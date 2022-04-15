УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6203 відвідувача онлайн
Новини Війна
25 385 47

Окупанти готують медичну інфраструктуру для нового наступу, - Маляр

рф,війна

Російські окупанти готуються до наступальної операції.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Вони до цього активно готуються. Вони не тільки концентрують своє озброєння та військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів. Вони займаються переміщенням військ, змінюють дещо свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Может президент правильно поступил, когда начал войну в Украине": У дитсадку Казані вихователі промивають мізки дітям. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Х. Зима@xkstovo

https://twitter.com/xkstovo/status/1515041408922628098 1 ч



У м. Ізюм повідомляють, що станом на 18:50 15.04.2022 у районі с. Сніжківка Ізюмського р-ну Харківської обл. спостерігаються потужні вибухи ворожого БК, причиною яких став влучний удар Сил оборони України. "Феєрверк" можна побачити навіть з Гончарівки.
показати весь коментар
15.04.2022 23:13
+22
Ну и что Маляр предлагает нам всем делать с этой инфой? Все и так уже в курсе, что наступление уже идёт и будет в ближайшие дни наращиваться с целью окружения, об этом уже всё разложили по полочкам на соответствующих форумах. Какая роль Маляр во всём этом и за что конкретно она получает деньги?
показати весь коментар
15.04.2022 23:11
+22
медична інфраструктура -
показати весь коментар
15.04.2022 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
холодильників побільше
показати весь коментар
15.04.2022 23:05 Відповісти
и крематориев. побольше.
показати весь коментар
15.04.2022 23:09 Відповісти
Х. Зима@xkstovo

https://twitter.com/xkstovo/status/1515041408922628098 1 ч



У м. Ізюм повідомляють, що станом на 18:50 15.04.2022 у районі с. Сніжківка Ізюмського р-ну Харківської обл. спостерігаються потужні вибухи ворожого БК, причиною яких став влучний удар Сил оборони України. "Феєрверк" можна побачити навіть з Гончарівки.
показати весь коментар
15.04.2022 23:13 Відповісти
...заморожується, а потім на дробарку, потім сушарка і біодобавка в комбікорм для птиці і тварин.
На пакеті надпис:
"КОМБІКОРМ з БІОДОБАВКОЮ з РАШИСТІВ"
ПРИМІТКА - ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ЛИШЕ В ПАРАШУ.
показати весь коментар
16.04.2022 12:15 Відповісти
Їм вона не допоможе, тільки "пакети"!!!
показати весь коментар
15.04.2022 23:09 Відповісти
баночки для анализов:- ровно столько остаётся от танкиста.
показати весь коментар
15.04.2022 23:35 Відповісти
сорри. пишу на рузьком. нет Украинской раскладки. а коверкать Мову рука не поднимается.
показати весь коментар
15.04.2022 23:10 Відповісти
користуйся Google перекладачем якщо знаєш мову.
показати весь коментар
15.04.2022 23:23 Відповісти
Ну и что Маляр предлагает нам всем делать с этой инфой? Все и так уже в курсе, что наступление уже идёт и будет в ближайшие дни наращиваться с целью окружения, об этом уже всё разложили по полочкам на соответствующих форумах. Какая роль Маляр во всём этом и за что конкретно она получает деньги?
показати весь коментар
15.04.2022 23:11 Відповісти
Каким боком Маляр вообще относится к обороне. Да ище и зам министра обороны..это просто писец.
показати весь коментар
15.04.2022 23:18 Відповісти
то воно медичне з медійним поплутало

ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng



в рамках розваги мама переслала, що їй пише її сестра з Санкт-Петербургу, одна з найавторитетніших викладачок музики там. Вона вже 8 років таке пише, тому я цілком підтримую ідею, що рятувати там нема кого, вони всі *******, незалежно від рівня розвитку і місця проживання.

показати весь коментар
15.04.2022 23:31 Відповісти
Їх тільки куля вилікує, але вже остаточно.
показати весь коментар
16.04.2022 10:04 Відповісти
Нужны ЖИЗНИ, но за звонок ватная самка боится расстрела, у нее в голове как эти 2 версии уживаются? 😁
показати весь коментар
16.04.2022 11:09 Відповісти
"Двоемыслие", все по Оруеллу.
показати весь коментар
16.04.2022 15:55 Відповісти
А навіщо дохлим медицина?
показати весь коментар
15.04.2022 23:11 Відповісти
да там будут безногие безрукие безглазые. работы хватит.
показати весь коментар
15.04.2022 23:13 Відповісти
Там з руками і ногами випадають з машин і не підбирали, а ви про калік...
показати весь коментар
15.04.2022 23:17 Відповісти
желательно побольше безголовых.
в прямом смысле
показати весь коментар
16.04.2022 09:41 Відповісти
Вони своїх збираються лікувати?
показати весь коментар
15.04.2022 23:13 Відповісти
Медичну інфраструктуру? Це типу йод і зеленка? А якщо ні йод, ні зеленка не допомагають, в хід йде старий добрий свинець.
показати весь коментар
15.04.2022 23:13 Відповісти
Мобильные крематории
показати весь коментар
15.04.2022 23:44 Відповісти
медична інфраструктура -
показати весь коментар
15.04.2022 23:15 Відповісти
Россиянин, убей в себе маньяка и фашиста путлера, будь Человеком, а не самоубийцей и рабом его тоталитарной власти. Подружись с цивилизованным демократическим развитым миром и стань его частью. Диктаторские тоталитарные, нечеловеческие режимы должны кануть в Ад.
показати весь коментар
15.04.2022 23:15 Відповісти
Росіяни ніколи чєловєками не були. Вчіть історію, щоб не думати, що путлєр поганий, а народ хороший.
показати весь коментар
15.04.2022 23:20 Відповісти
Це до кого відозва?

