До 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину, - CIT. ВИДЕО
В уже воевавших против Украины подразделениях российской армии растет количество так называемых отказников. До 40% контрактников отказываются возвращаться на украинскую территорию.
Об этом заявил основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире "Настоящего времени", передает Цензор.НЕТ.
"Отказники становятся более и более системным явлением. Они практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к забросу снова, отказываются идти в бой" , – отметил он.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.
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у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!
маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
купила 18 Pzh 2000 (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)
маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
Решта 60% взагалі не вилазять з чорних пакетів...