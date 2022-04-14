До 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України, - CIT. ВIДЕО

У підрозділах російської армії, які вже воювали проти України, зростає кількість так званих відмовників. До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію.

Про це заявив засновника групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Настоящего времени", передає Цензор.НЕТ.

"Відмовники стають більш і більш системним явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання знову, відмовляються йти в бій", - зазначив він.

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При цьому він наголосив, що на сьогодні жодного відмовника в Росії не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності.