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Анкету Украины как кандидата в ЕС опубликуют, - Стефанишина

єс,зеленський,ляєн

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз опубликуют. Она отметила, что этот шаг согласован с европейскими партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в эфире общенационального телемарафона.

"Я отвечаю за то, чтобы такой срез от Украины был направлен в Еврокомиссию (речь об анкете – ред.). Такая информация будет предоставлена", - сказала она.

Стефанишина добавила, что с коллегами из ЕС обсуждалась возможность опубликовать анкету страны-кандидата. Она заверила, как только Украина и Евросоюз завершат работу по этому вопросу, информация будет обнародована.

Напомним, анкету для вступления в ЕС президенту Украины Владимиру Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего визита в Киев. Он пообещал заполнить опросник в течение недели.

Отметим, что аналогичную анкету на следующий день получили Молдова и Грузия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о следующих этапах на пути Украины в ЕС будет принято на саммите Евросоюза 25-26 июня, - Жовква

Грузия (4499) Молдова (1871) членство в ЕС (1012) Урсула фон дер Ляйен (512) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Послухайте тільки чого нем коштувала ця перемога!

https://youtube.com/watch?v=lvhLz52WiNI
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15.04.2022 19:11 Ответить
Long live Ukraine!
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15.04.2022 19:12 Ответить
1. Пункт - киздити Москалів - ВИКОНАНО. 2 Пункт - дивись перший пункт
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15.04.2022 19:19 Ответить
Это чтобы вилять нашим было сложнее. Сейчас Зеленский начнет переживать все те круги ада, которые проживал Порошенко, когда Европа заставляла его быть мирной овечкой и прыгать на лапках.
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15.04.2022 19:44 Ответить
Молдова начала заполнять анкету ЕС: она содержит 369 вопросов
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15.04.2022 19:53 Ответить
Интересно, сколько в нашей
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15.04.2022 20:05 Ответить
В Украинской
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15.04.2022 20:06 Ответить
Це типу - як публікація контрольної роботи двієчника, щоб усі переконалися, що це не вчителі його не *******, а він справді такий тупий
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15.04.2022 22:24 Ответить
 
 