Оккупанты готовят медицинскую инфраструктуру для нового наступления, - Маляр

Российские оккупанты готовятся к наступательной операции.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Они к этому активно готовятся. Они не только концентрируют свое вооружение и военную технику, личный состав, но и готовят медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов. Они занимаются перемещением войск, меняют как-то свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить", - рассказала она.

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