В России заявляют, что войну "не собираются затягивать"

Война в Украине "достаточно скоро закончится", цитируют одного из российских сенаторов кремлевские СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

Кремлевские пропагандисты распространяют фразу российского сенатора, что война "достаточно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".

Также в России предрекают россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, "судьбу Мазепы".

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