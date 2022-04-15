Росіяни повністю знищили 22 українські лікарні, - Ляшко

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну повністю знищили 22 лікарні.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окупанти повністю знищили 22 лікарні. Вони не підлягають відновленню, їх треба будувати з нуля", - сказав він.

При цьому Ляшко наголосив, що МОЗ розробляє плани повоєнного відновлення медичної галузі.

"Ми чітко прописуємо бренд-бук лікарень, які будуватимуться на місці зруйнованих або пошкоджених, з чітким переліком відділень: що там має бути, яке відділення, яке обладнання, з чітким кошторисом будівництва", - сказав він.

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Ляшко також повідомив, що від початку вторгнення окупанти пошкодили 308 лікарень.

"Ступінь пошкодження кожної лікарні різна - від вибитого скла до зруйнованих стін, але ці 308 лікарень можна відновити після проведення експертизи", - сказав він.