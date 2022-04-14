Зеленский раскритиковал страны, продолжающие покупать российскую нефть: "Зарабатывают на чужой крови"
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил европейские страны, продолжающие покупать российскую нефть, в том, что они "зарабатывают на чужой крови".
Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
В этом контексте Зеленский упомянул Германию и Венгрию, обвинив их в блокировании усилий по эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия в этом году может получить до 326 миллиардов долларов.
"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег", - отметил он и добавил, что "это вопрос выживания".
Топ комментарии
+17 Юрий Бойко 6bf70126
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+14 SANDY
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+9 Viktor Orenich 534fb24a
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критиканлідер **********, йому можна...
Коли вже ви припинете цей срач?..