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Краматорськ (606) Порошенко (15078)

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи. ФОТО

Петро Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети, кевларові шоломи, автівки, медзасоби, генератори та обладнання, яке дозволить "точніше бити ворога".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 01

"Ми разом можемо кардинально змінити ситуацію. Від бронежилетів і касок – до мандаринів і солодощів. Від харчових наборів – до спеціальних електронних штучок, які дозволяють точніше бити ворога. Ми навмисно не розкриваємо, але це було декілька вантажівок, які привезли для того, аби зробити нашу армію міцнішою", – зазначив Порошенко.

Вантаж, який доправили на Донеччину кількома автівками – це спільна робота Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерів з усієї України і з-за кордону.

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 02
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 03
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 04

П’ятий Президент відзначив бойовий дух ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.

"Бойовий дух є величезним. Ворога пропускати ніхто не збирається. І планують не лише оборонні, а й контр-наступальні операції. Тому сьогодні ми тут, щоб допомогти нашій 79-ці, нашій 95-ій, нашій 57-ій", – сказав Порошенко.

Також читайте: Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи, – Порошенко. ФОТО

Він також подякував бійцям тероборони: "це і Краматорська територіальна оборона, і наші депутати, які записалися в територіальну оборону, починаючи від Дружківки і закінчуючи містами, селами і селищами всієї Донецької області. Вони взяли в руки зброю і будуть боронити українську землю тут", – зауважив Порошенко.

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 05
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 06
Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 07

Лідер "ЄС" звернув увагу, що у місті постійно лунає сирена повітряної тривоги і фіксують "прильоти" снарядів крупних калібрів. У Краматорську зараз залишилась п’ята частина мешканців, решта виїхала у безпечніші місця. При цьому влада забезпечує роботу комунікацій, зазначив Порошенко, який поспілкувався із міським головою Краматорська.

Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи 08

Читайте також: ЗСУ сьогодні дивують світ. Нам необхідно лише 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків та десь 1000 бронемашин, щоб змінити хід війни, - Порошенко

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Топ коментарі
+87
а скільки літаків хтось закатав в асфальт..... Порох правильно робить, що сам прямо по призначенню привозить, щоб ніхто не вкрав (знаєте про кого я).
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16.04.2022 19:51
+79
так и хрипатый тоже долларовый миллионер, но , ****, даже сухпай за свои бабки ЗСУ не перекинул. Что ответишь, зебилятор?
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16.04.2022 19:53
+69
от би усі олігархи так піарились. А не Порох за всіх віддувається, хоча в нього не такі великі статки, як в Бені, наприклад.
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16.04.2022 19:49
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в Пороха не "2 бусіка" а значно більше
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16.04.2022 20:08 Відповісти
Зверніть увагу на нік.
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16.04.2022 20:11 Відповісти
Та можна і не про ваш сраний нік.
Що там з приводу 2 бусіків? Це все, чим допоміг Порох? Правда?
І які такі міліонери? Щось я не бачу черги бажаючих, зробити те, що робить Порошенко, починаючи з 2014 року. ППО, зброя, жилети і каски, які, через наступівшиймірвгАлаве у когось, три роки не вироблялись.

