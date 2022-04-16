Мэр Лозовой в Харьковской области просит горожан срочно эвакуироваться
Городской голова Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский просит горожан срочно уехать.
Об этом он отметил в фейсбуке, информирует .Цензор.НЕТ.
"Внимание, лозовчане! Прошу срочно выехать поездом Лозовая-Хмельницкий в 17.30",- написал Зеленский.
"Автобусы для эвакуации лозовчан подадут в 17:30 на площади в центре города (напротив лицея №10), а также в 17:30 у сквера Афганцев", - добавил он.
Топ комментарии
+10 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий16.04.2022 16:22
+6 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.04.2022 16:34
+2 Romul Pototsky
показать весь комментарий16.04.2022 16:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А сдругой стороны пусть вещает о победе коммунизма над цивильным обществом. УМНЫЕ ПОЙМУТ , А ДЕБИЛЫ СХАВАЮТ
Можлтво, влада не спроможна організувати належний захист майна тих, хто вирішив виїхати заздалегіть.
Щось тут не так. Або влада панікує... Або...
Ніби перемагаємо, але "Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати".
Невже готуються здати Лозову і відкриють загарбникам оперативний простір на Павлоград - Дніпро, Красноград - Полтава, блокувати Харків остаточно?