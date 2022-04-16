РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11358 посетителей онлайн
Новости
10 029 62

Медведчука отправили под арест без права внесения залога

сбу,медведчук

Кума Путина Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, суд отправил под арест без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня следcтвенный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении

Следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатской таможне компания, связываемая с Медведчуком, незаконно провозила нефтепродукты. "Не замечавшим" этого работникам вручено подозрение - ГБР

арест (10455) Медведчук Виктор (1789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Треба було зробити так одразу. Але ж бавились із злочинцями.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:16
+27
Десь на мордорі завила хвойда
показать весь комментарий
16.04.2022 19:17
+27
І ще ж нам не розповіли хто знімав тій сволоті браслети. Він сам не міг.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба було зробити так одразу. Але ж бавились із злочинцями.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:16 Ответить
І ще ж нам не розповіли хто знімав тій сволоті браслети. Він сам не міг.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:17 Ответить
ВСУ разбили 155-ю бригаду ВС РФ из Владивостока: более 500 морпехов ликвидированы, тела брошены на полях

показать весь комментарий
16.04.2022 19:39 Ответить
Гори владик, гори...
показать весь комментарий
16.04.2022 20:10 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2022 19:35 Ответить
Хоть не под домашний ,как раньше❓
показать весь комментарий
16.04.2022 19:38 Ответить
крыса откусила себе хвост. теперь в тюрьме даже не представляю что с ним сделают.будет **** молить о смерти.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:11 Ответить
Може хтось попросить вкрутити лампочку)
показать весь комментарий
16.04.2022 20:37 Ответить
А був же ж олігархом... впливовим політиком... кумом аж самого *****!
Але потім одного дня в тюремній душовій впало мило
показать весь комментарий
16.04.2022 20:51 Ответить
Десь на мордорі завила хвойда
показать весь комментарий
16.04.2022 19:17 Ответить
...воно ще й работорговка

Жена задержанного в Украине «кума» Путина Виктора Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев, указав им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее мужа, сообщает ТАСС. https://t.me/zerkalo_io/42509
показать весь комментарий
16.04.2022 19:36 Ответить
Опять 25? Пора уже кончать с ним. При попытке к бегству.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:17 Ответить
может х..йло не бросит кума и обменяет на Мариупольцев
показать весь комментарий
16.04.2022 19:31 Ответить
Он и нах ВВХ не сдался, так как отработанный материал, к тому же он гнал ВВХ дезу и пилил бабло с его кармана. В мацковии уже сказали что им пох на него. Кум в рашке кстати абсолютно беспонтовое, ничего не значащее существо, это не как у нас что кум - часть семьи.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:38 Ответить
Для ***** это не имеет ,вообще никакого значения ! Оно🐲👹💩нелюдь
показать весь комментарий
16.04.2022 19:41 Ответить
правда думаешь ***** сейчас есть дело до медведчука?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:47 Ответить
Про попытке к бегству прострелить ноги❗👍Гуманность рулит
показать весь комментарий
16.04.2022 19:33 Ответить
Это слишком уныло. Нужно с этим коллаборастом поступить так же как люксембуржцы поступали со своими коллаборастами после войны, а именно - разминировали ими минные поля Всё равно ВВХ он и нах не сдался, соответственно обменять это чучело не получится, а так и народ знатно повеселит шоу с разминирование, наверное не меньше чем с рашкаванским кораблем и деньги налогоплательщиков на содержание этого ублюдка не придется тратить.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:34 Ответить
Ого який подвиг вчинили, другий раз не випустили під заставу, жах який героїзьм!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:18 Ответить
крючок в вип-камере не вздумайте под потолком присобачить...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:18 Ответить
добре, що суддя львівський))
показать весь комментарий
16.04.2022 19:19 Ответить
оксанцю, вали до києва, передачки носити
можеш поїхати через Маріуполь, там пофоткаєшся на фоні пологового та драмтеатру, хайп зловиш
приїдеш до Києва, чоловікові на побаченні покажеш, чого ви за життя досягли...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:19 Ответить
МертвечуК-підарешт...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:20 Ответить
Падло
показать весь комментарий
16.04.2022 19:20 Ответить
А что не так написано?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:35 Ответить
ВІДРІЗАТИ НОГИ ШОП НЕ ТІКАЛО
показать весь комментарий
16.04.2022 19:21 Ответить
по саму голову
показать весь комментарий
16.04.2022 19:24 Ответить
відрубати голову гниді , щоб всі бачили ,ніяких обмінів і судів
показать весь комментарий
16.04.2022 19:22 Ответить
Ну хоч ********** уйобка...?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:22 Ответить
как так? он жеж по минным полям каких-то ваенопленных тысячами правадил )))))
///
Марченко выдала новый перл о Медведчуке: "он вел военнопленных по минному полю"

