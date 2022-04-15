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Новини Війна
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Обстріл житлових кварталів Миколаєва: П'ять осіб загинули, 15 - зазнали поранення

війна

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва касетними снарядами. П'ятеро осіб загинули, а 15 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами:

15 – поранених
5 - загиблих

П'ятий чоловік підняв снаряд, який не розірвався.

Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли поштове відділення у Миколаєві, поранено трьох осіб, - Кім. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1803) обстріл (28435) Кім Віталій (471)


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🇺🇸🇺🇦 США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались афганскому правительству Гани, но их не успели доставить, потому что талибы это правительство свергли, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По его словам, ранее США уже передали Украине пять вертолетов.
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15.04.2022 19:47 Відповісти
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15.04.2022 20:47 Відповісти
Рашиська чума вміє тільки з мирним населенням воювати ви боягузи ,ви гірші німецьких нацистів ,така держава не має права на існування в ********* світі будьте прокляті.
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15.04.2022 20:55 Відповісти
 
 