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16.04.2022 20:54 Відповісти
ти чо, користуєшся методичкою пригожина? Подоляк не видав більш правдродібної?
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17.04.2022 10:14 Відповісти
Будь я модератор, я б одразу забанив за цей нік. Немає значення, коли ви його зареєстрували.
Тепер це - моветон і смердить, немов з параші.
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16.04.2022 21:35 Відповісти
нуну 8 к гугли сколько нормальный прицел стоит а не китайское гавнище
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16.04.2022 20:53 Відповісти
А що це в вас за зет ???
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16.04.2022 21:28 Відповісти
ти ідіот
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16.04.2022 20:09 Відповісти
Всю помийку пропагандонську використали, аж смердить.
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16.04.2022 20:10 Відповісти
А Ахметов мог бы привезти гудок и страшно погудеть. А Беня мог бы... и Пинчук мог бы и т.д .Даже
Величайший Зе ни копейки не дал на армию вместе с ужасно бедным ОП.
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16.04.2022 20:04 Відповісти
Они берут пример с зе. Оно тоже миллионер, но ни копейки не дал.
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16.04.2022 20:09 Відповісти
Зато какие героические видосики штампует. Но это конечно же не пиар...
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16.04.2022 20:22 Відповісти
Там одних замахів на "першуособу" по 15 штук на годину нейтралізують. ДРГ так і шастають, в чергу стають на замахи.)))
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16.04.2022 20:39 Відповісти
та там ціла "битва за банкову" була,а ми пропустили таку величезну баталію)))
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17.04.2022 00:38 Відповісти
100 000 000 гривен но я не топлю ни за кого
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16.04.2022 21:06 Відповісти
Да Ахметов гуманитарку,еще какую то хрень поставлял,при ковиде покупал чегото,а остальные товарищи нихрена не пожертвовали
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16.04.2022 20:18 Відповісти
Порох працює
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16.04.2022 20:10 Відповісти
Три речі, на які можна дивитись нескінченно довго: як горить вогонь, як тече вода і як тупа їблорога пітушня в стотисячний раз всирається від прізвища "Порошенко", а від словосполучення "Порошенко допомагає армії" у неї вибухає пердак.
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16.04.2022 20:15 Відповісти
читай уважно інфу: *********** і цукерками
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16.04.2022 20:30 Відповісти
ПВО для Київа. А зеля знімав з нього клістрони
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16.04.2022 20:37 Відповісти
С Петручо всё понятно. Вопросов нет. А вот сколько бронеков и шлемов привёз на передок хотя бы один говнюк из состава "Квартал 95" и иже с ними типа Шефира? Пару дней назад на ВСЕХ каналах ТВ были две жирные рожи вот этих уродов, фото ниже. Вопрос - военком, почему эти два хряка не получили повестки не в ВСУ?
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16.04.2022 20:15 Відповісти
+++
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16.04.2022 20:47 Відповісти
Той що справа сам пішов у НГ. Була інфа і його фото з автоматом (правда якесь дивне, може він у ТО був).
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16.04.2022 22:04 Відповісти
Ага, Сява Голосящий типа тоже в ТрО, а раскатывает по стране и что то ртом пытается изобразить, типа - я обисрався без бою. Что это за взвод, рота и батальон в котором солдат числиться а не несёт службу? Батальон "Полуквартал 66"?
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17.04.2022 09:49 Відповісти
А что Зелебобик купил?Кроме тупых видосиков больше ничего?
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16.04.2022 20:15 Відповісти
Как рвет тупых приверженцев зекодла
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16.04.2022 20:20 Відповісти
И где ты на камуфляже увидел погон?
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16.04.2022 20:25 Відповісти
Ты больной?
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16.04.2022 20:42 Відповісти
Так у вашей конченной медийной хвойды люси обдрыстович погоны полковника за вылизывание очка величайшего тебя никак не тревожат? А лейтенант баканов во главе СБУ тебя тоже не беспокоит, причем человек к спецслужбам имеет такое же отношение- как ты, притырок, к балету, человек продюсер, так сказать- купи-продай-тикай, бо вдарит. Вы, зеленогнойная чумная помойка- в своем глазу бревна никогда не видите, только вам в штаны срет Порох все время, даже когда ваше ****...е гринпоц продает Украину оптом и в розницу *****.

А за погоны Порошенко- он Гетьман был , есть и будет. Но погонов у него нет на фотках! Даже тут, шалава кремлевская , ты киздишь на ровном месте.

Все как всегда- вы тупые брехуны и предатели, зеленозомби
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16.04.2022 20:48 Відповісти
Треба доїти Коломойського, там дуже багато вкраденого у народа України.
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16.04.2022 20:25 Відповісти
От я не розумію одного. Є у людини кошти - найняв відповідний персонал який зробив запит у військового підрозділа що їм потрібно, отримав перелік. Доручив персоналу замовити це, погодити терміни та доставку, отримати інвойси. Доручив проплатити та отримати. А потім найняти вантажівки, щоб доправити у підрозділ. Показати документи пабліку. Чого там тирлуватися у тому пікселі? Викликає відразу!
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16.04.2022 20:31 Відповісти
А зефейкомет отторжения не вызывает?тот который отправил свою семью на море,а детей Бучи оставил умирать?какое то выборочное у тебя отвращение,зебил...
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16.04.2022 20:45 Відповісти
А небрита морда "верховного" у тебе відразу не викликає?
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16.04.2022 20:50 Відповісти
Там вся зелена банда , вдягнулася за наші кошти у воєнну форму і всі , як один не голяться , бо страшно ,, переживають" за Украіну
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16.04.2022 20:52 Відповісти
Как украинские медики устроились в поместье пинчука, Украинская правда. Смотреть в ютюбе.
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16.04.2022 20:42 Відповісти
так і відразу? він звичайно ще той персонаж (добре його знаю), як і всі політики що у нас, то в інших країнах. Однак він проукраїнський і щось робить. Так піариться. А хто забороняє бабломойському, боголюбову, пінчуку, тігіпку чи ярославському з герегами та з іншими так піаритись? он, ахметка щось робить і тоже піариться. Давайте, робіть і піартесь на цьому. це нормально, хоча і не зовсім гарно, коли ти хочеш, щоб про твої справи, особливо добрі, знали. Це взагалі то природа політиків, причому завжди. Он Зеленський також ротом арестовича піариться, що без нього Залужний перднути не може - чого ти мовчало тоді? Це з чисте перебільшення і приписування собі непритаманних функцій.

