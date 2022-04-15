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Анкету України як кандидата в ЄС опублікують, - Стефанішина

єс,зеленський,ляєн

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що анкету для отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу опублікують. Вона зазначила, що цей крок узгоджений з європейськими партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанішиної в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я відповідаю за те, щоб такий зріз від України був направлений до Єврокомісії (мова про анкету - ред.). Така інформація буде надана", - сказала вона.

Стефанішина додала, що з колегами з ЄС обговорювалася можливість опублікувати анкету країни-кандидата. Вона запевнила, щойно Україна і Євросоюз завершать роботу з цього питання, інформацію буде оприлюднено.

Нагадаємо, анкету для вступу до ЄС президенту України Володимиру Зеленському передала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва. Він пообіцяв заповнити опитувальник упродовж тижня.

Зазначимо, що аналогічну анкету наступного дня отримали Молдова і Грузія.

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Автор: 

Грузія (1844) Молдова (2070) членство в ЄС (1248) фон дер Ляєн Урсула (765) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Послухайте тільки чого нем коштувала ця перемога!

https://youtube.com/watch?v=lvhLz52WiNI
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15.04.2022 19:11 Відповісти
Long live Ukraine!
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15.04.2022 19:12 Відповісти
1. Пункт - киздити Москалів - ВИКОНАНО. 2 Пункт - дивись перший пункт
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15.04.2022 19:19 Відповісти
Это чтобы вилять нашим было сложнее. Сейчас Зеленский начнет переживать все те круги ада, которые проживал Порошенко, когда Европа заставляла его быть мирной овечкой и прыгать на лапках.
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15.04.2022 19:44 Відповісти
Молдова начала заполнять анкету ЕС: она содержит 369 вопросов
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15.04.2022 19:53 Відповісти
Интересно, сколько в нашей
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15.04.2022 20:05 Відповісти
В Украинской
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15.04.2022 20:06 Відповісти
Це типу - як публікація контрольної роботи двієчника, щоб усі переконалися, що це не вчителі його не *******, а він справді такий тупий
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15.04.2022 22:24 Відповісти
 
 