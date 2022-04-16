Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы. ФОТО

Петр Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и оборудование, которое позволит "точнее бить врага".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

"Мы вместе можем кардинально изменить ситуацию. От бронежилетов и касок – до мандарин и сладостей. От пищевых наборов – до специальных электронных штучек, которые позволяют точнее бить врага. Мы намеренно не раскрываем, но это было несколько грузовиков, которые привезли для того, чтобы сделать нашу армию крепче", - отметил Порошенко.

Груз, который доставили в Донецкую область несколькими автомобилями – это совместная работа Фонда Порошенко, ОО "Справа Громад", ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", волонтеров со всей Украины и из-за границы.







Пятый Президент отметил боевой дух ВСУ и подразделений территориальной обороны.

"Боевой дух огромный. Врага пропускать никто не собирается. И планируют не только оборонительные, но и контр-наступательные операции. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь нашей 79-й, нашей 95-й, нашей 57-й", – сказал Порошенко.

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Он также поблагодарил бойцов терробороны: "это и Краматорская территориальная оборона, и наши депутаты, записавшиеся в территориальную оборону, начиная от Дружковки и заканчивая городами, селами и поселками всей Донецкой области. Они взяли в руки оружие и будут защищать украинскую землю здесь", – заметил Порошенко.







Лидер "ЕС" обратил внимание, что в городе постоянно раздается сирена воздушной тревоги и фиксируют "прилеты" снарядов крупных калибров. В Краматорске сейчас осталась пятая часть жителей, остальные уехали в более безопасные места. При этом власти обеспечивают работу коммуникаций, отметил Порошенко, который пообщался с городским председателем Краматорска.

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