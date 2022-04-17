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Доїхати з Бердянська до Запоріжжя неможливо, - соцмережі

бердянськ

З Бердянська до Запоріжжя неможливо доїхати через воєнні дії та погодні умови.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянск сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий час з'ясовували, чи є дорога на Запоріжжя чи із Запоріжжя на Бердянськ, точно можемо сказати, що сьогодні дороги немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Оріхівському напрямку йдуть бої та траса закрита мінімум до понеділка.

"У Василівському напрямку об'їзна дорога розмита значною кількістю води, що накопичилася, що не дає фізичної можливості проїхати автотранспорту

Легкові, вантажні авто та мікроавтобуси в жодному напрямку проїхати не можуть", - додали там.

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Російський олігарх Роман Абрамович приїжджав до Києва. Він хотів відновити мирні переговори між Росією та Україною.

Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-16/abramovich-visits-kyiv-seeking-to-restart-ukraine-russia-talks пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів. Переговори припинилися після 29 березня.
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17.04.2022 02:02 Відповісти
Пускай платит 1 млрд своих замороженных фунтов (которые не так уж и просто получить, особенно быстро) за каждую беседу, чего бесплатно на него время тратить? На эти средства сразу можно купить оружие на месте и отправить нам.

Против кацапов нет никаких санкций. Запрет на импорт и прочее - бред, почти все эти фирмы представлены в Китае и их свободно оптом можно купить в Китае и передать в рашку. Санкции против угля и нефти - так они просто будут делать как Венесуэлла с виртуальным смешиванием в нейтральных водах на сухогрузе или танкере, якобы там 40% их ресурсов и поэтому не под санкциям, притом даже без перегрузки в реальности, только на бумаге. Остальное тоже просто смешно и даже выгодно. Кацапы в нынешней ситуации не станут беспомощным врагом, а вполне могут нарастить силу и напасть снова. Гаранты эти полный бред, ни одна страна в мире за просто так не пошлет свою армию на защиту другой, это же идиотизм. А газ как шел, так и идет и будет идти долго. Сейчас надо уничтожить российскую армию, она слаба, деморализована, немотивирована. Лучше возможности уже не будет. Пускай нападают, потеряют почти все, что у них есть. Цена меньше, чем будет через 5 лет, в том числе и на гражданской войне из-за нищеты в государстве без территориальной целостности.
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17.04.2022 02:50 Відповісти
Это именно тот "непуганный инвестор"?
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17.04.2022 03:40 Відповісти
море отменено там ротонда и бычок..а до недавнего времени было велыке будивныцтво фотки моста и фотки чаек в бердике в фб..нихт пляжный сезонен нихт кирилловка нихт добрых мемов про путлера все кануло зато опять секонд и масса открылась и дтп появилось а ковида нема 2 мес
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17.04.2022 11:36 Відповісти
 
 