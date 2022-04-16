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минирование (1442) Харьковщина (5576) ГСЧС (4846) Монастырский (335)

Трое спасателей погибли во время разминирования в Харьковской области, четверо тяжело ранены, - Монастырский

міни

Сегодня во время разминирования территории под Харьковом погибли трое пиротехников ГСЧС, еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. Во время разминирования погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых", – сказал глава МВД.

Монастырский уточнил, что погиб, в частности, командир части пиротехников: во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Министр призвал украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам, поскольку такие трагедии случаются даже со специалистами. Он отметил, что российские оккупанты минировали дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

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16.04.2022 22:46 Ответить
У звільненому від російських окупантів селі Білка на Сумщині виявили зарин та інші речовини, які, на думку місцевої влади, окупанти планували використати для атак по Києву, Полтаві чи інших українських містах.

Про це мер Тростянця Юрій Бова http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=98559 повідомив в ефірі "Українського радіо".

"Буквально вчора ми знайшли у селі Білка хімічну зброю - це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України", - зазначив він.


Це перше офіційне підтвердження місцевою владою використання хімічної зброї російськими окупантами проти мирного населення та цивільної інфраструктури.



Також Бова розповів, що за місяць, поки окупанти перебували у Тростянці, вони дуже багато розставили своїх розтяжок. Заміновано багато кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об'єктів.
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16.04.2022 22:49 Ответить
так само як воїни, вони гинуть щоб жили ми.....................
вічна пам,ять загиблим.
одужання пораненим,
смерть ********
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!
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16.04.2022 22:51 Ответить
У Мексиканському заливи заарештовани уси москальськи судна. а це млрд долл.
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16.04.2022 22:53 Ответить
Героям - слава! І мертвим, і живим. І рятувальники, пожежники, лікарі, волонтери, та чимало їх таких - вони теж герої. І вони теж не завжди знають, чи зостануться живими наступного дня.
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16.04.2022 22:59 Ответить
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16.04.2022 23:00 Ответить
Касетні...Реагують на вібрацію від кроків,підстрибують і вибухають...З протитанковими легше,а тут як вберегтися...Вічна пам*ять загиблим...
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16.04.2022 23:33 Ответить
 
 