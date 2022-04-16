Медведчука отправили под арест без права внесения залога
Кума Путина Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, суд отправил под арест без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня следcтвенный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении
Следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
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Але потім одного дня в тюремній душовій впало мило
Жена задержанного в Украине «кума» Путина Виктора Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев, указав им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее мужа, сообщает ТАСС. https://t.me/zerkalo_io/42509
можеш поїхати через Маріуполь, там пофоткаєшся на фоні пологового та драмтеатру, хайп зловиш
приїдеш до Києва, чоловікові на побаченні покажеш, чого ви за життя досягли...
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Марченко выдала новый перл о Медведчуке: "он вел военнопленных по минному полю"
https://t.me/uaobozrevatel/31830
Та б*ля пальці в двері, праску на живіт, 220 Ви до" органів", і все буде відомо СЬОГОДНІ!!! Ще раз повторюю" СЬОГОДНІ!!!
Досить толерантності і занепокоєння.
Праску на живіт--- 3 млн доларів на НГУ
Пальці в двері-- 3 млн доларів на ВДВ
220 Вт --- 10 млн доларів на економіку України
Коли , ви вже зрозумієте, що їх потрібно УКРАЇНОЗУВАТИ!!!!!!!!!!!!!!
Никаких обменов.
Военных на военных менять.
Этого скота на пожизненное.