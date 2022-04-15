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Новости Агрессия России против Украины Война
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россия (93025)

В России заявляют, что войну "не собираются затягивать"

рф,росія

Война в Украине "достаточно скоро закончится", цитируют одного из российских сенаторов кремлевские СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

Кремлевские пропагандисты распространяют фразу российского сенатора, что война "достаточно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".

Также в России предрекают россиянам, которые "отвернулись от родины" из-за войны в Украине, "судьбу Мазепы".

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Топ комментарии
+53
Они также заявляли, что войны нет. Они много чего заявляют, но еще раз: кацапу верить, себя не уважать.
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15.04.2022 13:08
+30
Кацапы быстро дохнут, это факт...
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15.04.2022 13:10
+23
Жопа уже болит❗Вот и решают как выйти. Ха ха с честью🖕❗
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15.04.2022 13:10
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Они также заявляли, что войны нет. Они много чего заявляют, но еще раз: кацапу верить, себя не уважать.
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15.04.2022 13:08 Ответить
Та да! Як можна затягувати, чи не затягувати того, чого за кацапської версією нема? 🤔
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15.04.2022 13:22 Ответить
Визначтесь - хто буде підписувати капітуляцію
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15.04.2022 13:09 Ответить
na move.
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15.04.2022 14:41 Ответить
Жопа уже болит❗Вот и решают как выйти. Ха ха с честью🖕❗
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15.04.2022 13:10 Ответить
Честі там нема і ніколи не було. Тому вийти з честю апріорі не можливо.
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15.04.2022 13:23 Ответить
Кацапы быстро дохнут, это факт...
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15.04.2022 13:10 Ответить
не пойняв...
це ж у них в Україні спецоперація.

правда, операція дуже-дуже спеціальна, де пацієнт встав і почав п*здити хірурга.

але ж за слово "війна" на росії дають до 15 років, нє?
чого ж вони так паляться нє па децкі?
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15.04.2022 13:12 Ответить
У них написано спецоперация, у нас сразу перевели правильно.
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15.04.2022 14:02 Ответить
це вони так натякають на Агрохімію та компанію, які можуть там напереговорювати
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15.04.2022 13:13 Ответить
Наші вже настільки охрініли, що навіть моряків з "Москви" за втрати не рахують, хоча може вони через мутації, що були викликані нашою хіміко-біологічною зброєю, відростили собі зябра, хто зна, хто зна
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15.04.2022 13:13 Ответить
а хто ваші?
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15.04.2022 13:31 Ответить
ну наскільки видно із відкритих джерел, на маскві було від 510 осіб екіпажу
а оскільки це був флагман, там була ще якась кількість (не дуже мало, напевно) не зусім екіпажу
+ до 2 ядерних ракет
+16 крилатих...

в задачці сказано, що з боку Туреччини врятовано від 50 до 56 (з різних джерел) членів екіпажу + 14 осіб врятованого екіпажу приперли до раші.

