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Новости Война
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Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы. ФОТО

Петр Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и оборудование, которое позволит "точнее бить врага".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 01

"Мы вместе можем кардинально изменить ситуацию. От бронежилетов и касок – до мандарин и сладостей. От пищевых наборов – до специальных электронных штучек, которые позволяют точнее бить врага. Мы намеренно не раскрываем, но это было несколько грузовиков, которые привезли для того, чтобы сделать нашу армию крепче", - отметил Порошенко.

Груз, который доставили в Донецкую область несколькими автомобилями – это совместная работа Фонда Порошенко, ОО "Справа Громад", ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", волонтеров со всей Украины и из-за границы.

Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 02
Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 03
Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 04

Пятый Президент отметил боевой дух ВСУ и подразделений территориальной обороны.

"Боевой дух огромный. Врага пропускать никто не собирается. И планируют не только оборонительные, но и контр-наступательные операции. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь нашей 79-й, нашей 95-й, нашей 57-й", – сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Изюмском направлении враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, - Генштаб ВСУ

Он также поблагодарил бойцов терробороны: "это и Краматорская территориальная оборона, и наши депутаты, записавшиеся в территориальную оборону, начиная от Дружковки и заканчивая городами, селами и поселками всей Донецкой области. Они взяли в руки оружие и будут защищать украинскую землю здесь", – заметил Порошенко.

Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 05
Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 06
Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 07

Лидер "ЕС" обратил внимание, что в городе постоянно раздается сирена воздушной тревоги и фиксируют "прилеты" снарядов крупных калибров. В Краматорске сейчас осталась пятая часть жителей, остальные уехали в более безопасные места. При этом власти обеспечивают работу коммуникаций, отметил Порошенко, который пообщался с городским председателем Краматорска.

Порошенко привез защитникам Краматорска бронежилеты и кевларовые шлемы 08

Также читайте: Россия хочет оккупировать как можно больше территорий, чтобы давить на переговорах, - Зеленский

Краматорськ (2275) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+87
а скільки літаків хтось закатав в асфальт..... Порох правильно робить, що сам прямо по призначенню привозить, щоб ніхто не вкрав (знаєте про кого я).
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16.04.2022 19:51
+79
так и хрипатый тоже долларовый миллионер, но , ****, даже сухпай за свои бабки ЗСУ не перекинул. Что ответишь, зебилятор?
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16.04.2022 19:53
+69
от би усі олігархи так піарились. А не Порох за всіх віддувається, хоча в нього не такі великі статки, як в Бені, наприклад.
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16.04.2022 19:49
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в Пороха не "2 бусіка" а значно більше
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16.04.2022 20:08 Ответить
Зверніть увагу на нік.
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16.04.2022 20:11 Ответить
Та можна і не про ваш сраний нік.
Що там з приводу 2 бусіків? Це все, чим допоміг Порох? Правда?
І які такі міліонери? Щось я не бачу черги бажаючих, зробити те, що робить Порошенко, починаючи з 2014 року. ППО, зброя, жилети і каски, які, через наступівшиймірвгАлаве у когось, три роки не вироблялись.

