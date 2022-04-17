Доехать из Бердянска в Запорожье невозможно, - соцсети
Из Бердянска в Запорожье невозможно доехать из-за военных действий и погодных условий.
Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас", передает Цензор.НЕТ.
"Долгое время выясняли есть ли дорога на Запорожье или из Запорожья на Бердянск, точно можем сказать, что сегодня дороги нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Ореховском направлении идут бои и трасса закрыта минимум до понедельника.
"В Васильевском направлении объездная дорога размыта значительным количеством скопившейся воды, что не даёт физической возможности проехать автотранспорту
Легковые, грузовые авто и микроавтобусы ни в одном направлении проехать не могут", - добавили там.
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Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-16/abramovich-visits-kyiv-seeking-to-restart-ukraine-russia-talks пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За інформацією джерел, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів. Переговори припинилися після 29 березня.
Против кацапов нет никаких санкций. Запрет на импорт и прочее - бред, почти все эти фирмы представлены в Китае и их свободно оптом можно купить в Китае и передать в рашку. Санкции против угля и нефти - так они просто будут делать как Венесуэлла с виртуальным смешиванием в нейтральных водах на сухогрузе или танкере, якобы там 40% их ресурсов и поэтому не под санкциям, притом даже без перегрузки в реальности, только на бумаге. Остальное тоже просто смешно и даже выгодно. Кацапы в нынешней ситуации не станут беспомощным врагом, а вполне могут нарастить силу и напасть снова. Гаранты эти полный бред, ни одна страна в мире за просто так не пошлет свою армию на защиту другой, это же идиотизм. А газ как шел, так и идет и будет идти долго. Сейчас надо уничтожить российскую армию, она слаба, деморализована, немотивирована. Лучше возможности уже не будет. Пускай нападают, потеряют почти все, что у них есть. Цена меньше, чем будет через 5 лет, в том числе и на гражданской войне из-за нищеты в государстве без территориальной целостности.