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армія рф (16192) відмова (56)

До 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України, - CIT. ВIДЕО

У підрозділах російської армії, які вже воювали проти України, зростає кількість так званих відмовників. До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію.

Про це заявив засновника групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Настоящего времени", передає Цензор.НЕТ.

"Відмовники стають більш і більш системним явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання знову, відмовляються йти в бій", - зазначив він.

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При цьому він наголосив, що на сьогодні жодного відмовника в Росії не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності.

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Пусть дерьмак вернет деньги украденные на асфальте. Эскадрилью самолетов купить можно будет.
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14.04.2022 14:35
+15
+ 100 !

у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!

маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
купила 18 Pzh 2000 (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)

маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
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14.04.2022 15:05
+8
«До 40% контрактників відмовляються повертатися в українську землю»))
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14.04.2022 14:12
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Терміново! ЗСУ потрібна допомога. Залишилось всього 58 млн.грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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14.04.2022 14:06 Відповісти
Пусть дерьмак вернет деньги украденные на асфальте. Эскадрилью самолетов купить можно будет.
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14.04.2022 14:35 Відповісти
+ 100 !

у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!

маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
купила 18 Pzh 2000 (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)

маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
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14.04.2022 15:05 Відповісти
великий московитский поход захлебывается собственным гноем......
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14.04.2022 14:08 Відповісти
«До 40% контрактників відмовляються повертатися в українську землю»))
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14.04.2022 14:12 Відповісти
Отказываются потому что все уже украдено до них.
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14.04.2022 14:17 Відповісти
А от 60 до 80% всё ещё хотят попытать счастья?
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14.04.2022 14:27 Відповісти
"До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію."

Решта 60% взагалі не вилазять з чорних пакетів...
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14.04.2022 14:41 Відповісти
Решта 60% має низький поріг інстинкту самозбереження.
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14.04.2022 14:44 Відповісти
https://t.me/s/rf200_nooow
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14.04.2022 14:52 Відповісти
Этот ибучий дворник отдавал приказы в Сирии , против жителей простынях с автоматом. Здесь ему не Сирия . Победа будет за нами . Слава Украине !!!
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14.04.2022 14:59 Відповісти
Просто хочуть на унітазі навчитися сидіти з спзд ..им ноутбуком в руках,попиваючи Українську горілку.🤓
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14.04.2022 15:24 Відповісти
Та навіть собаки культурніші за кацапів!

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14.04.2022 16:58 Відповісти
 
 