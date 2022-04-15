Обстріл житлових кварталів Миколаєва: П'ять осіб загинули, 15 - зазнали поранення
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва касетними снарядами. П'ятеро осіб загинули, а 15 отримали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами:
15 – поранених
5 - загиблих
П'ятий чоловік підняв снаряд, який не розірвався.
Ще раз повторюю! Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", - йдеться в повідомленні.
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