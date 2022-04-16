Мер Лозової на Харківщині просить містян терміново евакуюватися
Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати.
Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага, лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17.30",- написав Зеленський.
"Автобуси для евакуації лозівчан подадуть о 17:30 на площі у центрі міста (навпроти ліцею №10), а також о 17:30 біля скверу Афганців", - додав він.
Топ коментарі
+10 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар16.04.2022 16:22
+6 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар16.04.2022 16:34
+2 Romul Pototsky
показати весь коментар16.04.2022 16:44
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А сдругой стороны пусть вещает о победе коммунизма над цивильным обществом. УМНЫЕ ПОЙМУТ , А ДЕБИЛЫ СХАВАЮТ
Можлтво, влада не спроможна організувати належний захист майна тих, хто вирішив виїхати заздалегіть.
Щось тут не так. Або влада панікує... Або...
Ніби перемагаємо, але "Міський голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський просить містян терміново виїхати".
Невже готуються здати Лозову і відкриють загарбникам оперативний простір на Павлоград - Дніпро, Красноград - Полтава, блокувати Харків остаточно?