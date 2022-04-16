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Новости Война
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Оккупанты готовят медицинскую инфраструктуру для нового наступления, - Маляр

рф,війна

Российские оккупанты готовятся к наступательной операции.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Они к этому активно готовятся. Они не только концентрируют свое вооружение и военную технику, личный состав, но и готовят медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов. Они занимаются перемещением войск, меняют как-то свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить", - рассказала она.

Читайте: В Минобороны не уверены, что после 9 мая эскалация со стороны России пойдет на убыль: "Продолжается активная фаза войны - риск сохраняется по всей территории Украины"

армия РФ (19197) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+41
Х. Зима@xkstovo

https://twitter.com/xkstovo/status/1515041408922628098 1 ч



У м. Ізюм повідомляють, що станом на 18:50 15.04.2022 у районі с. Сніжківка Ізюмського р-ну Харківської обл. спостерігаються потужні вибухи ворожого БК, причиною яких став влучний удар Сил оборони України. "Феєрверк" можна побачити навіть з Гончарівки.
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15.04.2022 23:13
+22
Ну и что Маляр предлагает нам всем делать с этой инфой? Все и так уже в курсе, что наступление уже идёт и будет в ближайшие дни наращиваться с целью окружения, об этом уже всё разложили по полочкам на соответствующих форумах. Какая роль Маляр во всём этом и за что конкретно она получает деньги?
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15.04.2022 23:11
+22
медична інфраструктура -
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15.04.2022 23:15
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15.04.2022 23:05 Ответить
и крематориев. побольше.
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15.04.2022 23:09 Ответить
Х. Зима@xkstovo

https://twitter.com/xkstovo/status/1515041408922628098 1 ч



У м. Ізюм повідомляють, що станом на 18:50 15.04.2022 у районі с. Сніжківка Ізюмського р-ну Харківської обл. спостерігаються потужні вибухи ворожого БК, причиною яких став влучний удар Сил оборони України. "Феєрверк" можна побачити навіть з Гончарівки.
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15.04.2022 23:13 Ответить
...заморожується, а потім на дробарку, потім сушарка і біодобавка в комбікорм для птиці і тварин.
На пакеті надпис:
"КОМБІКОРМ з БІОДОБАВКОЮ з РАШИСТІВ"
ПРИМІТКА - ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ЛИШЕ В ПАРАШУ.
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16.04.2022 12:15 Ответить
Їм вона не допоможе, тільки "пакети"!!!
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15.04.2022 23:09 Ответить
баночки для анализов:- ровно столько остаётся от танкиста.
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15.04.2022 23:35 Ответить
сорри. пишу на рузьком. нет Украинской раскладки. а коверкать Мову рука не поднимается.
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15.04.2022 23:10 Ответить
користуйся Google перекладачем якщо знаєш мову.
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15.04.2022 23:23 Ответить
Ну и что Маляр предлагает нам всем делать с этой инфой? Все и так уже в курсе, что наступление уже идёт и будет в ближайшие дни наращиваться с целью окружения, об этом уже всё разложили по полочкам на соответствующих форумах. Какая роль Маляр во всём этом и за что конкретно она получает деньги?
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15.04.2022 23:11 Ответить
Каким боком Маляр вообще относится к обороне. Да ище и зам министра обороны..это просто писец.
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15.04.2022 23:18 Ответить
то воно медичне з медійним поплутало

ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng



в рамках розваги мама переслала, що їй пише її сестра з Санкт-Петербургу, одна з найавторитетніших викладачок музики там. Вона вже 8 років таке пише, тому я цілком підтримую ідею, що рятувати там нема кого, вони всі *******, незалежно від рівня розвитку і місця проживання.

