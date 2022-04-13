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CNN (116) Елена Зеленская (214)

Мишенью для россиян является каждый украинец, - Зеленская в интервью CNN

зеленська

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину не только семья Президента стала мишенью, а каждый гражданин страны.

Об этом заявила супруга Президента Елена Зеленская в интервью ведущей международной журналистке телекомпании CNN Кристиан Аманпур, передает Укринформ.

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"Если присмотреться, то становится понятно, что каждый украинец является мишенью для россиян: каждая женщина, каждый ребенок", - сказала первая леди.

По ее словам, люди, которые недавно погибли в результате попадания российской ракеты во время эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи - это были обычные украинцы.

"Следовательно, цель номер один для врага – это все мы", - отметила Зеленская.

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Жена Президента подчеркнула, что для Украины сегодня главное, чтобы нас слышал и видел весь мир.

"Важно, чтобы наша война не стала привычной, чтобы наши жертвы не стали статистикой. Поэтому я общаюсь с людьми через иностранные СМИ", - сказала первая леди.
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Топ комментарии
+21
Далеко тобі лєнка блєдя до Першої Леді.
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13.04.2022 19:28
+20
Та ти шо бляха а ми не знали понад 400 років це тривало
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13.04.2022 19:11
+17
Здрасте, я Лена Скумбрия. Как вы здесь в Украине поживаете?
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13.04.2022 19:39
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О, здрасте!
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13.04.2022 19:09 Ответить
Здрасте, я Лена Скумбрия. Как вы здесь в Украине поживаете?
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13.04.2022 19:39 Ответить
Та ти шо бляха а ми не знали понад 400 років це тривало
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13.04.2022 19:11 Ответить
Це не для нас, а для заходу. Бо там дехто все ще продовжує вважати, що ми із кацапами "брати".
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13.04.2022 19:27 Ответить
Так і виглядає геноцид, у який не вірить нікчема Макрон.
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13.04.2022 19:11 Ответить
опа ча! ты где ленчик? че как?
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13.04.2022 19:20 Ответить
Молодець! Перша леді працює на міжнародному інформаційному фронті. Ще треба французьким змі роз'яснити.
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13.04.2022 19:21 Ответить
на який там день війни вона вилізла ?
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13.04.2022 19:23 Ответить
Як там з пересуванням українських військ на цей раз ?
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13.04.2022 19:46 Ответить
Вікторія певно зебілка, ну або бот.
йшов 46 день війни і вона героїчно вилізла з бункеру в Омані щоб вю СНН дати.
Та блін перша леді мала з першого дня війни по госпіталях кататись щоб поранених та персонал підбадьорити.
Але де там, вона ж цель номер адін....
п.с. її чоловік лічна керує військами, певно за інформацію про пересування військ їй платити не потрібно. То звісно жарт(про керування віськом)
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13.04.2022 19:56 Ответить
Ні, я не бот і не зебілка, і не порохобот, пане Вікторе. Ви знаєте хотіла проігнорувати ваше повідомлення. Але, ок. Я не голосувала за Зеленського на виборах 2019 року. Була розчарована таким дивним вибором більшості виборців. Обурювалась його рішеннями включно до 24 лютого, непрофесійною командою ОПУ тощо. Я не політолог, не військовий експерт, я просто громадянка, яка переживає за свою країну. Подобається мені це чи ні, але Зеленський президент України у цей важкий час. Помилок робив повно і питань до нього багато. Мені не подобається переговорна група, і взагалі переговори під час злочинів, що чинить армія рф.
Зараз президент звертається до парламентів світу і це добре, я підтримую це рішення. Він просить зброю і я підтримую його. Він звертає увагу світової спільноти, що в Україні війська рф чинять геноцид. Він представляє країну. Україну відвідують щодня лідери інших країн і зустрічаються із Зеленським. Вони обіцяють зброю і надсилають її. І це добре. Мені дуже не сподобалося, коли він говорив дивні речі про НАТО. То нас не хочуть, то ще щось. Обурює виключення з тв мовлення каналів "Еспресо", "5", "Прямого".
Зеленська для американського змі говорить, що ціль путіна - знищення кожного українця. Це погано? Згадайте, пане Вікторе, саме посадовці Америки та американські змі проговорювали, що є списки на знищення, путін сам сказав у своєму зверненні, що необхідно усунути "нацистів та наркоманів" у владі. А тут він зрозумів, що суть не лише у владі. Тут не насєлєніє, а громадяни. І щоб завоювати Україну знищенням влади вже не обійдеться. Тепер "нацисти" для нього - всі українці.
Просто оце обзивання дружини президента в коментарях - це низько і непродуктивно. Вона має сторінки у соцмережах. Напишіть їй особисто і запитайте: "Пані Олено, чому ви не в Україні? Не відвідуєте поранених у госпіталях?" Це було б продуктивніше.
Напевно такими коментарями люди зганяють стрес. А також є багато часу. Як і в мене сьогодні))) Тому оце й написала полотно. Зачепило.
Ніколи не буде та й не існує ідеального президента-месії. Мусимо співпрацювати з таким, який є у цей важкий час. Був би мирний час - його рейтинг все падав би і падав. Так воно і відбувалось. Ми б могли виходити на мітинги та протести проти шкідливих рішень. Прийшов би час виборів - ми б зробили висновки і обрали нового президента. І співпрацювали та критикували нового. Але зараз війна.
Єднаймося! Віримо у ЗСУ! Наші воїни найголовніші. Слава Україні!
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13.04.2022 21:50 Ответить
вибачаюсь, значить просто жіноча солідарність.
Вона не остання особа в країні, і мала бути постійно у інформ просторі....
Все буде Україна!
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13.04.2022 22:17 Ответить
брешешь зелеботка и в оправдания своей брехни выкатила целую простыню
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13.04.2022 22:45 Ответить
Это из какого госпиталя для военнослужащих она интервью дает?Шо не оттуда?
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13.04.2022 19:25 Ответить
Далеко тобі лєнка блєдя до Першої Леді.
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13.04.2022 19:28 Ответить
Накуй ты вылезла, забежи куда то, капитан очевидность
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13.04.2022 19:34 Ответить
НИЧОСИ!!!і мертвечук,і ось ця...вони разом ховались?
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13.04.2022 19:36 Ответить
+ + +
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14.04.2022 07:02 Ответить
Знову побрехенька про мішень №1
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13.04.2022 19:39 Ответить
Вискочила, як пилип з конопель, і про що сказати хотіла?
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13.04.2022 19:45 Ответить
про 1666666666 замахів на сонцесяйного і сонцесяйную!
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13.04.2022 19:46 Ответить
Коли це ви жидокацапи стали українцями???
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13.04.2022 19:46 Ответить
Перший раз за 8 років тут, полайкав всі коменти. Доречні.)
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13.04.2022 21:29 Ответить
Лєнка кудись злиняла, а тепер почала віщати х*й (або президент тільки) знає звідки)))
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13.04.2022 22:09 Ответить
ленку с семьей в италию за месяц до войны а мариупольцев и харьковчан под бомбы на шашлыках - ну как назвать этого шлемазла
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13.04.2022 22:47 Ответить
Откуда Скумбрия по 8 гр вылезла? Мабуть волонтёрила по больницам?
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14.04.2022 00:08 Ответить
копеечная бото-мразь в комментах брызжет бешеной слюной от зависти.
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14.04.2022 05:27 Ответить
а чему тут завидовать? что это гнилое семейство будет проклято до седьмого коЛена?
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31.05.2022 23:05 Ответить
 
 