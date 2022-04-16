Медведчука отправили под арест без права внесения залога

Кума Путина Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, суд отправил под арест без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня следcтвенный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении

Следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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