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больница (1409) Ляшко Виктор (1358)

Россияне полностью уничтожили 22 украинские больницы, - Ляшко

маріуполь,лікарня

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину полностью уничтожили 22 больницы.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оккупанты полностью уничтожили 22 больницы. Они не подлежат восстановлению, их нужно строить с нуля", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что Минздрав разрабатывает планы послевоенного восстановления медицинской отрасли.

"Мы четко прописываем бренд-бук больниц, которые будут строиться на месте разрушенных или поврежденных, с четким перечнем отделений: что там должно быть, какое отделение, какое оборудование, с четкой сметой строительства", - сказал он.

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Ляшко также сообщил, что с начала вторжения оккуппанты повредили 308 больниц.

"Степень повреждения каждой больницы разная: от выбитого стекла до разрушенных стен. Но эти 308 больниц можно восстановить после проведения экспертизы", – сказал он.
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Война в разгаре, а у чиновников уже очередные наполеоновские планы по восстановлению ( дербану ) и особенны смешны бренд-буки... Очень ценная для людей старшего возраста инфа, а главное понятная
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15.04.2022 14:37 Ответить
предложите свои планы - у нас демократическая страна, а у вас?
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15.04.2022 15:07 Ответить
Алее! Ляшко, что там с коронавирусом? Забыли уже или то был фейк для дерибана бюджета и грабежа населения?
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15.04.2022 14:43 Ответить
 
 