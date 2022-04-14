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ракеты (3470) Турчинов (3236) Черноморский флот РФ (1554) КБ Луч (19)

Крейсер "Москва" – это не первое эффективное применение "Нептуна", - Турчинов

нептун

Вчерашнее уничтожение крейсера "Москва" – это не первое эффективное применение "Нептуна".

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, до 2019 года координировавший ракетную программу в Украине, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, две недели назад наша крылатая ракета нанесла удар по еще одному ключевому кораблю – "Адмиралу Эссену". "Противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями, наша ракета нанесла кораблю значительные потери, выведя его из боевой операции", - отметил Турчинов, объяснив, что для прорыва противоракетной защиты по "Москве" был произведен пуск сразу двух ракет – "результат известен всему миру".

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Экс-секретарь СНБО, который в 2015-2019 годах занимался созданием ракетного щита для нашей страны, пояснил, что проект разработки и изготовления "Нептуна" был реализован КБ "Луч" в нереально короткие сроки при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией.

"Уже в 2018 году были проведены удачные испытания и уничтожены морские цели. Планировалось изготовление не только наземного мобильного комплекса, но и комплексов крылатых ракет морского и воздушного базирования. К сожалению, последние проекты были приостановлены после 2019 года", – отметил он, выразив надежду, что все приостановленные ракетные программы будут восстановлены "и наши крылатые ракеты обретут свои цели и в московском кремле".

Вместе с тем, Турчинов отметил, что заявления "экспертов", "которые, не веря в силу украинского оружия, начали рассказывать об ударе по крейсеру американской противокорабельной ракетой "Гарпун", не соответствуют действительности. "Такое "экспертное" вранье тиражируются теми, кто пытается снова свернуть финансирование отечественных ракетных программ", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

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"Хочу поддержать и поблагодарить наших военных, которые мужественно и профессионально уничтожают врага, а также наших ученых и производственников из КБ "Луч" и других предприятий ОПК во главе с Героем Украины Олегом Коростелевым за их уникальный вклад в оборону нашего государства!" - резюмировал он.
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Топ комментарии
+117
дякуємо за Нептуни усым причетним! а також Гетьману та Пастору!!!!
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14.04.2022 14:11
+92
Если б кто-то не закатал ракеты в асфальт, то весь черноморский флот ********* кормил бы уже бычков...
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14.04.2022 14:09
+79
дякуємо за "Нептуни", Найкривавівший!
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14.04.2022 14:07
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14.04.2022 14:53 Ответить
по перше затоплена мацква - це красіво.
по друге - дивіться перше...
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14.04.2022 14:54 Ответить
Не виключено, що офіційною версією загибелі крейсера мордор назве його зустріч з "Летючим голандцем".
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14.04.2022 14:56 Ответить
шо, неужели британскими ракетами? а какими?
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14.04.2022 15:01 Ответить
Премьер министр Джонсон не с пустыми руками в гости приезжал)
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14.04.2022 15:38 Ответить
бо перша партія з трьох Нептунів, виготовлених ще до війни, не вибухнула через диверсію на виробництві - хтось браковану детальку поставив. Зараз пішла друга партія ракет, зібраних вже під час війни - одну всадили в Ессена і дві в москву
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14.04.2022 17:53 Ответить
Их еще НЕ ПОСТАВИЛИ. Вопрос в процессе обсуждения.
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14.04.2022 18:27 Ответить
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14.04.2022 15:00 Ответить
Я вот не понял. Если всё идёт по плану, то кому бункерный упырь выдаст орден за потопление флагмана флота? Предлагаю наградить конашенкова
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14.04.2022 15:04 Ответить
Це все криваві БАРИГИ, а де досягнення найвеличнішого піаніста?
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14.04.2022 15:07 Ответить
штейнмайера послал ( тут без люси и алкаша не обошлось) - теперь кулеба должен, что то делать с немцами - верховный, как всегда - дурак дураком.
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14.04.2022 17:22 Ответить
Не ображайте піаністів! ПІСЮНІСТА!!!!
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14.04.2022 18:29 Ответить
Пастор красава, ось кого треба відправляти на переговори стосовно капітуляції мацкви
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14.04.2022 15:11 Ответить
Знищена фашистська "мацква" це наша плата американцям за поставки зброї.... скільки авіаносців їм ми зберегли, разом з літаками... можна тепер не жлобитись і поставити нам пару ескадриль F 35 i F-22..
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14.04.2022 15:18 Ответить
Україна його побудувала. Україна його і відспівала.
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14.04.2022 15:27 Ответить
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що ракетна програма України при президенті Володимирі Зеленському "не зупинялася жодного дня". Де тоді наша ракета Грім, яка могла би влучити в керченський міст?
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15.04.2022 10:21 Ответить
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