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15.04.2022 23:31 Ответить
Їх тільки куля вилікує, але вже остаточно.
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16.04.2022 10:04 Ответить
Нужны ЖИЗНИ, но за звонок ватная самка боится расстрела, у нее в голове как эти 2 версии уживаются? 😁
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16.04.2022 11:09 Ответить
"Двоемыслие", все по Оруеллу.
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16.04.2022 15:55 Ответить
А навіщо дохлим медицина?
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15.04.2022 23:11 Ответить
да там будут безногие безрукие безглазые. работы хватит.
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15.04.2022 23:13 Ответить
Там з руками і ногами випадають з машин і не підбирали, а ви про калік...
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15.04.2022 23:17 Ответить
желательно побольше безголовых.
в прямом смысле
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16.04.2022 09:41 Ответить
Вони своїх збираються лікувати?
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15.04.2022 23:13 Ответить
Медичну інфраструктуру? Це типу йод і зеленка? А якщо ні йод, ні зеленка не допомагають, в хід йде старий добрий свинець.
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15.04.2022 23:13 Ответить
Мобильные крематории
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15.04.2022 23:44 Ответить
медична інфраструктура -
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15.04.2022 23:15 Ответить
Россиянин, убей в себе маньяка и фашиста путлера, будь Человеком, а не самоубийцей и рабом его тоталитарной власти. Подружись с цивилизованным демократическим развитым миром и стань его частью. Диктаторские тоталитарные, нечеловеческие режимы должны кануть в Ад.
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15.04.2022 23:15 Ответить
Росіяни ніколи чєловєками не були. Вчіть історію, щоб не думати, що путлєр поганий, а народ хороший.
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15.04.2022 23:20 Ответить
Це до кого відозва?

Бурят, калмик, ханти, карел, нівх, чеченець, ерзя, кумик.... кого Ви закликаєте думати?
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15.04.2022 23:35 Ответить
Мінуйте увесь кордон ************* , пичому багатошарово , але ніде не кажіть ні про що
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15.04.2022 23:16 Ответить
Та видим. Скорая помощь на низком старте.

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15.04.2022 23:17 Ответить
ZOO? Зоопарк?
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15.04.2022 23:22 Ответить
Аллюр два креста.
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15.04.2022 23:33 Ответить
Казино для мародерів.
Грати лише на мародерене.
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16.04.2022 12:19 Ответить
Та що ви говорите. Може й кров привезли, а ударну групу не сформували.Може як в лютому- нападу не буде. Капітан очевидність, блін.
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15.04.2022 23:17 Ответить
Не нравится мне эта Маляр Постоянно страшилками занимается. Вся на измене
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15.04.2022 23:18 Ответить
Тю, Арестович їм не нравицця, бо занадто оптиміст, Маляр занадто песиміст.
Не вгодиш вам, бабцям.
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15.04.2022 23:21 Ответить
дають дві крайності, щоб побачили глубину
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15.04.2022 23:24 Ответить
А ти вже хочеш шашлик жарить?
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15.04.2022 23:26 Ответить
Сколько бы не было русни 100 или 140 миллионов, первое что у них закончится это военная техника и авиация, а дальше мразям придется дрожащими руками подписывать капитуляцию на условиях Украины. Мы разорвем в клочья оккупанта и притянем эту недонацию к ответственности за все что они сделали. Никакой пощады ублюдкам - всех мразей под нож
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15.04.2022 23:24 Ответить
будем только гаварить или шото таки делается, чтобы поменять им планы и испортить настроение...
например, заминировать участки вдоль границы с белорахой религия не позволяет??? хватит на южном направлении...удачно так разминировали Херсонскую обл... буквально за 7-10 дней до войны.... так хоч тут делайте... а не тупо "нагнетайте".... понятно что человеческие резервы не бесконечны...так заранее продумывайте как их качественно использовать...
глаза боятся - а руки делают!
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15.04.2022 23:24 Ответить
Головне їм побільше чорними поліетиленовими мішками запастись - шоб не поганили своїм гнилючим лайном нашу священну землю.
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15.04.2022 23:25 Ответить
може чогось не розумію, але ми шо чекаєм поки вони підготуються ...
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15.04.2022 23:26 Ответить
пусть орки попросят оон. это еще те доктора.
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15.04.2022 23:29 Ответить
"********* нет покоя" (С)
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15.04.2022 23:44 Ответить
Как могут готовиться к наступлению те, кто со словами: "бабы еще нарожают", ходят строем на пулеметы?
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16.04.2022 02:14 Ответить
невесело.
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16.04.2022 05:28 Ответить
Целофанових мішків закупили і ось вам вся медична інфраструктура.
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16.04.2022 05:30 Ответить
Іноді, пані маляр, краще мовчати, ніж пи... говорити. Ви ж, навіть, не Арістовіч. Той, хоч іноді, щось путнє скаже, чи вам "від рядка" платять?
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16.04.2022 11:53 Ответить
пусть готовят крематории
в Украинской земле оккупантам нет места
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16.04.2022 12:08 Ответить
Это как? Наращивают "крематорную" группировку? Дрова подвозят?
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16.04.2022 21:20 Ответить
 
 