як порахувати різницю?
я так розумію, наші забембалися заокруглювати, кинули в море калькулятор і сказали, щоб їм чорноморські бички порахували)
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15.04.2022 13:32 Ответить
Штатное расписание мирного времени -два ядерных боезаряда, сколько там было во время " ваенной аперации"-ну явно больше чем у мирное время. 510 штат тоже мирного времени и по заводской инструкции, с тех пор там напичкали всякой новой техники и нужными для управления и обслуживания специалистами, оценивают что там было до 800 человек. Турция отрицает, что они кого то спасали. Россия заявляет что спасли только 14 чел .и что среди них погибших нет (а среди погибших, естественно, нет спасенных, а как же иначе ?) 14 человек это 2-3 % от команды корабля !!!!!
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15.04.2022 18:56 Ответить
та как их посчитать? Это всё равно что диван с клопами утопить...
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15.04.2022 13:43 Ответить
кацапське військо закінчується, економіка закінчується, зрозуміло шо їх пізда
але закінчиться в Україні і почнеться вже на территорії московії країни 404
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15.04.2022 13:13 Ответить
Бовканина
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15.04.2022 13:14 Ответить
Яка війна? Її ж немає!! Є спецоперація. Дуже спец. А на скабеєвському шабаші "експерти" вже мало не плачуть так хочуть війни. Бачите їх обідили! Мирний ну зовсім мирний та пушистий крейсер ці нелюді та націоналісто-бандерівські-нацистти перетворили на підводний човен.
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15.04.2022 13:15 Ответить
Не звертайте увагу на цього поца. Все вирішує *****.
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15.04.2022 13:15 Ответить
За два дня до начала войны путлер тоже говорил, что не будет вторжения. Та что все это трындеж
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15.04.2022 13:16 Ответить
Ну да, надо сворачиваться, пока остальные "русские корабли" не пошли по назначению.
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15.04.2022 13:16 Ответить
В тему___ Міністр оборони Олексій Резніков запропонував використовувати затонулий ракетний крейсер «Москва» у якості локації для дайвингу після української перемоги. Слава Україні!
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15.04.2022 13:17 Ответить
а-га плутониевый заряд с головок ковырять дайверам - сколько там оболочка выдержит по времени лет соленой воды?
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15.04.2022 21:27 Ответить
Кацапи відчувають , що дуже скоро всі орки здохнуть в Україні , так як це
не прогулянка по Хрещатику ( про яку мріяв ху@ло) , а війна !
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15.04.2022 13:18 Ответить
***** насправді нецікавить, що там відчувають рядові рашисти він їх буде посилати на смерть тому що у нього ідея "х"
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15.04.2022 13:24 Ответить
Война закончится тогда, когда последний кацап сдохнет на территории Украины. Никаких минсков 2.0 больше не будет.
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15.04.2022 13:18 Ответить
война закончится когда путлера сковырнут или сам ботоксом удавится
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15.04.2022 21:29 Ответить
А це вже не вам вирішувати
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15.04.2022 13:20 Ответить
Деза!Який план рашистів?Не вийшло зненацька захопити столицю то пішли в довгу компанію.Будуть намагатися шматками захоплювати плацдарми,"домовлятися"з владою,а потім знову йти по плану.В кремлі не ставлять план до травня захопити всю країну,але в перспективі вони відводять на це 5-10 років.Спочатку був Крим потім Донбас і так далі, допоки до Ужгорода не дійдуть.Вони зупиняться тільки там, де їх зупине ЗСУ і ніяк інакше не буде!
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15.04.2022 13:20 Ответить
что за бред кацапский - нет у них никаких 5 -10 ть лет у них и 5-ти месяцев нет
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15.04.2022 21:30 Ответить
затягувати будете мотузок на шіях путлера лаврушки шойгу і всіх фашістів..
срані затягувальщики
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15.04.2022 13:24 Ответить
рашкі потрібно нехай і не вигідний для них але мир. Очапаються, а через пару років знову прилізуть нищити, вже більше підготовлені. Так було в Чечні. Поставлять якогось ще Зе-дирку що буде розповідати про "братній нарот" і нужно просто перестать стрелять ", якщо ми самі таке не виберем знову проголосувавши за ТВ замість здорового глузду.
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15.04.2022 13:24 Ответить
они такие припи*** что перепутали прошлое с явью... нкоторые обхавались победобесием...
лет 7 не звонил "родич-уродич" с рашки... позвонил... не спросил про нас, а похвастал, - наши (русня) захватили в плен нациков и как в 45 прогонят их на параде пабеды по красной площади...
я сказал - а трупы ваших вы когда заберете?? у нас в Днепре их полторы тысячи... может хоть прикопаете, как люддей... оно задумалось - ой не надо мне твоей укроповской пропаганды - наших мальчиков хоронят с почестями.... я - с почестями? за что? за то что пришли убивать украинцев в их дом и насиловать их детей на глазах умирающих родителей!?... оно кинуло трубку...
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15.04.2022 13:24 Ответить
ПІСТА КАЦАПАМ!
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15.04.2022 13:27 Ответить
Кремлевские пропагандисты имеют ввиду, что скоро праздник ежегодного победобесия. А перед ним будут объявлены официальные реляции о достигнутых результатах. Да они уже все написаны и одобрены.
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15.04.2022 13:28 Ответить
Предлагаю, собрали свои железки и вон нафиг с украинской земли.
И война закончится сразу.
Даже коменсаций и репараций от вас не надо.
Сами возьмем с ваших арестованных денег.
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15.04.2022 13:31 Ответить
Не собираются затягивать? Ага.. Казали, що на цьому тижні підуть в наступ. І що? Де той вирішальний наступ? Його нема і не буде, бо вже не можуть зібрати для того достатньо сил. А той зброд, що полізе, буде розбитий вщент. І да, доволі швидко.
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15.04.2022 13:56 Ответить
ПРОСТО ОНИ СПЕШАТ НА КОНЦЕРТ КОБЗОНА
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15.04.2022 14:00 Ответить
Звичайно не збирались. Розраховували на 3-4 дні. Але чьото пашло нє так!..
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15.04.2022 14:13 Ответить
Значит ситуация у Кремля весьма плохая. Есть ощущение, что пуйло боится развязывать битву на Донбассе из-за потенциально огромных потерь.
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15.04.2022 14:26 Ответить
Думаю потери его мало интересуют. А вот, что проиграет -- да
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15.04.2022 14:33 Ответить
утопший москва сильно изменил расклады на весь Юг - десанта не будет Одессу не взять
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15.04.2022 21:33 Ответить
Когда распался совок политики РФ говорили, что перееререзали по-живому. Что во многих родственники там и там. Но реально распад не мешал нормально общаться.

С началом войны многие мои знакомые, имеющие родственников в РФ, поговорив с теми родственниками, говорят, что не нужны нам эти родственники оправдывающие войну. Больше их для нас нет навсегда.

Вот кто порезал по-живому.
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15.04.2022 14:31 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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15.04.2022 14:35 Ответить
Мезепа прожил долгие 70 лет,а Петрушка1 подох в 52 года от алкоголизма и сифилиса.Вот такая судьба.
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15.04.2022 15:00 Ответить
Верно..рашистов просто скоро так разгромят ,что у них даже не хватит сил со своим оставшимся железом добраться до границ раш
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15.04.2022 15:32 Ответить
Вони до хера чё заявляють завлителі членоголові.
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15.04.2022 16:46 Ответить
Війна закінчиться коли ми повернемо своъ землі,Іншого виходу в нас
немає.
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15.04.2022 16:48 Ответить
 
 