Окупанти готують медичну інфраструктуру для нового наступу, - Маляр
Російські окупанти готуються до наступальної операції.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Вони до цього активно готуються. Вони не тільки концентрують своє озброєння та військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів. Вони займаються переміщенням військ, змінюють дещо свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - розповіла вона.
Топ коментарі
+41 olele
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+22 Дмитрий Иванов #466733
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+22 Paul Foxen
показати весь коментар15.04.2022 23:15
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У м. Ізюм повідомляють, що станом на 18:50 15.04.2022 у районі с. Сніжківка Ізюмського р-ну Харківської обл. спостерігаються потужні вибухи ворожого БК, причиною яких став влучний удар Сил оборони України. "Феєрверк" можна побачити навіть з Гончарівки.
На пакеті надпис:
"КОМБІКОРМ з БІОДОБАВКОЮ з РАШИСТІВ"
ПРИМІТКА - ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ЛИШЕ В ПАРАШУ.
ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng
в рамках розваги мама переслала, що їй пише її сестра з Санкт-Петербургу, одна з найавторитетніших викладачок музики там. Вона вже 8 років таке пише, тому я цілком підтримую ідею, що рятувати там нема кого, вони всі *******, незалежно від рівня розвитку і місця проживання.
в прямом смысле
Бурят, калмик, ханти, карел, нівх, чеченець, ерзя, кумик.... кого Ви закликаєте думати?
Грати лише на мародерене.
Не вгодиш вам, бабцям.
например, заминировать участки вдоль границы с белорахой религия не позволяет??? хватит на южном направлении...удачно так разминировали Херсонскую обл... буквально за 7-10 дней до войны.... так хоч тут делайте... а не тупо "нагнетайте".... понятно что человеческие резервы не бесконечны...так заранее продумывайте как их качественно использовать...
глаза боятся - а руки делают!
в Украинской земле оккупантам нет места