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Крейсер "Москва" - це не перше ефективне застосування "Нептуна", - Турчинов

нептун

Вчорашнє знищення крейсеру "Москва" – це не перше ефективне застосування "Нептуна".

Про це сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який до 2019 року координував ракетну програму в Україні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні тому наша крилата ракета нанесла удар по ще одному ключовому кораблю – "Адміралу Ессену". "Протиракетні засоби "Ессена" запеленгували загрозу тільки при підльоті, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть з пошкодженнями, наша ракета нанесла кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції", – зазначив Турчинов, пояснивши, що для прориву протиракетного захисту по "Москві" був зроблений пуск одразу двух ракет – "результат відомий всьому світу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виведення з ладу крейсера "Москва" зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ з 72 до 56, - журналіст Клименко

Екссекретар РНБО, який у 2015-2019 роках опікувався створенням ракетного щита для нашої країни, пояснив, що проект розробки та виготовлення "Нептуна" був реалізований КБ "Луч" в нереально короткий термін за мінімального фінансування в умовах військового протистояння з Росією.

"Вже у 2018 році були проведені вдалі випробування та знищені морські цілі. Планувалося виготовлення не тільки наземного мобільного комплексу, але і комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування. На жаль, останні проекти були призупинені після 2019 року", – зазначив він, висловивши сподівання, що всі призупинені ракетні програми будуть відновлені "і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі".

Разом з тим, Турчинов відмітив, що заяви "експертів", "які, не вірячи у силу української зброї, почали розповідати про удар по крейсеру американською протикорабельною ракетою "Гарпун", не відповідають дійсності. "Такі "експертні" побрехеньки тиражуються тими, хто намагається знову згорнути фінансування вітчизняних ракетних програм", – наголосив екссекретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

"Хочу підтримати і подякувати нашим військовим, які мужньо і професійно знищують ворога, а також нашим вченим і виробничникам з КБ "Луч" і інших підприємств ОПК на чолі з Героєм України Олегом Коростельовим за їх унікальний внесок в оборону нашої держави!", – резюмував він.

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Топ коментарі
+117
дякуємо за Нептуни усым причетним! а також Гетьману та Пастору!!!!
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14.04.2022 14:11
+92
Если б кто-то не закатал ракеты в асфальт, то весь черноморский флот ********* кормил бы уже бычков...
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14.04.2022 14:09
+79
дякуємо за "Нептуни", Найкривавівший!
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14.04.2022 14:07
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14.04.2022 14:53 Відповісти
по перше затоплена мацква - це красіво.
по друге - дивіться перше...
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14.04.2022 14:54 Відповісти
Не виключено, що офіційною версією загибелі крейсера мордор назве його зустріч з "Летючим голандцем".
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14.04.2022 14:56 Відповісти
шо, неужели британскими ракетами? а какими?
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14.04.2022 15:01 Відповісти
Премьер министр Джонсон не с пустыми руками в гости приезжал)
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14.04.2022 15:38 Відповісти
бо перша партія з трьох Нептунів, виготовлених ще до війни, не вибухнула через диверсію на виробництві - хтось браковану детальку поставив. Зараз пішла друга партія ракет, зібраних вже під час війни - одну всадили в Ессена і дві в москву
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14.04.2022 17:53 Відповісти
Их еще НЕ ПОСТАВИЛИ. Вопрос в процессе обсуждения.
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14.04.2022 18:27 Відповісти
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14.04.2022 15:00 Відповісти
Я вот не понял. Если всё идёт по плану, то кому бункерный упырь выдаст орден за потопление флагмана флота? Предлагаю наградить конашенкова
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14.04.2022 15:04 Відповісти
Це все криваві БАРИГИ, а де досягнення найвеличнішого піаніста?
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14.04.2022 15:07 Відповісти
штейнмайера послал ( тут без люси и алкаша не обошлось) - теперь кулеба должен, что то делать с немцами - верховный, как всегда - дурак дураком.
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14.04.2022 17:22 Відповісти
Не ображайте піаністів! ПІСЮНІСТА!!!!
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14.04.2022 18:29 Відповісти
Пастор красава, ось кого треба відправляти на переговори стосовно капітуляції мацкви
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14.04.2022 15:11 Відповісти
Знищена фашистська "мацква" це наша плата американцям за поставки зброї.... скільки авіаносців їм ми зберегли, разом з літаками... можна тепер не жлобитись і поставити нам пару ескадриль F 35 i F-22..
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14.04.2022 15:18 Відповісти
Україна його побудувала. Україна його і відспівала.
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14.04.2022 15:27 Відповісти
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що ракетна програма України при президенті Володимирі Зеленському "не зупинялася жодного дня". Де тоді наша ракета Грім, яка могла би влучити в керченський міст?
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15.04.2022 10:21 Відповісти
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