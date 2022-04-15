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Данилов (1066) ракеты (3471)

Ракетная программа Украины не останавливалась ни дня, - Данилов

ракета

Президент еще в начале июля 2019 определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Наша ракетная программа не останавливалась ни дня. Некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это - абсолютная ложь.

Учитывая актуальность вопроса, Президент еще в начале июля 2019 года определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года. В рамках программы было завершено проведение исследований по ключевым проектам "Вільха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения, и "Вільхи", и "Нептуны" были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

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Данилов отметил, что в течение 2019 и 2020 годов ДККБ "Луч" на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы "Вільха-М" с увеличенной дальностью поражения.

"А в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования - теперь уже знаменитый "Нептун". В результате все надводные мишени были поражены".

В декабре 2021 года ДККБ "Луч" провело огневые испытания универсальной зенитной ракеты РК-10, которая должна размещаться на наземных, морских и воздушных платформах.

В августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года, и расходы по этой программе должны составить более 200 млрд грн", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+105
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15.04.2022 00:32
+92
Звичайно! Просто на неї не виділяли достатньо фінансів?!? Бо всі хотіли їздить по дорогах з дорогоцінного асфальту...

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15.04.2022 00:36
+78
Какие же они жалкие и никчёмные в этой попытке примазаться к тому, что стоко времени саботировали
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15.04.2022 00:33
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""В апреле 2019 года "Нептун" был полностью готов. Прошел все испытания. Был принят на вооружение. Проблема была только в том, что он был в единственном экземпляре и без ракет, потому что все выстрелил во время испытаний. Чтобы появились новые пусковые и ракеты требовалось этот заказ МО и финансирование. Заказа не было следующие два года ВООБЩЕ!!!" - заметила Чорновол. Источник:
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15.04.2022 09:57 Ответить
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