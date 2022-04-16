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Мэр Лозовой в Харьковской области просит горожан срочно эвакуироваться

лозова

Городской голова Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский просит горожан срочно уехать.

Об этом он отметил в фейсбуке, информирует .Цензор.НЕТ.

"Внимание, лозовчане! Прошу срочно выехать поездом Лозовая-Хмельницкий в 17.30",- написал Зеленский.

"Автобусы для эвакуации лозовчан подадут в 17:30 на площади в центре города (напротив лицея №10), а также в 17:30 у сквера Афганцев", - добавил он.

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Лозовая (42) Харьковщина (5577) эвакуация (2072)


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Топ комментарии
+10
Цензор вставьте его видео, он говорит что есть ракетная угроза, сухопутной угрозы нету, чтобы не разводить панику
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16.04.2022 16:22
+6
Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР
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16.04.2022 16:34
+2
F2 И МОСКВА ПОШЛА НА ***! ПУТЛО-***ЛО В ТРАУРЕ СКОЛЬКО МЯСА ЖАРЕННОГО ИЗ МАТРОСОВ РФии БЫЧКАМ ПОШЛО НА КОРМ!
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16.04.2022 16:44
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Цензор вставьте его видео, он говорит что есть ракетная угроза, сухопутной угрозы нету, чтобы не разводить панику
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16.04.2022 16:22 Ответить
Ракетная угроза существовала всегда.
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16.04.2022 17:12 Ответить
Давно пора эвакуировать людей.
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16.04.2022 16:31 Ответить
Могли ж виникнути затори на дорогах. Ви нічого не розумієте - сам чув таке пояснення по тЄлЄмарафону
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16.04.2022 16:56 Ответить
Ты чудо, Если эвакуировать Лозовую ,следом надо Павлоград , а там и до Днепра не долнеко . думай головой а не эмоциями.
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16.04.2022 20:28 Ответить
Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР
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16.04.2022 16:34 Ответить
Такі речі (я про массові затримання) ведуть до прямої поразки. Всі ці генерали, офіцери, фсб, їх не вийде замінити ким небудь. Це те саме що сралін робив до війни з німцями.
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16.04.2022 16:37 Ответить
Він просто говоряща голова. бастурмін чи мастурбін - від перестановки бамбаських мавп нічого не зміниться
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16.04.2022 17:10 Ответить
Куля в лоба.

А сдругой стороны пусть вещает о победе коммунизма над цивильным обществом. УМНЫЕ ПОЙМУТ , А ДЕБИЛЫ СХАВАЮТ
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16.04.2022 20:51 Ответить
Мозг ему взломали огненная вода и рептилоиды с Нибиру
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16.04.2022 16:42 Ответить
Є відео, де він каже про евакуацію.
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16.04.2022 16:44 Ответить
F2 И МОСКВА ПОШЛА НА ***! ПУТЛО-***ЛО В ТРАУРЕ СКОЛЬКО МЯСА ЖАРЕННОГО ИЗ МАТРОСОВ РФии БЫЧКАМ ПОШЛО НА КОРМ!
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16.04.2022 16:44 Ответить
во главе колонны пойдет? если нет то забейте...
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16.04.2022 16:45 Ответить
Я так понимаю в 17.30 и прилетит. Писали орки мол "нацики" хотят сделать терракт в Лозовой"
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16.04.2022 16:51 Ответить
Чому населення до останнього не покидає міста і села ? Напевно, тому що, ще до приходу чужинців свої мародери...

Можлтво, влада не спроможна організувати належний захист майна тих, хто вирішив виїхати заздалегіть.

Щось тут не так. Або влада панікує... Або...
Ніби перемагаємо, але "Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати".

Невже готуються здати Лозову і відкриють загарбникам оперативний простір на Павлоград - Дніпро, Красноград - Полтава, блокувати Харків остаточно?
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16.04.2022 17:03 Ответить
Население может не покидать до последнего по разным причинам. Не всем есть куда ехать. Есть те, кого очень трудно перевезти. Лежачие и те, кто за ними следит.
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16.04.2022 17:29 Ответить
 
 