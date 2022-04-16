Мер Лозової на Харківщині просить містян терміново евакуюватися

Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати.

Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17.30",- написав Зеленський.

"Автобуси для евакуації лозівчан подадуть о 17:30 на площі у центрі міста (навпроти ліцею №10), а також о 17:30 біля скверу Афганців", - додав він.

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