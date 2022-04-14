Крейсер "Москва" - це не перше ефективне застосування "Нептуна", - Турчинов

Вчорашнє знищення крейсеру "Москва" – це не перше ефективне застосування "Нептуна".

Про це сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який до 2019 року координував ракетну програму в Україні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні тому наша крилата ракета нанесла удар по ще одному ключовому кораблю – "Адміралу Ессену". "Протиракетні засоби "Ессена" запеленгували загрозу тільки при підльоті, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть з пошкодженнями, наша ракета нанесла кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції", – зазначив Турчинов, пояснивши, що для прориву протиракетного захисту по "Москві" був зроблений пуск одразу двух ракет – "результат відомий всьому світу".

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Екссекретар РНБО, який у 2015-2019 роках опікувався створенням ракетного щита для нашої країни, пояснив, що проект розробки та виготовлення "Нептуна" був реалізований КБ "Луч" в нереально короткий термін за мінімального фінансування в умовах військового протистояння з Росією.

"Вже у 2018 році були проведені вдалі випробування та знищені морські цілі. Планувалося виготовлення не тільки наземного мобільного комплексу, але і комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування. На жаль, останні проекти були призупинені після 2019 року", – зазначив він, висловивши сподівання, що всі призупинені ракетні програми будуть відновлені "і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі".

Разом з тим, Турчинов відмітив, що заяви "експертів", "які, не вірячи у силу української зброї, почали розповідати про удар по крейсеру американською протикорабельною ракетою "Гарпун", не відповідають дійсності. "Такі "експертні" побрехеньки тиражуються тими, хто намагається знову згорнути фінансування вітчизняних ракетних програм", – наголосив екссекретар РНБО.

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"Хочу підтримати і подякувати нашим військовим, які мужньо і професійно знищують ворога, а також нашим вченим і виробничникам з КБ "Луч" і інших підприємств ОПК на чолі з Героєм України Олегом Коростельовим за їх унікальний внесок в оборону нашої держави!", – резюмував він.