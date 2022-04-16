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арешт (2497) Медведчук (1694)

Медведчука відправили під арешт без права внесення застави

сбу,медведчук

Кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, суд відправив під арешт без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатській митниці компанія, яку пов'язують з Медведчуком, незаконно провозила нафтопродукти. Працівникам, що "не помічали" цього вручено підозру, - ДБР

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Топ коментарі
+29
Треба було зробити так одразу. Але ж бавились із злочинцями.
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16.04.2022 19:16
+27
Десь на мордорі завила хвойда
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16.04.2022 19:17
+27
І ще ж нам не розповіли хто знімав тій сволоті браслети. Він сам не міг.
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16.04.2022 19:17
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Треба було зробити так одразу. Але ж бавились із злочинцями.
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16.04.2022 19:16 Відповісти
І ще ж нам не розповіли хто знімав тій сволоті браслети. Він сам не міг.
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16.04.2022 19:17 Відповісти
ВСУ разбили 155-ю бригаду ВС РФ из Владивостока: более 500 морпехов ликвидированы, тела брошены на полях

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16.04.2022 19:39 Відповісти
Гори владик, гори...
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16.04.2022 20:10 Відповісти
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16.04.2022 19:35 Відповісти
Хоть не под домашний ,как раньше❓
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16.04.2022 19:38 Відповісти
крыса откусила себе хвост. теперь в тюрьме даже не представляю что с ним сделают.будет **** молить о смерти.
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16.04.2022 20:11 Відповісти
Може хтось попросить вкрутити лампочку)
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16.04.2022 20:37 Відповісти
А був же ж олігархом... впливовим політиком... кумом аж самого *****!
Але потім одного дня в тюремній душовій впало мило
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16.04.2022 20:51 Відповісти
Десь на мордорі завила хвойда
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16.04.2022 19:17 Відповісти
...воно ще й работорговка

Жена задержанного в Украине «кума» Путина Виктора Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев, указав им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее мужа, сообщает ТАСС. https://t.me/zerkalo_io/42509
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16.04.2022 19:36 Відповісти
Опять 25? Пора уже кончать с ним. При попытке к бегству.
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16.04.2022 19:17 Відповісти
может х..йло не бросит кума и обменяет на Мариупольцев
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16.04.2022 19:31 Відповісти
Он и нах ВВХ не сдался, так как отработанный материал, к тому же он гнал ВВХ дезу и пилил бабло с его кармана. В мацковии уже сказали что им пох на него. Кум в рашке кстати абсолютно беспонтовое, ничего не значащее существо, это не как у нас что кум - часть семьи.
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16.04.2022 19:38 Відповісти
Для ***** это не имеет ,вообще никакого значения ! Оно🐲👹💩нелюдь
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16.04.2022 19:41 Відповісти
правда думаешь ***** сейчас есть дело до медведчука?
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16.04.2022 19:47 Відповісти
Про попытке к бегству прострелить ноги❗👍Гуманность рулит
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16.04.2022 19:33 Відповісти
Это слишком уныло. Нужно с этим коллаборастом поступить так же как люксембуржцы поступали со своими коллаборастами после войны, а именно - разминировали ими минные поля Всё равно ВВХ он и нах не сдался, соответственно обменять это чучело не получится, а так и народ знатно повеселит шоу с разминирование, наверное не меньше чем с рашкаванским кораблем и деньги налогоплательщиков на содержание этого ублюдка не придется тратить.
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16.04.2022 19:34 Відповісти
Ого який подвиг вчинили, другий раз не випустили під заставу, жах який героїзьм!
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16.04.2022 19:18 Відповісти
крючок в вип-камере не вздумайте под потолком присобачить...
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16.04.2022 19:18 Відповісти
добре, що суддя львівський))
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16.04.2022 19:19 Відповісти
оксанцю, вали до києва, передачки носити
можеш поїхати через Маріуполь, там пофоткаєшся на фоні пологового та драмтеатру, хайп зловиш
приїдеш до Києва, чоловікові на побаченні покажеш, чого ви за життя досягли...
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16.04.2022 19:19 Відповісти
МертвечуК-підарешт...
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16.04.2022 19:20 Відповісти
Падло
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16.04.2022 19:20 Відповісти
А что не так написано?
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16.04.2022 19:35 Відповісти
ВІДРІЗАТИ НОГИ ШОП НЕ ТІКАЛО
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16.04.2022 19:21 Відповісти
по саму голову
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16.04.2022 19:24 Відповісти
відрубати голову гниді , щоб всі бачили ,ніяких обмінів і судів
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16.04.2022 19:22 Відповісти
Ну хоч ********** уйобка...?
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16.04.2022 19:22 Відповісти
как так? он жеж по минным полям каких-то ваенопленных тысячами правадил )))))
///
Марченко выдала новый перл о Медведчуке: "он вел военнопленных по минному полю"

