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13.04.2022 11:01 Відповісти
оце круто... звісно круто що захід нас підтримує - за окреме мега дякую. Та плюс до того приємного що латиноамериканці підтримують
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13.04.2022 11:04 Відповісти
рашисти повертаються в кам'яний вік,навіщо їм літій,їм держака від лопати вистачить.
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13.04.2022 11:10 Відповісти
Болівія це як Угорщина, такі ж пі@ари.
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13.04.2022 11:10 Відповісти
а ще венесуела , такі ж гандони..
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13.04.2022 11:14 Відповісти
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13.04.2022 11:13 Відповісти
ну, нехай щастить... самое время импортозамещать литий-ионные батареи новаторскими кислотно-свинцовыми. Инновация же.
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13.04.2022 11:15 Відповісти
Украина располагает значительными запасами лития, по предварительным подсчетам аналитического агентства Magonova & Partners, это 232 тыс т - первое место в Европе. По имеющимся сведениям из открытых источников, запасы литиевых руд на Шевченковском месторождении (Донецкая область) по категории С1 составляют 5.7 млн т, по категории С2 - более 8 млн т. Кроме Шевченковского, интерес также представляют Полоховское месторождение в Кировоградской области - крупнейшее разведанное месторождение лития в Украине, а также участок "Добра" (рудопроявления Надия и Станковатское), расположенный в Кировоградской области и пока малоизученное.
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13.04.2022 11:15 Відповісти
Як раз те саме говорив Юрій Швець і називав - "відкриті в 2020 році запаси літія" - можливою причиною вторгнення Росії!
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13.04.2022 12:24 Відповісти
Літій - один із найпоширеніших металів на Землі. Але в різних мінералах його вміст різний. І на терені московії літію дуже багато. Але є один нюанс - треба вміти його добувати...
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13.04.2022 15:53 Відповісти
Vot i prichina nabegov ********** ord.
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13.04.2022 12:29 Відповісти
Кокс перестануть переправляти, може протрезвіють, а то дуже ж таки чумні в Кремлі!
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13.04.2022 11:21 Відповісти
все посконое будет! лапти, телеги, валежник. балалайка
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13.04.2022 11:24 Відповісти
Якшо хто не зна, то на Роіссі літій використовують в основному на виробництво психотропних препаратів для лікування від шизофренії та алкоголізму.
Тепер москалям точно пісда…
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13.04.2022 11:29 Відповісти
Зачем им литий? Ехайте на свинце по известному направлению
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13.04.2022 11:30 Відповісти
Надо как-то Боливию прикрыть Представляю мордовию без аккумуляторов-и получается картина маслом
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13.04.2022 11:31 Відповісти
Щоб скріпи працювали безперервно, літій не потрібен - лише глод, скломий і трохи ягелю.
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13.04.2022 11:43 Відповісти
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:52 Відповісти
Не треба радіти літію в раші хватає просто вигідніше було купляти за кордоном розконсервують свої родовища.
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13.04.2022 12:28 Відповісти
Pustj kopajet v svoih vigrebnih jamah. Znaja ljubovj ordincev k himikatam, tam naidetsja vsja tablica Mendeljejeva. Vkljucaja uran, plutonij i cugunnij.
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13.04.2022 12:31 Відповісти
В Україні в 21-му році знайшли залежи літія на Донбасі та Кіровоградщині. Це одна з причин повномасштабного наступу....
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13.04.2022 12:35 Відповісти
теперь уйло ещё больше захочет захватить литиевые залежи в Украине.
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14.04.2022 03:51 Відповісти
 
 