Подоляк на дав відмашку?
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16.04.2022 20:45 Відповісти
ПіАр (паблік рілейшн) - зв'язки з громадскістю. Що в цьому поганого? Будь-яка публічна особа, в тому числі політики, мають цим займатися. Це НЕВІД'ЕМНА складова їхньої діяльності.
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16.04.2022 20:56 Відповісти
Петре Олексійочу , щира подяка Вашій сім'і за ВСЕ , що ви робите для нашоі краіни 👍🏼✊💪
Не звертайте уваги на нелюдів , які вам просто заздрять , а дехто із них , працюють на кремлівського обмилка і вбивцю !

Все буде Украіна і перемога буде за Нами !!
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16.04.2022 20:46 Відповісти
👍👍💛💙
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16.04.2022 20:52 Відповісти
👍💛❤
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16.04.2022 20:53 Відповісти
Можно видос с порошенко усадьбы, как ТАМ живется, например, деткам с ужасных пригородов Киева.
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16.04.2022 20:49 Відповісти
а с вовкиной ой с квартирка тамбовский кастрированный бык чей родич в одной бригаде что в Буче показала себя служит
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16.04.2022 20:55 Відповісти
ти вже своє помешкання віддала? кому? подоляку?
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16.04.2022 20:58 Відповісти
Ні вона , ні ії помешкання нікого не цікавить , от вона і лютує
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16.04.2022 22:47 Відповісти
та кому порібні її "нора" та "діра")))
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17.04.2022 00:47 Відповісти
Софочка, а щоб ти , ку@ во з'іла ?
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16.04.2022 22:42 Відповісти
Піаритись на війні...тааак, це вчинок достойний. Яценюк не дасть збрехати. А мовчки, без камер, статус не дозволяє? Чи рейтинги від того не зростають? Петро Олексійовичу, при всій повазі, ваш час сплинув. Поки Зеленський живий, вам президентом не бути.
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16.04.2022 21:11 Відповісти
блін, дістали ви. йому звичайно президентом не бути, як і зеленському в майбутньому. Однак він достатньо професійний і потужний опозиціонер, щоб не давати цій брехливій і злодійській владі в "гречку" не стрибати.
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16.04.2022 21:16 Відповісти
а без камер ти потім будеш ******* що то дали волонтери,а не він,і чому це ганебно якщо за своє бабло купив і сам привіз на передок?
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17.04.2022 00:48 Відповісти
Оманський Боневтік Офшорович...
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16.04.2022 21:12 Відповісти
😀👍🏼👍🏼👍🏼
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16.04.2022 22:51 Відповісти
Лично меня Алексеевич удивил ,так удивил-надо иметь большую смелость приехать лично с супругой почти на передовую ,да и приехал не с пустыми руками .
Реально РЕСПЕКТ!
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16.04.2022 21:20 Відповісти
В Краматорск???? Почти на передовую? Тогда из Киева мог не выезжать
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17.04.2022 00:10 Відповісти
а где бывший патриот (своего награбленного) беня?
как там гудок?
и прочие олигархи?

или они уже потирают руки свои грязные, чтобы к "плану маршалла" прикоснуться?
так тогда для вас "друзей кошелька" плохая новость, войну сначала заврешить надо
и не на условиях плешивего фюррера
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16.04.2022 21:44 Відповісти
Брехня. Про "Повернись живим" теж було.
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16.04.2022 22:07 Відповісти
Низкий поклон и уважуха Петру Алексеевичу! Настоящий мужик, не обиделся, не обозлился, что
народ его предал и не понял, а продолжает без всяких видосиков помогать воинам, не спрятался
от явного и несправедливого преследования власти( кстати, это преследование очень унижает власть и говорит о её незрелости, "детскости", что как то даже неловко и стыдно перед Порошенко.
Надеюсь, История всё расставит по своим местам, и, возможно, при другом выборе и войны бы не
случилось, и войско было бы сильнее и погибшие остались бы живы.
Как хочется быть умнее и всё предвидеть!
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16.04.2022 22:33 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼+++
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16.04.2022 22:44 Відповісти
Як вже набрид цей піарщик, на передок нахрін в Маріуполь
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16.04.2022 22:44 Відповісти
Максиме , скільки тобі відвалять за це лайно , яке ти наваяв ?😡
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16.04.2022 22:49 Відповісти
а шо ж ти бидляк так не піаришся,ніхто ж не бороне,не тому що ти соска подоляківська з ******* в кишені)))
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17.04.2022 00:51 Відповісти
осанна, алиллуйя, пірімога.
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17.04.2022 03:35 Відповісти
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