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Новости Война
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После победы нам потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины, - Ахметов

маріуполь

Бизнесмен Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические заводы в Мариуполе и помочь восстановить разрушенный российскими оккупантами город. Украине также понадобится беспрецедентная международная программа обновления.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь по-прежнему конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как крупнейший частный бизнес страны будет играть ключевую роль", – ответил Ахметов на вопрос Reuters.

По словам бизнесмена, Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма. "Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело", – сообщил Ахметов.

Владелец SCM подчеркнул, что верит в победу Украины и успешное послевоенное восстановление украинской экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, - Ахметов для Bloomberg

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину", - подытожил Ахметов.

Ахметов Ринат (2004) Мариуполь (5712) СКМ (84)


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Топ комментарии
+26
План Маршала потрібний Україні, але не ахмєтову. Він і сам здатний себе профінансувати.
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16.04.2022 19:04
+19
Після перемоги треба судити ахматова (новим реформованим судом), і до кінця свого мерзенного життя він повинен сидіти.
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16.04.2022 19:06
+18
Ахметов должен сидеть в тюрьме.
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16.04.2022 19:06
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Скотиняки знайдуть,як то зробить і прихватизувать. Ще теля в гузні, а вони вже з довбнею стоять.
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16.04.2022 22:23 Ответить
Подарите ему гудок.
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16.04.2022 20:08 Ответить
Как раз Ахметов и привёл русский мир на Донбасс - путин, приди.
Вот путин и пришёл, так что нечего строить из себя целку.
Ахметов должен ответить за разжигание сепаратизма, приведшее
к войне.
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16.04.2022 21:31 Ответить
Брехня, ахметов нормально вел себя 14 году
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16.04.2022 21:48 Ответить
Аметов с помощью папочки Кучмы хотел сделать Донбасс своей вотчиной. Содержать инфраструктуру на бюджетные деньги, а прибыль с продажи угля класть себе в карман. Хотел стать царём Донбасса.
И начал раскачивать тему: "путин приди". Путин и пришёл, до со своими планами. На Ахметова путину было плевать, но за приглашение спасибо.
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16.04.2022 22:05 Ответить
Если Ахметов в 2014 году "вёл себя нормально",
то где ахметовские батальоны ?
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16.04.2022 22:09 Ответить
Я думаю що ахметка не потрібен ні Маріуполю ні маріупольцям ,де він був коли їм була потрібна допомога . А до плана Маршала його підпускати й близько не можна , цей план для України та для людей , а по ньому буцегарня плаче . Вилізло коли почуло про гроші...
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16.04.2022 21:40 Ответить
Ахметова почему ненавидите, ну был в парти регионов, но и порошенко там был, мне не понятно..
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16.04.2022 21:47 Ответить
Тебе не понятно, потому что ты платный дебил.
А Ахметов раскачал сепаратизм и привёл в Украину войну.
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16.04.2022 22:06 Ответить
Усі олігархи - це паразити на тілі держави. Усі їхні статки набуті за рахунок розграбованого державних бюджету та майна
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17.04.2022 00:27 Ответить
Лише без такого лайна як ахметов. "святой" бандюк.
Чи ринад махмедов забув звіки воно скотина грошей накрало? з криміналу. Як там мечеть імені кривавого вбивці ахатія брагі?
Досить гівна типу ахметки. план маршала потрібен, але БЕЗ цих гівен ахметоКАЛОмойських
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16.04.2022 21:48 Ответить
Опа,а кто это голос подал,пустое место,если бы мариупольскими предприятиями владели европейцы и американцы,то путинские шакалы в Украину не сунулись бы,а на этого паршивого картежника и его незаконно добытое имущество всем плевать
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16.04.2022 22:06 Ответить
Після війни, ніяких азметових бути не повинно.
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16.04.2022 22:16 Ответить
Ахметов, заплати податки, пеню і штрафи за неоприбутковане та неоподатковане роками, поверни прихватизоване і план буде непотрібний!
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16.04.2022 22:58 Ответить
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