Анкету Украины как кандидата в ЕС опубликуют, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз опубликуют. Она отметила, что этот шаг согласован с европейскими партнерами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в эфире общенационального телемарафона.
"Я отвечаю за то, чтобы такой срез от Украины был направлен в Еврокомиссию (речь об анкете – ред.). Такая информация будет предоставлена", - сказала она.
Стефанишина добавила, что с коллегами из ЕС обсуждалась возможность опубликовать анкету страны-кандидата. Она заверила, как только Украина и Евросоюз завершат работу по этому вопросу, информация будет обнародована.
Напомним, анкету для вступления в ЕС президенту Украины Владимиру Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего визита в Киев. Он пообещал заполнить опросник в течение недели.
Отметим, что аналогичную анкету на следующий день получили Молдова и Грузия.
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