Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59: в больнице скончались два ребенка, - горсовет

Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 59 человек - в больнице скончались два ребенка.

Об этом в Телеграм-канале сообщил Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка…Таким образом, общее количество людей, погибших в результате обстрела россиянами железнодорожной станции "Краматорск" увеличилось до 59 человек", - идет в сообщении.

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