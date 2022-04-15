Россияне полностью уничтожили 22 украинские больницы, - Ляшко

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину полностью уничтожили 22 больницы.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оккупанты полностью уничтожили 22 больницы. Они не подлежат восстановлению, их нужно строить с нуля", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что Минздрав разрабатывает планы послевоенного восстановления медицинской отрасли.

"Мы четко прописываем бренд-бук больниц, которые будут строиться на месте разрушенных или поврежденных, с четким перечнем отделений: что там должно быть, какое отделение, какое оборудование, с четкой сметой строительства", - сказал он.

Смотрите также: На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы, - Гайдай. ФОТО

Ляшко также сообщил, что с начала вторжения оккуппанты повредили 308 больниц.

"Степень повреждения каждой больницы разная: от выбитого стекла до разрушенных стен. Но эти 308 больниц можно восстановить после проведения экспертизы", – сказал он.