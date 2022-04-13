Чилі та Аргентина зупинили відвантаження літієвої сировини до Росії
Російський Мінпромторг попереджає про дефіцит літієвої сировини в Росії через відхід з ринку найбільших постачальників - Чилі та Аргентини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс із посиланням на заступника голови департаменту металургії та матеріалів відомства Владислава Демидова.
"У Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. У цих умовах відвантаження з Чилі та Аргентини призупинено, можливість отримувати сировину є лише з Болівії", - сказав Демидов під час "круглого столу" у Раді Федерації.
Він також зазначив, що Китай сам відчуває дефіцит цієї сировини. Тому, за словами чиновника, "по літію проблема вже гігантська": якщо у постачанні сировини відмовить і Болівія, то Росії ніде брати літієву сировину. "Переробні потужності у нас є, але якщо не буде сировини, то дуже велика може бути проблема у забезпеченні власних потреб у літій-іонних акумуляторах", - пояснив Демидов.
У Росії промисловий видобуток літію відсутній. Переробку цього металу ведуть "Хіміко-металургійний завод" у Красноярську, "Новосибірський завод хімічних концентратів" (входить до групи "росатом") та ТОВ "ТД Халмек" (Тульська область).
У зв'язку з повномасштабною агресією РФ проти України багато країн світу ввели і продовжують вводити жорсткі санкції проти росії. Обмеження торкнулися фінансового та транспортного секторів, а також можуть загрожувати вторинними санкціями компаніям, які продовжать співпрацю з росією.
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Тепер москалям точно пісда…
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.