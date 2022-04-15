У Росії заявляють, що війну "не збираються затягувати"

Війна в Україні "досить скоро закінчиться", цитують одного з російських сенаторів кремлівські ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

Кремлівські пропагандисти розповсюджують фразу російського сенатора, що війна "досить скоро закінчиться" і що окупанти "не збираються її затягувати".

Також у РФ пророкують росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, "долю Мазепи".

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