https://t.me/uaobozrevatel/31830

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16.04.2022 19:22 Відповісти
Так эта шалава еще и к *прынцу арабскому* обратилась. просит помочь поменять на британцев. Наверное. еще не меряно бабла спрятано. а только *витя* знает где...
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16.04.2022 19:39 Відповісти
В камеру до уголовників його, хай пахана там покорчить з себе! Гнидота!
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16.04.2022 19:25 Відповісти
я бы на месте малюськи конкурс на должность сокамерника открытый объявил..
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16.04.2022 19:25 Відповісти
Шоб показания втихаря вытягивал? Пидтрымую
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16.04.2022 19:44 Відповісти
Какая отвратительная рожа))))
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16.04.2022 19:25 Відповісти
де там наша паломніца
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16.04.2022 19:26 Відповісти
Відос кліпає!
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16.04.2022 19:31 Відповісти
На дачі у дон-дона в неї забот повний рот
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16.04.2022 19:41 Відповісти
Мабуть "застава" закінчилась, а марченко безхатькам не дає.,
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16.04.2022 19:26 Відповісти
Сумніваюсь, що мервечук рвався в мордорську питочну.
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16.04.2022 19:27 Відповісти
Тільки не в одиночку! Посадити його в камеру до львівських злодіїв. А ті вже придумають з "новеньким" багато цікавих ігр.
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16.04.2022 19:31 Відповісти
Ага ))) Влучити шкіряною ракетою у волохатий танк
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16.04.2022 20:56 Відповісти
Колется сейчас это падло во всех своих грехах ,вспомнит гнида ,как у бабушки варенье воровал ...
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16.04.2022 19:34 Відповісти
А напарника Шуфрича вже впіймали?
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16.04.2022 19:39 Відповісти
Ни в коем случае нельзя его менять,будет в Гаагском трибунале рассказывать о подрывной и диверсионной деятельности в Украине,о подкупе наших власть имущих.....А то сейчас перекрашиваться будут всякие козлы и жополизы
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16.04.2022 19:41 Відповісти
Кому он нужен в Гаагском трибунале. Там за такое дают 5 лет местной четырехзвездочной тюрьмы. Тут должен отсидеть. От 15 с конфискацией. По полгода можно сокращать за каждого посаженного с его помощью агента русни.
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16.04.2022 19:57 Відповісти
агент має коштквати не менше 0,5 лярда за одиницю (окрім інформації, що з нього надоять)
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16.04.2022 23:28 Відповісти
Закрой пасть,пособница и пособник ***** ТЕРРОРИСТА № 1!Вы должны рассчитаться за все преступления рашистов в Украине‼️
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16.04.2022 19:46 Відповісти
И по почкам отоварьте господина. Сильно заслужил. Ну и звонок жене, сильно убивается чумичка.
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16.04.2022 19:55 Відповісти
кошти всі у нього конфіскували вже ?
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16.04.2022 20:09 Відповісти
Знов під арешт???
Та б*ля пальці в двері, праску на живіт, 220 Ви до" органів", і все буде відомо СЬОГОДНІ!!! Ще раз повторюю" СЬОГОДНІ!!!
Досить толерантності і занепокоєння.
Праску на живіт--- 3 млн доларів на НГУ

Пальці в двері-- 3 млн доларів на ВДВ

220 Вт --- 10 млн доларів на економіку України

Коли , ви вже зрозумієте, що їх потрібно УКРАЇНОЗУВАТИ!!!!!!!!!!!!!!
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16.04.2022 20:23 Відповісти
Пусть скот раскажет о своем патроне Кучме. Как грабили украинский народ.
Никаких обменов.
Военных на военных менять.
Этого скота на пожизненное.
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16.04.2022 20:30 Відповісти
повесить на майдане это минимум что нужно сделать
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16.04.2022 20:48 Відповісти
Піддати цю гниду опівненню, потім зробити йому кокошнік із туалетного паперу - і нехай вприсядку танцює "калінку-малінку" на параші 🐓🐓🐓🐔🐔🐔
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16.04.2022 21:01 Відповісти
Виключно в два підходи обмін.Першу половину медведчука вже, а другу згодом на всіх решту.
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16.04.2022 21:14 Відповісти
Цікаво, а персонального кухаря йому дадуть?
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16.04.2022 22:34 Відповісти
Накінець,перший пішов! В деяких любих друзів підгорає!
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16.04.2022 23:10 Відповісти
 
 