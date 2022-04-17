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Бердянск (433) Запорожье (2561)

Доехать из Бердянска в Запорожье невозможно, - соцсети

бердянськ

Из Бердянска в Запорожье невозможно доехать из-за военных действий и погодных условий.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас", передает Цензор.НЕТ.

"Долгое время выясняли есть ли дорога на Запорожье или из Запорожья на Бердянск, точно можем сказать, что сегодня дороги нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Ореховском направлении идут бои и трасса закрыта минимум до понедельника.

"В Васильевском направлении объездная дорога размыта значительным количеством скопившейся воды, что не даёт физической возможности проехать автотранспорту

Легковые, грузовые авто и микроавтобусы ни в одном направлении проехать не могут", - добавили там.

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Російський олігарх Роман Абрамович приїжджав до Києва. Він хотів відновити мирні переговори між Росією та Україною.

Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-16/abramovich-visits-kyiv-seeking-to-restart-ukraine-russia-talks пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів. Переговори припинилися після 29 березня.
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17.04.2022 02:02 Ответить
Пускай платит 1 млрд своих замороженных фунтов (которые не так уж и просто получить, особенно быстро) за каждую беседу, чего бесплатно на него время тратить? На эти средства сразу можно купить оружие на месте и отправить нам.

Против кацапов нет никаких санкций. Запрет на импорт и прочее - бред, почти все эти фирмы представлены в Китае и их свободно оптом можно купить в Китае и передать в рашку. Санкции против угля и нефти - так они просто будут делать как Венесуэлла с виртуальным смешиванием в нейтральных водах на сухогрузе или танкере, якобы там 40% их ресурсов и поэтому не под санкциям, притом даже без перегрузки в реальности, только на бумаге. Остальное тоже просто смешно и даже выгодно. Кацапы в нынешней ситуации не станут беспомощным врагом, а вполне могут нарастить силу и напасть снова. Гаранты эти полный бред, ни одна страна в мире за просто так не пошлет свою армию на защиту другой, это же идиотизм. А газ как шел, так и идет и будет идти долго. Сейчас надо уничтожить российскую армию, она слаба, деморализована, немотивирована. Лучше возможности уже не будет. Пускай нападают, потеряют почти все, что у них есть. Цена меньше, чем будет через 5 лет, в том числе и на гражданской войне из-за нищеты в государстве без территориальной целостности.
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17.04.2022 02:50 Ответить
Это именно тот "непуганный инвестор"?
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17.04.2022 03:40 Ответить
море отменено там ротонда и бычок..а до недавнего времени было велыке будивныцтво фотки моста и фотки чаек в бердике в фб..нихт пляжный сезонен нихт кирилловка нихт добрых мемов про путлера все кануло зато опять секонд и масса открылась и дтп появилось а ковида нема 2 мес
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17.04.2022 11:36 Ответить
 
 