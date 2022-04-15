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Обстрел жилых кварталов Николаева: Пять человек погибли, 15 – получили ранения

війна

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами. Пятеро человек погибли, а 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами:

15 – ранены;
5 – погибших.

Пятый человек поднял неразорвавшийся снаряд.

Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким. ФОТОрепортаж

Николаев (2149) обстрел (27114) Ким Виталий (243)


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🇺🇸🇺🇦 США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались афганскому правительству Гани, но их не успели доставить, потому что талибы это правительство свергли, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По его словам, ранее США уже передали Украине пять вертолетов.
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15.04.2022 19:47 Ответить
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15.04.2022 20:47 Ответить
Рашиська чума вміє тільки з мирним населенням воювати ви боягузи ,ви гірші німецьких нацистів ,така держава не має права на існування в ********* світі будьте прокляті.
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15.04.2022 20:55 Ответить
 
 