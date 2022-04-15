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Данілов (1259) ракети (3928)

Ракетна програма України не зупинялася жодного дня, - Данілов

ракета

Президент ще на початку липня 2019 року визначив завдання стосовно розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року.

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто робить вигляд, що після 2019 року "все пропало", і це - абсолютна брехня.

Зважаючи на нагальність питання Президент ще на початку липня 2019 року визначив завдання стосовно розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року. У рамках програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проєктами "Вільха" та "Нептун". Була збільшена дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" були прийняті на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей", - йдеться в повідомленні.

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Данілов зазначив, що протягом 2019 і 2020 років ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області провело успішні ракетні випробування модернізованої реактивної системи "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження.

"А у квітні 2020 року на полігоні "Алібей" був випробуваний комплекс крилатих ракет наземного базування - тепер вже знаменитий "Нептун". У результаті всі надводні мішені були уражені.

У грудні 2021 року ДККБ "Луч" провело вогневі випробування універсальної зенітної ракети РК-10, яка має розміщуватися на наземних, морських та повітряних платформах.

У серпні 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року, і витрати на цю програму мають скласти понад 200 млрд грн", - додав секретар РНБО.

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Топ коментарі
+105
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15.04.2022 00:32
+92
Звичайно! Просто на неї не виділяли достатньо фінансів?!? Бо всі хотіли їздить по дорогах з дорогоцінного асфальту...

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15.04.2022 00:36
+78
Какие же они жалкие и никчёмные в этой попытке примазаться к тому, что стоко времени саботировали
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15.04.2022 00:33
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""В апреле 2019 года "Нептун" был полностью готов. Прошел все испытания. Был принят на вооружение. Проблема была только в том, что он был в единственном экземпляре и без ракет, потому что все выстрелил во время испытаний. Чтобы появились новые пусковые и ракеты требовалось этот заказ МО и финансирование. Заказа не было следующие два года ВООБЩЕ!!!" - заметила Чорновол. Источник:
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15.04.2022 09:57 Відповісти
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