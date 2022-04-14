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Зеленский (19056) нефть (1845)

Зеленский раскритиковал страны, продолжающие покупать российскую нефть: "Зарабатывают на чужой крови"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил европейские страны, продолжающие покупать российскую нефть, в том, что они "зарабатывают на чужой крови".

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

В этом контексте Зеленский упомянул Германию и Венгрию, обвинив их в блокировании усилий по эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия в этом году может получить до 326 миллиардов долларов.

"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег", - отметил он и добавил, что "это вопрос выживания".

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Топ комментарии
+17
ЗенеЛох, як так "свати" поживають?
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14.04.2022 20:24
+14
а бородата бабуся хіба не заробляє.... в перший день війни каломойша через суд віджав будівлю Привата в Дніпрі..... про це мародерство зейло чомусь мовчить
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14.04.2022 20:25
+9
Так Кременчуцький НПЗ теж купував російську нафту, поки не розбомбили. Чи я помиляюсь,
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14.04.2022 20:34
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ЗенеЛох, як так "свати" поживають?
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14.04.2022 20:24 Ответить
А ****, все таки найвеличнівшивий критикан лідер **********, йому можна...
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14.04.2022 21:04 Ответить
а бородата бабуся хіба не заробляє.... в перший день війни каломойша через суд віджав будівлю Привата в Дніпрі..... про це мародерство зейло чомусь мовчить
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14.04.2022 20:25 Ответить
Так Кременчуцький НПЗ теж купував російську нафту, поки не розбомбили. Чи я помиляюсь,
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14.04.2022 20:34 Ответить
Україна купувала майже весь дизель у кацапів і бензин бульбасраких
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14.04.2022 21:07 Ответить
Гдето я это слышал уже в 2019 году, он думает, что на европейцев сработает этот бред?
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14.04.2022 20:37 Ответить
он просто больной на голову - все кто мог и хотел санкции уже ввели - дальше только Американцы могут давить, а на вопли зеленского уже никто обращать внимания не будет
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14.04.2022 21:03 Ответить
тобто їм треба тупо взяти і померти? не у всіх є порти з терміналами,куди причалить танкер,так ще той танкер треба зафрахтувати,то звідки їм брати нафту? літаками возити?
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14.04.2022 20:37 Ответить
а на бітумі? асфальті можна??? на щебенці?
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14.04.2022 20:40 Ответить
хтось скажіть Президенту, шо чим "більше обсіраешь Захід тим більше він допомогає" - не робить....
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14.04.2022 20:45 Ответить
Кто там громче всех кричит "Держи вора"?)
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14.04.2022 20:51 Ответить
Надо перечислить все эти страны, агентов Кремля.
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14.04.2022 21:00 Ответить
Украина транзитирует кацапский газ и зарабатывает на этом миллиарды тем самым помогает и агрессору зарабатывать, студия квартал 95 зеленского зарабатывает в россии и получает деньги на крови за свои сериалы
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14.04.2022 21:05 Ответить
Шарманка - нє іграй
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14.04.2022 21:06 Ответить
и это говорит тот, который до последнего дня перед войной закупал в россии асфальт... позорище
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14.04.2022 22:23 Ответить
Перекидати вину на європейців класно, лохи схавають. А що робила наша влада коли у Верховну Раду приїздив представник влади Литви і просив не купувати електроенергію у білорусів? Нічого, купували, як приказав великий Беня, а свої АЕС і сонячні електростанції зупиняли, закривали свої шахти і купували вугілля на росії. А хто купував у росіян і білорусів дорожний бітум замість того, щоб будувати "Нептуни"?
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14.04.2022 22:59 Ответить
Надо всех, кто финансирует терроризм рабсии, обязать выплачивать репарации Украине (на сумму полученного дохода). Надо сделать это не выгодным.
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14.04.2022 23:04 Ответить
Там еще финансирование геноцида, военных преступлений...
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14.04.2022 23:06 Ответить
тоді почнемо з тих, хто купував у них дорожний бітум і вугілля?
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15.04.2022 00:30 Ответить
Ось якби ""Заробляють на чужій крові" сказав Порошенко, були б зовсім інші коментарі.
Коли вже ви припинете цей срач?..
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15.04.2022 08:46 Ответить
 
 