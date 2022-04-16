После победы нам потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины, - Ахметов
Бизнесмен Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические заводы в Мариуполе и помочь восстановить разрушенный российскими оккупантами город. Украине также понадобится беспрецедентная международная программа обновления.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.
"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь по-прежнему конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как крупнейший частный бизнес страны будет играть ключевую роль", – ответил Ахметов на вопрос Reuters.
По словам бизнесмена, Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма. "Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело", – сообщил Ахметов.
Владелец SCM подчеркнул, что верит в победу Украины и успешное послевоенное восстановление украинской экономики.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, - Ахметов для Bloomberg
"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину", - подытожил Ахметов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот путин и пришёл, так что нечего строить из себя целку.
Ахметов должен ответить за разжигание сепаратизма, приведшее
к войне.
И начал раскачивать тему: "путин приди". Путин и пришёл, до со своими планами. На Ахметова путину было плевать, но за приглашение спасибо.
то где ахметовские батальоны ?
А Ахметов раскачал сепаратизм и привёл в Украину войну.
Чи ринад махмедов забув звіки воно скотина грошей накрало? з криміналу. Як там мечеть імені кривавого вбивці ахатія брагі?
Досить гівна типу ахметки. план маршала потрібен, але БЕЗ цих гівен ахметоКАЛОмойських