Мішенню для росіян є кожен українець, - Зеленська в інтерв'ю CNN
Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну не лише родина Президента стала мішенню, а кожен громадянин країни.
Про це заявила дружина Президента Олена Зеленська в інтерв’ю провідній міжнародній журналістці телекомпанії CNN Крістіан Аманпур, передає Укрінформ.
"Якщо придивитися, то стає зрозуміло, що кожен українець є мішенню для росіян: кожна жінка, кожна дитина", - сказала перша леді.
За її словами, люди, які нещодавно загинули унаслідок влучання російської ракети під час евакуації з Краматорська, не були членами президентської родини - це були звичайні українці.
"Отже, ціль номер один для ворога – це всі ми", - зауважила Зеленська.
Дружина Президента наголосила, що для України сьогодні головне, аби нас чув і бачив увесь світ.
"Важливо, щоб наша війна не стала "звичною", щоб наші жертви не стали статистикою. Тому я спілкуюся з людьми через іноземні ЗМІ", - сказала перша леді.
Будь ласка, зачекайте...
йшов 46 день війни і вона героїчно вилізла з бункеру в Омані щоб вю СНН дати.
Та блін перша леді мала з першого дня війни по госпіталях кататись щоб поранених та персонал підбадьорити.
Але де там, вона ж цель номер адін....
п.с. її чоловік лічна керує військами, певно за інформацію про пересування військ їй платити не потрібно. То звісно жарт(про керування віськом)
Зараз президент звертається до парламентів світу і це добре, я підтримую це рішення. Він просить зброю і я підтримую його. Він звертає увагу світової спільноти, що в Україні війська рф чинять геноцид. Він представляє країну. Україну відвідують щодня лідери інших країн і зустрічаються із Зеленським. Вони обіцяють зброю і надсилають її. І це добре. Мені дуже не сподобалося, коли він говорив дивні речі про НАТО. То нас не хочуть, то ще щось. Обурює виключення з тв мовлення каналів "Еспресо", "5", "Прямого".
Зеленська для американського змі говорить, що ціль путіна - знищення кожного українця. Це погано? Згадайте, пане Вікторе, саме посадовці Америки та американські змі проговорювали, що є списки на знищення, путін сам сказав у своєму зверненні, що необхідно усунути "нацистів та наркоманів" у владі. А тут він зрозумів, що суть не лише у владі. Тут не насєлєніє, а громадяни. І щоб завоювати Україну знищенням влади вже не обійдеться. Тепер "нацисти" для нього - всі українці.
Просто оце обзивання дружини президента в коментарях - це низько і непродуктивно. Вона має сторінки у соцмережах. Напишіть їй особисто і запитайте: "Пані Олено, чому ви не в Україні? Не відвідуєте поранених у госпіталях?" Це було б продуктивніше.
Напевно такими коментарями люди зганяють стрес. А також є багато часу. Як і в мене сьогодні))) Тому оце й написала полотно. Зачепило.
Ніколи не буде та й не існує ідеального президента-месії. Мусимо співпрацювати з таким, який є у цей важкий час. Був би мирний час - його рейтинг все падав би і падав. Так воно і відбувалось. Ми б могли виходити на мітинги та протести проти шкідливих рішень. Прийшов би час виборів - ми б зробили висновки і обрали нового президента. І співпрацювали та критикували нового. Але зараз війна.
Єднаймося! Віримо у ЗСУ! Наші воїни найголовніші. Слава Україні!
Вона не остання особа в країні, і мала бути постійно у інформ просторі....
Все буде Україна!