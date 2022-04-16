Медведчука відправили під арешт без права внесення застави
Кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, суд відправив під арешт без права внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Топ коментарі
+29 Ksenia VB
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Але потім одного дня в тюремній душовій впало мило
Жена задержанного в Украине «кума» Путина Виктора Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен ВС РФ британцев, указав им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее мужа, сообщает ТАСС. https://t.me/zerkalo_io/42509
можеш поїхати через Маріуполь, там пофоткаєшся на фоні пологового та драмтеатру, хайп зловиш
приїдеш до Києва, чоловікові на побаченні покажеш, чого ви за життя досягли...
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Марченко выдала новый перл о Медведчуке: "он вел военнопленных по минному полю"
https://t.me/uaobozrevatel/31830
Та б*ля пальці в двері, праску на живіт, 220 Ви до" органів", і все буде відомо СЬОГОДНІ!!! Ще раз повторюю" СЬОГОДНІ!!!
Досить толерантності і занепокоєння.
Праску на живіт--- 3 млн доларів на НГУ
Пальці в двері-- 3 млн доларів на ВДВ
220 Вт --- 10 млн доларів на економіку України
Коли , ви вже зрозумієте, що їх потрібно УКРАЇНОЗУВАТИ!!!!!!!!!!!!!!
Никаких обменов.
Военных на военных менять.
Этого скота на пожизненное.