Оккупанты готовят медицинскую инфраструктуру для нового наступления, - Маляр
Российские оккупанты готовятся к наступательной операции.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
Они к этому активно готовятся. Они не только концентрируют свое вооружение и военную технику, личный состав, но и готовят медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов. Они занимаются перемещением войск, меняют как-то свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить", - рассказала она.
Топ комментарии
+41 olele
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+22 Дмитрий Иванов #466733
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+22 Paul Foxen
показать весь комментарий15.04.2022 23:15
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У м. Ізюм повідомляють, що станом на 18:50 15.04.2022 у районі с. Сніжківка Ізюмського р-ну Харківської обл. спостерігаються потужні вибухи ворожого БК, причиною яких став влучний удар Сил оборони України. "Феєрверк" можна побачити навіть з Гончарівки.
На пакеті надпис:
"КОМБІКОРМ з БІОДОБАВКОЮ з РАШИСТІВ"
ПРИМІТКА - ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ЛИШЕ В ПАРАШУ.
ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng
в рамках розваги мама переслала, що їй пише її сестра з Санкт-Петербургу, одна з найавторитетніших викладачок музики там. Вона вже 8 років таке пише, тому я цілком підтримую ідею, що рятувати там нема кого, вони всі *******, незалежно від рівня розвитку і місця проживання.
в прямом смысле
Бурят, калмик, ханти, карел, нівх, чеченець, ерзя, кумик.... кого Ви закликаєте думати?
Грати лише на мародерене.
Не вгодиш вам, бабцям.
например, заминировать участки вдоль границы с белорахой религия не позволяет??? хватит на южном направлении...удачно так разминировали Херсонскую обл... буквально за 7-10 дней до войны.... так хоч тут делайте... а не тупо "нагнетайте".... понятно что человеческие резервы не бесконечны...так заранее продумывайте как их качественно использовать...
глаза боятся - а руки делают!
в Украинской земле оккупантам нет места