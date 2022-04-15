Обстрел жилых кварталов Николаева: Пять человек погибли, 15 – получили ранения
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами. Пятеро человек погибли, а 15 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами:
15 – ранены;
5 – погибших.
Пятый человек поднял неразорвавшийся снаряд.
Еще раз повторяю! Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По его словам, ранее США уже передали Украине пять вертолетов.