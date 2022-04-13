Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, - речник уряду
Німеччина стояла на боці України та робитиме це й надалі, те ж саме стосується й глави держави Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Про це заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Федеральний президент займає чітку і однозначну позицію підтримки України. Так буде й надалі", - запевнив Бюхнер у відповідь на численні запитання прокоментувати відмову українського керівництва прийняти Штайнмаєра в Києві.
Німеччина, зауважив він, була і є одним із найбільш рішучих прихильників України на міжнародному рівні, і це тісно пов’язане з багаторічною роботою нинішнього федерального президента. Бюхнер також підкреслив, що президент безумовно представляє ФРН і нагадав, що нещодавно його було переобрано на другий термін.
Представник німецького уряду не став коментувати твердження, нібито українська сторона відмовою прийняти Штайнмаєра образила німецький народ, а також можливий зрив візиту канцлера Олафа Шольца в Україну після "афронту".
Бюхнер натомість зазначив, що канцлер перебуває у постійному контакті з Президентом Зеленським. "Україна знає, і це знає її Президент, що Німеччина твердо стоїть на її боці, що ФРН допомагає і буде продовжувати це робити", - підкреслив заступник урядового речника.
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Это значит, что уже в ближайшее время мы получим немецкие танки Леопард-1. Сотни танков. И это очень хорошая новость.
https://t.me/BerezaJuice Борислав Береза