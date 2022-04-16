Медведчука відправили під арешт без права внесення застави

Кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, суд відправив під арешт без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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