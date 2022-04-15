Обстрел жилых кварталов Николаева: Пять человек погибли, 15 – получили ранения

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами. Пятеро человек погибли, а 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами:



15 – ранены;

5 – погибших.

Пятый человек поднял неразорвавшийся снаряд.

Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – говорится в сообщении.

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