Бурят, калмик, ханти, карел, нівх, чеченець, ерзя, кумик.... кого Ви закликаєте думати?
показати весь коментар
15.04.2022 23:35 Відповісти
Мінуйте увесь кордон ************* , пичому багатошарово , але ніде не кажіть ні про що
показати весь коментар
15.04.2022 23:16 Відповісти
Та видим. Скорая помощь на низком старте.

показати весь коментар
15.04.2022 23:17 Відповісти
ZOO? Зоопарк?
показати весь коментар
15.04.2022 23:22 Відповісти
Аллюр два креста.
показати весь коментар
15.04.2022 23:33 Відповісти
Казино для мародерів.
Грати лише на мародерене.
показати весь коментар
16.04.2022 12:19 Відповісти
Та що ви говорите. Може й кров привезли, а ударну групу не сформували.Може як в лютому- нападу не буде. Капітан очевидність, блін.
показати весь коментар
15.04.2022 23:17 Відповісти
Не нравится мне эта Маляр Постоянно страшилками занимается. Вся на измене
показати весь коментар
15.04.2022 23:18 Відповісти
Тю, Арестович їм не нравицця, бо занадто оптиміст, Маляр занадто песиміст.
Не вгодиш вам, бабцям.
показати весь коментар
15.04.2022 23:21 Відповісти
дають дві крайності, щоб побачили глубину
показати весь коментар
15.04.2022 23:24 Відповісти
А ти вже хочеш шашлик жарить?
показати весь коментар
15.04.2022 23:26 Відповісти
Сколько бы не было русни 100 или 140 миллионов, первое что у них закончится это военная техника и авиация, а дальше мразям придется дрожащими руками подписывать капитуляцию на условиях Украины. Мы разорвем в клочья оккупанта и притянем эту недонацию к ответственности за все что они сделали. Никакой пощады ублюдкам - всех мразей под нож
показати весь коментар
15.04.2022 23:24 Відповісти
будем только гаварить или шото таки делается, чтобы поменять им планы и испортить настроение...
например, заминировать участки вдоль границы с белорахой религия не позволяет??? хватит на южном направлении...удачно так разминировали Херсонскую обл... буквально за 7-10 дней до войны.... так хоч тут делайте... а не тупо "нагнетайте".... понятно что человеческие резервы не бесконечны...так заранее продумывайте как их качественно использовать...
глаза боятся - а руки делают!
показати весь коментар
15.04.2022 23:24 Відповісти
Головне їм побільше чорними поліетиленовими мішками запастись - шоб не поганили своїм гнилючим лайном нашу священну землю.
показати весь коментар
15.04.2022 23:25 Відповісти
може чогось не розумію, але ми шо чекаєм поки вони підготуються ...
показати весь коментар
15.04.2022 23:26 Відповісти
пусть орки попросят оон. это еще те доктора.
показати весь коментар
15.04.2022 23:29 Відповісти
"********* нет покоя" (С)
показати весь коментар
15.04.2022 23:44 Відповісти
Как могут готовиться к наступлению те, кто со словами: "бабы еще нарожают", ходят строем на пулеметы?
показати весь коментар
16.04.2022 02:14 Відповісти
невесело.
показати весь коментар
16.04.2022 05:28 Відповісти
Целофанових мішків закупили і ось вам вся медична інфраструктура.
показати весь коментар
16.04.2022 05:30 Відповісти
Іноді, пані маляр, краще мовчати, ніж пи... говорити. Ви ж, навіть, не Арістовіч. Той, хоч іноді, щось путнє скаже, чи вам "від рядка" платять?
показати весь коментар
16.04.2022 11:53 Відповісти
пусть готовят крематории
в Украинской земле оккупантам нет места
показати весь коментар
16.04.2022 12:08 Відповісти
Это как? Наращивают "крематорную" группировку? Дрова подвозят?
показати весь коментар
16.04.2022 21:20 Відповісти
 
 