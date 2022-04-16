После победы нам потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины, - Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические заводы в Мариуполе и помочь восстановить разрушенный российскими оккупантами город. Украине также понадобится беспрецедентная международная программа обновления.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь по-прежнему конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как крупнейший частный бизнес страны будет играть ключевую роль", – ответил Ахметов на вопрос Reuters.

По словам бизнесмена, Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма. "Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело", – сообщил Ахметов.

Владелец SCM подчеркнул, что верит в победу Украины и успешное послевоенное восстановление украинской экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, - Ахметов для Bloomberg

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину", - подытожил Ахметов.