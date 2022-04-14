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дети (6343) Краматорськ (2229) жертвы (1989)

Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59: в больнице скончались два ребенка, - горсовет

краматорськ

Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 59 человек - в больнице скончались два ребенка.

Об этом в Телеграм-канале сообщил Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка…Таким образом, общее количество людей, погибших в результате обстрела россиянами железнодорожной станции "Краматорск" увеличилось до 59 человек", - идет в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вещи людей, убитых российской ракетой, включая детские школьные рюкзаки, остаются на вокзале Краматорска как памятник трагедии. ФОТО NEW YORK TIMES
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Топ комментарии
+10
ось така вона братська любов від лаптеногих- це гріх але я напишу- щоб ви потвори всі там повиздихували- за кожну крапельку крові та сліз відповісте виродки-
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14.04.2022 11:40
+4
Немає навіть слів...
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14.04.2022 11:45
+2
моськовія звільняє Донбас від "народа донбасса", то кого ж вона там зхищає?
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14.04.2022 11:47
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ось така вона братська любов від лаптеногих- це гріх але я напишу- щоб ви потвори всі там повиздихували- за кожну крапельку крові та сліз відповісте виродки-
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14.04.2022 11:40 Ответить
ось така вона "братська" любов від лаптеногих до людей, частини українського суспільства, предків яких завезли в Україну з рашки різними способами.
А український етнос завжди був, є і буде для них ворожим на генетичному рівні.
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14.04.2022 12:27 Ответить
Немає навіть слів...
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14.04.2022 11:45 Ответить
моськовія звільняє Донбас від "народа донбасса", то кого ж вона там зхищає?
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14.04.2022 11:47 Ответить
Забагато уваги до нас. СезаЛО гЕбресеискус
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14.04.2022 11:48 Ответить
схоже на замануху щоб ми намотали якогось вірусяки
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14.04.2022 12:43 Ответить
ніколи не забудемо і не пробачимо...
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14.04.2022 12:53 Ответить
если вдруг что-то зашевелится по отношению к русским фильмам там, песням, литературе, то, се..., давайте вспомним вокзал в Краматорске, кучу не нужных ни кому вещей, окровавленную лошадку, убитых людей и все..., все чувства, кроме ненависти и презрения должны умереть...
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14.04.2022 13:01 Ответить
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14.04.2022 15:26 Ответить
 
 