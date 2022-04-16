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Мер Лозової на Харківщині просить містян терміново евакуюватися

лозова

Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати.

Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17.30",- написав Зеленський.

"Автобуси для евакуації лозівчан подадуть о 17:30 на площі у центрі міста (навпроти ліцею №10), а також о 17:30 біля скверу Афганців", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзалізниця 15 квітня пустить чотири евакуаційні потяги з Покровська і Лозової

Автор: 

Лозова (26) Харківщина (6054) евакуація (2312)


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Топ коментарі
+10
Цензор вставьте его видео, он говорит что есть ракетная угроза, сухопутной угрозы нету, чтобы не разводить панику
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16.04.2022 16:22
+6
Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР
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16.04.2022 16:34
+2
F2 И МОСКВА ПОШЛА НА ***! ПУТЛО-***ЛО В ТРАУРЕ СКОЛЬКО МЯСА ЖАРЕННОГО ИЗ МАТРОСОВ РФии БЫЧКАМ ПОШЛО НА КОРМ!
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16.04.2022 16:44
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Цензор вставьте его видео, он говорит что есть ракетная угроза, сухопутной угрозы нету, чтобы не разводить панику
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16.04.2022 16:22 Відповісти
Ракетная угроза существовала всегда.
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16.04.2022 17:12 Відповісти
Давно пора эвакуировать людей.
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16.04.2022 16:31 Відповісти
Могли ж виникнути затори на дорогах. Ви нічого не розумієте - сам чув таке пояснення по тЄлЄмарафону
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16.04.2022 16:56 Відповісти
Ты чудо, Если эвакуировать Лозовую ,следом надо Павлоград , а там и до Днепра не долнеко . думай головой а не эмоциями.
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16.04.2022 20:28 Відповісти
Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР
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16.04.2022 16:34 Відповісти
Такі речі (я про массові затримання) ведуть до прямої поразки. Всі ці генерали, офіцери, фсб, їх не вийде замінити ким небудь. Це те саме що сралін робив до війни з німцями.
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16.04.2022 16:37 Відповісти
Він просто говоряща голова. бастурмін чи мастурбін - від перестановки бамбаських мавп нічого не зміниться
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16.04.2022 17:10 Відповісти
Куля в лоба.

А сдругой стороны пусть вещает о победе коммунизма над цивильным обществом. УМНЫЕ ПОЙМУТ , А ДЕБИЛЫ СХАВАЮТ
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16.04.2022 20:51 Відповісти
Мозг ему взломали огненная вода и рептилоиды с Нибиру
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16.04.2022 16:42 Відповісти
Є відео, де він каже про евакуацію.
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16.04.2022 16:44 Відповісти
F2 И МОСКВА ПОШЛА НА ***! ПУТЛО-***ЛО В ТРАУРЕ СКОЛЬКО МЯСА ЖАРЕННОГО ИЗ МАТРОСОВ РФии БЫЧКАМ ПОШЛО НА КОРМ!
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16.04.2022 16:44 Відповісти
во главе колонны пойдет? если нет то забейте...
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16.04.2022 16:45 Відповісти
Я так понимаю в 17.30 и прилетит. Писали орки мол "нацики" хотят сделать терракт в Лозовой"
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16.04.2022 16:51 Відповісти
Чому населення до останнього не покидає міста і села ? Напевно, тому що, ще до приходу чужинців свої мародери...

Можлтво, влада не спроможна організувати належний захист майна тих, хто вирішив виїхати заздалегіть.

Щось тут не так. Або влада панікує... Або...
Ніби перемагаємо, але "Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати".

Невже готуються здати Лозову і відкриють загарбникам оперативний простір на Павлоград - Дніпро, Красноград - Полтава, блокувати Харків остаточно?
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16.04.2022 17:03 Відповісти
Население может не покидать до последнего по разным причинам. Не всем есть куда ехать. Есть те, кого очень трудно перевезти. Лежачие и те, кто за ними следит.
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16.04.2022 17:29 Відповісти
 
 