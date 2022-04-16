Мэр Лозовой в Харьковской области просит горожан срочно эвакуироваться

Городской голова Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский просит горожан срочно уехать.

Об этом он отметил в фейсбуке, информирует .Цензор.НЕТ.

"Внимание, лозовчане! Прошу срочно выехать поездом Лозовая-Хмельницкий в 17.30",- написал Зеленский.

"Автобусы для эвакуации лозовчан подадут в 17:30 на площади в центре города (напротив лицея №10), а также в 17:30 у сквера Афганцев", - добавил он.

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