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16.04.2022 20:54 Ответить
ти чо, користуєшся методичкою пригожина? Подоляк не видав більш правдродібної?
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17.04.2022 10:14 Ответить
Будь я модератор, я б одразу забанив за цей нік. Немає значення, коли ви його зареєстрували.
Тепер це - моветон і смердить, немов з параші.
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16.04.2022 21:35 Ответить
нуну 8 к гугли сколько нормальный прицел стоит а не китайское гавнище
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16.04.2022 20:53 Ответить
А що це в вас за зет ???
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16.04.2022 21:28 Ответить
ти ідіот
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16.04.2022 20:09 Ответить
Всю помийку пропагандонську використали, аж смердить.
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16.04.2022 20:10 Ответить
А Ахметов мог бы привезти гудок и страшно погудеть. А Беня мог бы... и Пинчук мог бы и т.д .Даже
Величайший Зе ни копейки не дал на армию вместе с ужасно бедным ОП.
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16.04.2022 20:04 Ответить
Они берут пример с зе. Оно тоже миллионер, но ни копейки не дал.
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16.04.2022 20:09 Ответить
Зато какие героические видосики штампует. Но это конечно же не пиар...
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16.04.2022 20:22 Ответить
Там одних замахів на "першуособу" по 15 штук на годину нейтралізують. ДРГ так і шастають, в чергу стають на замахи.)))
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16.04.2022 20:39 Ответить
та там ціла "битва за банкову" була,а ми пропустили таку величезну баталію)))
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17.04.2022 00:38 Ответить
100 000 000 гривен но я не топлю ни за кого
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16.04.2022 21:06 Ответить
Да Ахметов гуманитарку,еще какую то хрень поставлял,при ковиде покупал чегото,а остальные товарищи нихрена не пожертвовали
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16.04.2022 20:18 Ответить
Порох працює
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16.04.2022 20:10 Ответить
Три речі, на які можна дивитись нескінченно довго: як горить вогонь, як тече вода і як тупа їблорога пітушня в стотисячний раз всирається від прізвища "Порошенко", а від словосполучення "Порошенко допомагає армії" у неї вибухає пердак.
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16.04.2022 20:15 Ответить
читай уважно інфу: *********** і цукерками
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16.04.2022 20:30 Ответить
ПВО для Київа. А зеля знімав з нього клістрони
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16.04.2022 20:37 Ответить
С Петручо всё понятно. Вопросов нет. А вот сколько бронеков и шлемов привёз на передок хотя бы один говнюк из состава "Квартал 95" и иже с ними типа Шефира? Пару дней назад на ВСЕХ каналах ТВ были две жирные рожи вот этих уродов, фото ниже. Вопрос - военком, почему эти два хряка не получили повестки не в ВСУ?
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16.04.2022 20:15 Ответить
+++
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16.04.2022 20:47 Ответить
Той що справа сам пішов у НГ. Була інфа і його фото з автоматом (правда якесь дивне, може він у ТО був).
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16.04.2022 22:04 Ответить
Ага, Сява Голосящий типа тоже в ТрО, а раскатывает по стране и что то ртом пытается изобразить, типа - я обисрався без бою. Что это за взвод, рота и батальон в котором солдат числиться а не несёт службу? Батальон "Полуквартал 66"?
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17.04.2022 09:49 Ответить
А что Зелебобик купил?Кроме тупых видосиков больше ничего?
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16.04.2022 20:15 Ответить
Как рвет тупых приверженцев зекодла
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16.04.2022 20:20 Ответить
И где ты на камуфляже увидел погон?
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16.04.2022 20:25 Ответить
Ты больной?
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16.04.2022 20:42 Ответить
Так у вашей конченной медийной хвойды люси обдрыстович погоны полковника за вылизывание очка величайшего тебя никак не тревожат? А лейтенант баканов во главе СБУ тебя тоже не беспокоит, причем человек к спецслужбам имеет такое же отношение- как ты, притырок, к балету, человек продюсер, так сказать- купи-продай-тикай, бо вдарит. Вы, зеленогнойная чумная помойка- в своем глазу бревна никогда не видите, только вам в штаны срет Порох все время, даже когда ваше ****...е гринпоц продает Украину оптом и в розницу *****.

А за погоны Порошенко- он Гетьман был , есть и будет. Но погонов у него нет на фотках! Даже тут, шалава кремлевская , ты киздишь на ровном месте.

Все как всегда- вы тупые брехуны и предатели, зеленозомби
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16.04.2022 20:48 Ответить
Треба доїти Коломойського, там дуже багато вкраденого у народа України.
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16.04.2022 20:25 Ответить
От я не розумію одного. Є у людини кошти - найняв відповідний персонал який зробив запит у військового підрозділа що їм потрібно, отримав перелік. Доручив персоналу замовити це, погодити терміни та доставку, отримати інвойси. Доручив проплатити та отримати. А потім найняти вантажівки, щоб доправити у підрозділ. Показати документи пабліку. Чого там тирлуватися у тому пікселі? Викликає відразу!
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16.04.2022 20:31 Ответить
А зефейкомет отторжения не вызывает?тот который отправил свою семью на море,а детей Бучи оставил умирать?какое то выборочное у тебя отвращение,зебил...
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16.04.2022 20:45 Ответить
А небрита морда "верховного" у тебе відразу не викликає?
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16.04.2022 20:50 Ответить
Там вся зелена банда , вдягнулася за наші кошти у воєнну форму і всі , як один не голяться , бо страшно ,, переживають" за Украіну
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16.04.2022 20:52 Ответить
Как украинские медики устроились в поместье пинчука, Украинская правда. Смотреть в ютюбе.
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16.04.2022 20:42 Ответить
так і відразу? він звичайно ще той персонаж (добре його знаю), як і всі політики що у нас, то в інших країнах. Однак він проукраїнський і щось робить. Так піариться. А хто забороняє бабломойському, боголюбову, пінчуку, тігіпку чи ярославському з герегами та з іншими так піаритись? он, ахметка щось робить і тоже піариться. Давайте, робіть і піартесь на цьому. це нормально, хоча і не зовсім гарно, коли ти хочеш, щоб про твої справи, особливо добрі, знали. Це взагалі то природа політиків, причому завжди. Он Зеленський також ротом арестовича піариться, що без нього Залужний перднути не може - чого ти мовчало тоді? Це з чисте перебільшення і приписування собі непритаманних функцій.