https://t.me/uaobozrevatel/31830

показать весь комментарий
16.04.2022 19:22 Ответить
Так эта шалава еще и к *прынцу арабскому* обратилась. просит помочь поменять на британцев. Наверное. еще не меряно бабла спрятано. а только *витя* знает где...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:39 Ответить
В камеру до уголовників його, хай пахана там покорчить з себе! Гнидота!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:25 Ответить
я бы на месте малюськи конкурс на должность сокамерника открытый объявил..
показать весь комментарий
16.04.2022 19:25 Ответить
Шоб показания втихаря вытягивал? Пидтрымую
показать весь комментарий
16.04.2022 19:44 Ответить
Какая отвратительная рожа))))
показать весь комментарий
16.04.2022 19:25 Ответить
де там наша паломніца
показать весь комментарий
16.04.2022 19:26 Ответить
Відос кліпає!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:31 Ответить
На дачі у дон-дона в неї забот повний рот
показать весь комментарий
16.04.2022 19:41 Ответить
Мабуть "застава" закінчилась, а марченко безхатькам не дає.,
показать весь комментарий
16.04.2022 19:26 Ответить
Сумніваюсь, що мервечук рвався в мордорську питочну.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:27 Ответить
Тільки не в одиночку! Посадити його в камеру до львівських злодіїв. А ті вже придумають з "новеньким" багато цікавих ігр.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:31 Ответить
Ага ))) Влучити шкіряною ракетою у волохатий танк
показать весь комментарий
16.04.2022 20:56 Ответить
Колется сейчас это падло во всех своих грехах ,вспомнит гнида ,как у бабушки варенье воровал ...
показать весь комментарий
16.04.2022 19:34 Ответить
А напарника Шуфрича вже впіймали?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:39 Ответить
Ни в коем случае нельзя его менять,будет в Гаагском трибунале рассказывать о подрывной и диверсионной деятельности в Украине,о подкупе наших власть имущих.....А то сейчас перекрашиваться будут всякие козлы и жополизы
показать весь комментарий
16.04.2022 19:41 Ответить
Кому он нужен в Гаагском трибунале. Там за такое дают 5 лет местной четырехзвездочной тюрьмы. Тут должен отсидеть. От 15 с конфискацией. По полгода можно сокращать за каждого посаженного с его помощью агента русни.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:57 Ответить
агент має коштквати не менше 0,5 лярда за одиницю (окрім інформації, що з нього надоять)
показать весь комментарий
16.04.2022 23:28 Ответить
Закрой пасть,пособница и пособник ***** ТЕРРОРИСТА № 1!Вы должны рассчитаться за все преступления рашистов в Украине‼️
показать весь комментарий
16.04.2022 19:46 Ответить
И по почкам отоварьте господина. Сильно заслужил. Ну и звонок жене, сильно убивается чумичка.
показать весь комментарий
16.04.2022 19:55 Ответить
кошти всі у нього конфіскували вже ?
показать весь комментарий
16.04.2022 20:09 Ответить
Знов під арешт???
Та б*ля пальці в двері, праску на живіт, 220 Ви до" органів", і все буде відомо СЬОГОДНІ!!! Ще раз повторюю" СЬОГОДНІ!!!
Досить толерантності і занепокоєння.
Праску на живіт--- 3 млн доларів на НГУ

Пальці в двері-- 3 млн доларів на ВДВ

220 Вт --- 10 млн доларів на економіку України

Коли , ви вже зрозумієте, що їх потрібно УКРАЇНОЗУВАТИ!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.04.2022 20:23 Ответить
Пусть скот раскажет о своем патроне Кучме. Как грабили украинский народ.
Никаких обменов.
Военных на военных менять.
Этого скота на пожизненное.
показать весь комментарий
16.04.2022 20:30 Ответить
повесить на майдане это минимум что нужно сделать
показать весь комментарий
16.04.2022 20:48 Ответить
Піддати цю гниду опівненню, потім зробити йому кокошнік із туалетного паперу - і нехай вприсядку танцює "калінку-малінку" на параші 🐓🐓🐓🐔🐔🐔
показать весь комментарий
16.04.2022 21:01 Ответить
Виключно в два підходи обмін.Першу половину медведчука вже, а другу згодом на всіх решту.
показать весь комментарий
16.04.2022 21:14 Ответить
Цікаво, а персонального кухаря йому дадуть?
показать весь комментарий
16.04.2022 22:34 Ответить
Накінець,перший пішов! В деяких любих друзів підгорає!
показать весь комментарий
16.04.2022 23:10 Ответить
 
 