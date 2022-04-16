Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы. ФОТО
Петр Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и оборудование, которое позволит "точнее бить врага".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".
"Мы вместе можем кардинально изменить ситуацию. От бронежилетов и касок – до мандарин и сладостей. От пищевых наборов – до специальных электронных штучек, которые позволяют точнее бить врага. Мы намеренно не раскрываем, но это было несколько грузовиков, которые привезли для того, чтобы сделать нашу армию крепче", - отметил Порошенко.
Груз, который доставили в Донецкую область несколькими автомобилями – это совместная работа Фонда Порошенко, ОО "Справа Громад", ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", волонтеров со всей Украины и из-за границы.
Пятый Президент отметил боевой дух ВСУ и подразделений территориальной обороны.
"Боевой дух огромный. Врага пропускать никто не собирается. И планируют не только оборонительные, но и контр-наступательные операции. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь нашей 79-й, нашей 95-й, нашей 57-й", – сказал Порошенко.
Он также поблагодарил бойцов терробороны: "это и Краматорская территориальная оборона, и наши депутаты, записавшиеся в территориальную оборону, начиная от Дружковки и заканчивая городами, селами и поселками всей Донецкой области. Они взяли в руки оружие и будут защищать украинскую землю здесь", – заметил Порошенко.
Лидер "ЕС" обратил внимание, что в городе постоянно раздается сирена воздушной тревоги и фиксируют "прилеты" снарядов крупных калибров. В Краматорске сейчас осталась пятая часть жителей, остальные уехали в более безопасные места. При этом власти обеспечивают работу коммуникаций, отметил Порошенко, который пообщался с городским председателем Краматорска.
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Що там з приводу 2 бусіків? Це все, чим допоміг Порох? Правда?
І які такі міліонери? Щось я не бачу черги бажаючих, зробити те, що робить Порошенко, починаючи з 2014 року. ППО, зброя, жилети і каски, які, через наступівшиймірвгАлаве у когось, три роки не вироблялись.
Тепер це - моветон і смердить, немов з параші.
Величайший Зе ни копейки не дал на армию вместе с ужасно бедным ОП.
А за погоны Порошенко- он Гетьман был , есть и будет. Но погонов у него нет на фотках! Даже тут, шалава кремлевская , ты киздишь на ровном месте.
Все как всегда- вы тупые брехуны и предатели, зеленозомби
Подоляк на дав відмашку?
Не звертайте уваги на нелюдів , які вам просто заздрять , а дехто із них , працюють на кремлівського обмилка і вбивцю !
Все буде Украіна і перемога буде за Нами !!
Реально РЕСПЕКТ!
как там гудок?
и прочие олигархи?
или они уже потирают руки свои грязные, чтобы к "плану маршалла" прикоснуться?
так тогда для вас "друзей кошелька" плохая новость, войну сначала заврешить надо
и не на условиях плешивего фюррера
народ его предал и не понял, а продолжает без всяких видосиков помогать воинам, не спрятался
от явного и несправедливого преследования власти( кстати, это преследование очень унижает власть и говорит о её незрелости, "детскости", что как то даже неловко и стыдно перед Порошенко.
Надеюсь, История всё расставит по своим местам, и, возможно, при другом выборе и войны бы не
случилось, и войско было бы сильнее и погибшие остались бы живы.
Как хочется быть умнее и всё предвидеть!