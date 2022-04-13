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Новости Война
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Германия (6727)

Германия и дальше будет поддерживать Украину, - представитель правительства

німеччина

Германия стояла на стороне Украины и будет делать это и дальше, то же касается и главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Федеральный президент занимает четкую и однозначную позицию поддержки Украины. Так будет и дальше", - заверил Бюхнер в ответ на многочисленные вопросы прокомментировать отказ украинского руководства принять Штайнмайера в Киеве.

Германия, отметил он, была и остается одним из наиболее решительных сторонников Украины на международном уровне, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента. Бюхнер также подчеркнул, что президент безусловно представляет ФРГ и напомнил, что недавно он был переизбран на второй срок.

Представитель немецкого правительства не стал комментировать утверждение, что украинская сторона отказом принять Штайнмайера оскорбила немецкий народ, а также возможный срыв визита канцлера Олафа Шольца в Украину после "афронта".

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Бюхнер отметил, что канцлер находится в постоянном контакте с президентом Зеленским. "Украина знает, и это знает ее президент, что Германия твердо стоит на ее стороне, что ФРГ помогает и будет продолжать это делать", - подчеркнул замглавы правительства.
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Топ комментарии
+10
Я не про висіти. А про те, що з пуйлом зеленський ну дуууже хоче зустрітись, а Штайнмаєру не захотів показати злочини пуйла та його банди.
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13.04.2022 15:53
+8
Покажем ми, а вони допоможуть
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13.04.2022 15:49
+7
слава богу, думал после инцидента со штанмаером немцы губу надуют
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13.04.2022 15:56
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Нафти доху... в свiтi. Нi, вони в пуйловську як скаженi вчепилися, та вiдлiпнути не можуть.
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13.04.2022 15:45 Ответить
Не нужно сильно строго быть к немцам❗Они ещё дастишь фантастиш русской курве покажут👍❗
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13.04.2022 15:48 Ответить
Покажем ми, а вони допоможуть
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13.04.2022 15:49 Ответить
Штайнмаєр буде гойдатися поряд з ****** після гааги, тварина лизопутінська.
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13.04.2022 15:49 Ответить
Він гірший за пуйла?
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13.04.2022 15:50 Ответить
не гірший, але працював увесь час на *****, тому висіти повинен.
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13.04.2022 15:51 Ответить
Я не про висіти. А про те, що з пуйлом зеленський ну дуууже хоче зустрітись, а Штайнмаєру не захотів показати злочини пуйла та його банди.
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13.04.2022 15:53 Ответить
да, тут дипломатия обламалась на пользу *****.
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13.04.2022 16:55 Ответить
Алочка, згоден з вами! Штанмайєр визнав вину рашки в війні, засудив ії, приїхать мав з пропозиціями по зброі, але наш "незламний" лідор влаштував якийсь демарш, мені здається, що вони там з дерьмаком мають велике бажання, й головне- можливість пересварити нас зі всіма лідерами світу, сукі зелені. І в той же час, ця зелена мразота "мєчтает заглянуть в глазки і жопки "*****. ************ друзів та партнерів, зате бежимо до головної мразоти світу - к ***** навипередки, щоб поручкатися, та стати рачком побитріше. Зрадники
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13.04.2022 18:05 Ответить
Німцям потрібно спокутувати гріхи, які вони наробили 80 років тому на нашій землі. Найкращий спосіб: озброєння, озброєння і ще раз озброєння!
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13.04.2022 15:51 Ответить
слава богу, думал после инцидента со штанмаером немцы губу надуют
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13.04.2022 15:56 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ те, що речі були названі своїми іменами формально, лише посприяло процесу. Німеччина як демократична країна має зробити розслідування щодо Штайнмайера і Меркель. А реакція Шольца свідчить, що й у нього рильце в пуху
