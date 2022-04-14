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армия РФ (18042) отказ (102)

До 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину, - CIT. ВИДЕО

В уже воевавших против Украины подразделениях российской армии растет количество так называемых отказников. До 40% контрактников отказываются возвращаться на украинскую территорию.

Об этом заявил основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире "Настоящего времени", передает Цензор.НЕТ.

"Отказники становятся более и более системным явлением. Они практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к забросу снова, отказываются идти в бой" , – отметил он.

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При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.
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Топ комментарии
+19
Пусть дерьмак вернет деньги украденные на асфальте. Эскадрилью самолетов купить можно будет.
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14.04.2022 14:35
+15
+ 100 !

у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!

маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
купила 18 Pzh 2000 (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)

маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
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14.04.2022 15:05
+8
«До 40% контрактників відмовляються повертатися в українську землю»))
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14.04.2022 14:12
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Терміново! ЗСУ потрібна допомога. Залишилось всього 58 млн.грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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14.04.2022 14:06 Ответить
Пусть дерьмак вернет деньги украденные на асфальте. Эскадрилью самолетов купить можно будет.
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14.04.2022 14:35 Ответить
+ 100 !

у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!

маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
купила 18 Pzh 2000 (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)

маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
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14.04.2022 15:05 Ответить
великий московитский поход захлебывается собственным гноем......
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14.04.2022 14:08 Ответить
«До 40% контрактників відмовляються повертатися в українську землю»))
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14.04.2022 14:12 Ответить
Отказываются потому что все уже украдено до них.
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14.04.2022 14:17 Ответить
А от 60 до 80% всё ещё хотят попытать счастья?
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14.04.2022 14:27 Ответить
"До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію."

Решта 60% взагалі не вилазять з чорних пакетів...
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14.04.2022 14:41 Ответить
Решта 60% має низький поріг інстинкту самозбереження.
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14.04.2022 14:44 Ответить
https://t.me/s/rf200_nooow
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14.04.2022 14:52 Ответить
Этот ибучий дворник отдавал приказы в Сирии , против жителей простынях с автоматом. Здесь ему не Сирия . Победа будет за нами . Слава Украине !!!
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14.04.2022 14:59 Ответить
Просто хочуть на унітазі навчитися сидіти з спзд ..им ноутбуком в руках,попиваючи Українську горілку.🤓
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14.04.2022 15:24 Ответить
Та навіть собаки культурніші за кацапів!

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14.04.2022 16:58 Ответить
 
 