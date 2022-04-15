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лікарня (1339) Ляшко Віктор (1504)

Росіяни повністю знищили 22 українські лікарні, - Ляшко

маріуполь,лікарня

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну повністю знищили 22 лікарні.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окупанти повністю знищили 22 лікарні. Вони не підлягають відновленню, їх треба будувати з нуля", - сказав він.

При цьому Ляшко наголосив, що МОЗ розробляє плани повоєнного відновлення медичної галузі.

"Ми чітко прописуємо бренд-бук лікарень, які будуватимуться на місці зруйнованих або пошкоджених, з чітким переліком відділень: що там має бути, яке відділення, яке обладнання, з чітким кошторисом будівництва", - сказав він.

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Ляшко також повідомив, що від початку вторгнення окупанти пошкодили 308 лікарень.

"Ступінь пошкодження кожної лікарні різна - від вибитого скла до зруйнованих стін, але ці 308 лікарень можна відновити після проведення експертизи", - сказав він.

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Война в разгаре, а у чиновников уже очередные наполеоновские планы по восстановлению ( дербану ) и особенны смешны бренд-буки... Очень ценная для людей старшего возраста инфа, а главное понятная
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15.04.2022 14:37 Відповісти
предложите свои планы - у нас демократическая страна, а у вас?
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15.04.2022 15:07 Відповісти
Алее! Ляшко, что там с коронавирусом? Забыли уже или то был фейк для дерибана бюджета и грабежа населения?
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15.04.2022 14:43 Відповісти
 
 