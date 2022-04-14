До 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України, - CIT. ВIДЕО
У підрозділах російської армії, які вже воювали проти України, зростає кількість так званих відмовників. До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію.
Про це заявив засновника групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Настоящего времени", передає Цензор.НЕТ.
"Відмовники стають більш і більш системним явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання знову, відмовляються йти в бій", - зазначив він.
При цьому він наголосив, що на сьогодні жодного відмовника в Росії не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності.
Топ коментарі
+19 Ревизор
показати весь коментар14.04.2022 14:35
+15 Dust
показати весь коментар14.04.2022 15:05
+8 Русскоязычный
показати весь коментар14.04.2022 14:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!
маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
купила 18 Pzh 2000 (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)
маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
Решта 60% взагалі не вилазять з чорних пакетів...