Подоляк на дав відмашку?
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16.04.2022 20:45 Ответить
ПіАр (паблік рілейшн) - зв'язки з громадскістю. Що в цьому поганого? Будь-яка публічна особа, в тому числі політики, мають цим займатися. Це НЕВІД'ЕМНА складова їхньої діяльності.
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16.04.2022 20:56 Ответить
Петре Олексійочу , щира подяка Вашій сім'і за ВСЕ , що ви робите для нашоі краіни 👍🏼✊💪
Не звертайте уваги на нелюдів , які вам просто заздрять , а дехто із них , працюють на кремлівського обмилка і вбивцю !

Все буде Украіна і перемога буде за Нами !!
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16.04.2022 20:46 Ответить
👍👍💛💙
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16.04.2022 20:52 Ответить
👍💛❤
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16.04.2022 20:53 Ответить
Можно видос с порошенко усадьбы, как ТАМ живется, например, деткам с ужасных пригородов Киева.
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16.04.2022 20:49 Ответить
а с вовкиной ой с квартирка тамбовский кастрированный бык чей родич в одной бригаде что в Буче показала себя служит
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16.04.2022 20:55 Ответить
ти вже своє помешкання віддала? кому? подоляку?
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16.04.2022 20:58 Ответить
Ні вона , ні ії помешкання нікого не цікавить , от вона і лютує
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16.04.2022 22:47 Ответить
та кому порібні її "нора" та "діра")))
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17.04.2022 00:47 Ответить
Софочка, а щоб ти , ку@ во з'іла ?
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16.04.2022 22:42 Ответить
Піаритись на війні...тааак, це вчинок достойний. Яценюк не дасть збрехати. А мовчки, без камер, статус не дозволяє? Чи рейтинги від того не зростають? Петро Олексійовичу, при всій повазі, ваш час сплинув. Поки Зеленський живий, вам президентом не бути.
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16.04.2022 21:11 Ответить
блін, дістали ви. йому звичайно президентом не бути, як і зеленському в майбутньому. Однак він достатньо професійний і потужний опозиціонер, щоб не давати цій брехливій і злодійській владі в "гречку" не стрибати.
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16.04.2022 21:16 Ответить
а без камер ти потім будеш ******* що то дали волонтери,а не він,і чому це ганебно якщо за своє бабло купив і сам привіз на передок?
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17.04.2022 00:48 Ответить
Оманський Боневтік Офшорович...
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16.04.2022 21:12 Ответить
😀👍🏼👍🏼👍🏼
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16.04.2022 22:51 Ответить
Лично меня Алексеевич удивил ,так удивил-надо иметь большую смелость приехать лично с супругой почти на передовую ,да и приехал не с пустыми руками .
Реально РЕСПЕКТ!
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16.04.2022 21:20 Ответить
В Краматорск???? Почти на передовую? Тогда из Киева мог не выезжать
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17.04.2022 00:10 Ответить
а где бывший патриот (своего награбленного) беня?
как там гудок?
и прочие олигархи?

или они уже потирают руки свои грязные, чтобы к "плану маршалла" прикоснуться?
так тогда для вас "друзей кошелька" плохая новость, войну сначала заврешить надо
и не на условиях плешивего фюррера
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16.04.2022 21:44 Ответить
Брехня. Про "Повернись живим" теж було.
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16.04.2022 22:07 Ответить
Низкий поклон и уважуха Петру Алексеевичу! Настоящий мужик, не обиделся, не обозлился, что
народ его предал и не понял, а продолжает без всяких видосиков помогать воинам, не спрятался
от явного и несправедливого преследования власти( кстати, это преследование очень унижает власть и говорит о её незрелости, "детскости", что как то даже неловко и стыдно перед Порошенко.
Надеюсь, История всё расставит по своим местам, и, возможно, при другом выборе и войны бы не
случилось, и войско было бы сильнее и погибшие остались бы живы.
Как хочется быть умнее и всё предвидеть!
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16.04.2022 22:33 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼+++
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16.04.2022 22:44 Ответить
Як вже набрид цей піарщик, на передок нахрін в Маріуполь
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16.04.2022 22:44 Ответить
Максиме , скільки тобі відвалять за це лайно , яке ти наваяв ?😡
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16.04.2022 22:49 Ответить
а шо ж ти бидляк так не піаришся,ніхто ж не бороне,не тому що ти соска подоляківська з ******* в кишені)))
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17.04.2022 00:51 Ответить
осанна, алиллуйя, пірімога.
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17.04.2022 03:35 Ответить
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