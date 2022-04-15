Анкету України як кандидата в ЄС опублікують, - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу опублікують. Вона зазначила, що цей крок узгоджений з європейськими партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанішиної в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я відповідаю за те, щоб такий зріз від України був направлений до Єврокомісії (мова про анкету - ред.). Така інформація буде надана", - сказала вона.

Стефанішина додала, що з колегами з ЄС обговорювалася можливість опублікувати анкету країни-кандидата. Вона запевнила, щойно Україна і Євросоюз завершать роботу з цього питання, інформацію буде оприлюднено.

Нагадаємо, анкету для вступу до ЄС президенту України Володимиру Зеленському передала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва. Він пообіцяв заповнити опитувальник упродовж тижня.

Зазначимо, що аналогічну анкету наступного дня отримали Молдова і Грузія.

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