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13.04.2022 15:56 Ответить
ГЕРМАНИЯ НА НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТУПОК ЗЕ ОТВЕТИЛА ДОСТОЙНО. ЛАЙК ГЕРМАНИИ!
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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13.04.2022 16:03 Ответить
Что?! Какой еще неправильный поступок? 8 лет мурыжили Украину, а эта позорная формула Штайнмайера? А еще у Зеленского целый штат дипломатов во главе с министром иностранных дел. Я надеюсь, вы не думаете, что Зеленский поступает, как ему заблагорассудится?
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13.04.2022 16:57 Ответить
Он поступает так, как ему скажет фсбшный крот дерьмак по указке *****. А вам, неуважаемый, пора бы и поумней быть. Задрали товарисчи, которые считают власть "умной" и компетентной. Зеленоопые - все безграмотные, тупые, к тому же готовые сдать страну рахе побыстрей. Отсюда все их политические проколы постоянные. Хотя судя по вашему комменту- вы это не поймете никогда. Ума не хватит
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13.04.2022 18:10 Ответить
На свой ум я не жалуюсь, дурой меня не называли. Но дебилов (видно из вашего поста) в Украине масса. Я прожила много лет , половину при советской власти, половину уже при независимой Украине. Я никогда не считала что власть обязательно умная и компетентная, власть состоит из людей, они разные. Но уж "таксистов", которые у нас разбираются во всем: в экономике, в политике, теперь уже в войне, компетентными я не считаю точно. Думаю, что вы из этой категории "таксистов".
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14.04.2022 13:20 Ответить
рабів кабаєва до Києва не пускають!Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278262786_1646079235756599_5534197267328736999_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yE5UwdlBjYcAX9c9MqV&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT8nc4GqGbJcZtiNllR6fIzT_nODLeNsRzb1CgcfvawB2w&oe=625B38EF
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13.04.2022 16:04 Ответить
Германия напичкана фсбшными штирлицами
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13.04.2022 16:10 Ответить
Увидим леопарды 2а4 тогда поговорим, а так нахер этот мудак тут нужен.
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13.04.2022 16:12 Ответить
Треба не "стояти" на боці України, а допомагати, реальними справами...!!!
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13.04.2022 16:14 Ответить
відомо, що Штанмайєр починав політичну карьєру простим клерком в офісі земельного вожака в Саксонії Щредера, потім став його довіреним помічником. Так що в Глаз Вольдемару вони заглянули дуже і дуже давно. А Шредер і до цього часу отримує бабки у Сечина в Роснефті, йому геноцид Українців пофіг, а штан для відмазки розкаявся, Хоча їх соцдеківський міністр оборони і до цього часу впирається допомозі. Ну а його перл 2017 року -спочатку вибори а потім виведення військ - це "шедевр". А чсому він захотів приїхати аж раптом. Бо Боря Джонсон показав приклад і пошив ковбасників у дурні.
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13.04.2022 16:14 Ответить
немчура проснулась... а ведь это за ваши бабки убивают детей в Украине.....
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13.04.2022 16:18 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/13371 В Германии наконец-то одобрили поставки тяжелого вооружения для Украины . Об этом сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

Это значит, что уже в ближайшее время мы получим немецкие танки Леопард-1. Сотни танков. И это очень хорошая новость.

https://t.me/BerezaJuice Борислав Береза
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13.04.2022 16:45 Ответить
Они ржавой пуговицы ещё не дали, и вряд ли дадут.
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13.04.2022 17:27 Ответить
Штайнмаеру было бы полезно побывать в Буче по свежим следам.
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13.04.2022 16:56 Ответить
Зеленкий проігнорував дипломатичний етикет та здоровий глузд, вочевидь спираючись на думку свого найближчого оточення, професіоналізм якого, м'яко кажучи, сумнівний. Загалом, такий демарш не сприяє дружнім стосункам з офіційною Німеччиною та її народом, який зробив такий вибір.
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13.04.2022 17:14 Ответить
 
 