Окупанти готують медичну інфраструктуру для нового наступу, - Маляр

Російські окупанти готуються до наступальної операції.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Вони до цього активно готуються. Вони не тільки концентрують своє озброєння та військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів. Вони займаються переміщенням військ, змінюють дещо свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - розповіла вона.

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