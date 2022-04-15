Ракетная программа Украины не останавливалась ни дня, - Данилов

Президент еще в начале июля 2019 определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Наша ракетная программа не останавливалась ни дня. Некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это - абсолютная ложь.

Учитывая актуальность вопроса, Президент еще в начале июля 2019 года определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года. В рамках программы было завершено проведение исследований по ключевым проектам "Вільха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения, и "Вільхи", и "Нептуны" были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Крейсер "Москва" – это не первое эффективное применение "Нептуна", - Турчинов

Данилов отметил, что в течение 2019 и 2020 годов ДККБ "Луч" на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы "Вільха-М" с увеличенной дальностью поражения.

"А в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования - теперь уже знаменитый "Нептун". В результате все надводные мишени были поражены".

В декабре 2021 года ДККБ "Луч" провело огневые испытания универсальной зенитной ракеты РК-10, которая должна размещаться на наземных, морских и воздушных платформах.

В августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года, и расходы по этой программе должны составить более 200 млрд грн", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: После обстрелов складов КБ "Луч" все сборки "Нептунов" обнаружили невредимыми. Вывезли, организовали доработку и сделали, - экс-нардеп Чорновол