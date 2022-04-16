Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи. ФОТО
Петро Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети, кевларові шоломи, автівки, медзасоби, генератори та обладнання, яке дозволить "точніше бити ворога".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми разом можемо кардинально змінити ситуацію. Від бронежилетів і касок – до мандаринів і солодощів. Від харчових наборів – до спеціальних електронних штучок, які дозволяють точніше бити ворога. Ми навмисно не розкриваємо, але це було декілька вантажівок, які привезли для того, аби зробити нашу армію міцнішою", – зазначив Порошенко.
Вантаж, який доправили на Донеччину кількома автівками – це спільна робота Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерів з усієї України і з-за кордону.
П’ятий Президент відзначив бойовий дух ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.
"Бойовий дух є величезним. Ворога пропускати ніхто не збирається. І планують не лише оборонні, а й контр-наступальні операції. Тому сьогодні ми тут, щоб допомогти нашій 79-ці, нашій 95-ій, нашій 57-ій", – сказав Порошенко.
Він також подякував бійцям тероборони: "це і Краматорська територіальна оборона, і наші депутати, які записалися в територіальну оборону, починаючи від Дружківки і закінчуючи містами, селами і селищами всієї Донецької області. Вони взяли в руки зброю і будуть боронити українську землю тут", – зауважив Порошенко.
Лідер "ЄС" звернув увагу, що у місті постійно лунає сирена повітряної тривоги і фіксують "прильоти" снарядів крупних калібрів. У Краматорську зараз залишилась п’ята частина мешканців, решта виїхала у безпечніші місця. При цьому влада забезпечує роботу комунікацій, зазначив Порошенко, який поспілкувався із міським головою Краматорська.
Будь ласка, зачекайте...
Що там з приводу 2 бусіків? Це все, чим допоміг Порох? Правда?
І які такі міліонери? Щось я не бачу черги бажаючих, зробити те, що робить Порошенко, починаючи з 2014 року. ППО, зброя, жилети і каски, які, через наступівшиймірвгАлаве у когось, три роки не вироблялись.
Тепер це - моветон і смердить, немов з параші.
Величайший Зе ни копейки не дал на армию вместе с ужасно бедным ОП.
А за погоны Порошенко- он Гетьман был , есть и будет. Но погонов у него нет на фотках! Даже тут, шалава кремлевская , ты киздишь на ровном месте.
Все как всегда- вы тупые брехуны и предатели, зеленозомби
Подоляк на дав відмашку?
Не звертайте уваги на нелюдів , які вам просто заздрять , а дехто із них , працюють на кремлівського обмилка і вбивцю !
Все буде Украіна і перемога буде за Нами !!
Реально РЕСПЕКТ!
как там гудок?
и прочие олигархи?
или они уже потирают руки свои грязные, чтобы к "плану маршалла" прикоснуться?
так тогда для вас "друзей кошелька" плохая новость, войну сначала заврешить надо
и не на условиях плешивего фюррера
народ его предал и не понял, а продолжает без всяких видосиков помогать воинам, не спрятался
от явного и несправедливого преследования власти( кстати, это преследование очень унижает власть и говорит о её незрелости, "детскости", что как то даже неловко и стыдно перед Порошенко.
Надеюсь, История всё расставит по своим местам, и, возможно, при другом выборе и войны бы не
случилось, и войско было бы сильнее и погибшие остались бы живы.
Как хочется быть умнее и всё предвидеть!