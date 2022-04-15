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У Росії заявляють, що війну "не збираються затягувати"
Війна в Україні "досить скоро закінчиться", цитують одного з російських сенаторів кремлівські ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.
Кремлівські пропагандисти розповсюджують фразу російського сенатора, що війна "досить скоро закінчиться" і що окупанти "не збираються її затягувати".
Також у РФ пророкують росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, "долю Мазепи".
Топ коментарі
+53 jklpqrs
показати весь коментар15.04.2022 13:08
+30 Sergii Ustim
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показати весь коментар15.04.2022 13:10
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Будь ласка, зачекайте...
це ж у них в Україні спецоперація.
правда, операція дуже-дуже спеціальна, де пацієнт встав і почав п*здити хірурга.
але ж за слово "війна" на росії дають до 15 років, нє?
чого ж вони так паляться нє па децкі?
а оскільки це був флагман, там була ще якась кількість (не дуже мало, напевно) не зусім екіпажу
+ до 2 ядерних ракет
+16 крилатих...
в задачці сказано, що з боку Туреччини врятовано від 50 до 56 (з різних джерел) членів екіпажу + 14 осіб врятованого екіпажу приперли до раші.
як порахувати різницю?
я так розумію, наші забембалися заокруглювати, кинули в море калькулятор і сказали, щоб їм чорноморські бички порахували)
але закінчиться в Україні і почнеться вже на территорії московії країни 404
не прогулянка по Хрещатику ( про яку мріяв ху@ло) , а війна !
срані затягувальщики
лет 7 не звонил "родич-уродич" с рашки... позвонил... не спросил про нас, а похвастал, - наши (русня) захватили в плен нациков и как в 45 прогонят их на параде пабеды по красной площади...
я сказал - а трупы ваших вы когда заберете?? у нас в Днепре их полторы тысячи... может хоть прикопаете, как люддей... оно задумалось - ой не надо мне твоей укроповской пропаганды - наших мальчиков хоронят с почестями.... я - с почестями? за что? за то что пришли убивать украинцев в их дом и насиловать их детей на глазах умирающих родителей!?... оно кинуло трубку...
И война закончится сразу.
Даже коменсаций и репараций от вас не надо.
Сами возьмем с ваших арестованных денег.
С началом войны многие мои знакомые, имеющие родственников в РФ, поговорив с теми родственниками, говорят, что не нужны нам эти родственники оправдывающие войну. Больше их для нас нет навсегда.
Вот кто порезал по-живому.
немає.