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Кораблям Черноморского флота РФ запретили выход из бухты Севастополя, пока не найдут методы противодействия украинским ракетам, - Геращенко

севастополь

Российский флот оказался запертым в гавани оккупированного Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщают источники в разведке, командование Черноморского флота запретило выход кораблей ВМС России из бухты в Севастополе, до тех пор пока не будет установлена ​​настоящая причина гибели флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" и не найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам. российский флот оказался фактически закрыт в гавани временно оккупированного Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах из-за угрозы потери других кораблей", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр
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Топ комментарии
+48
Даремно вони так. Треба за старою перевіреною традицією затопити увесь флот при вході до севастопольської бухти, а то мало чого може трапитися.
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17.04.2022 11:12
+39
ЧФ у порту Ватостополя
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17.04.2022 11:11
+36
Не надежно❗Надёжней затопить на входе в бухту👍❗Деды так делали
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17.04.2022 11:18
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Горить Москва...горить москаль..
Слава нації
Смерть фашистських
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17.04.2022 11:41 Ответить
16 часов тому назад
США одобрили поставку Украине ПКР(мабуть противокорабельных ракет UGM-84 Harpoon)|Ответили на запрос
https://www.youtube.com/watch?v=K5BzV3f0soo

************, где ваши сраные корабли???

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17.04.2022 11:45 Ответить
геращунку вірити - себе не поважати. Але я категорично ЗА любе щільне скупчення рашковійськ. Бажано тримати екіпажі на скупчених корабелях.
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17.04.2022 11:45 Ответить
аааа,обосрались от страха ублюдки?!и это хорошо!
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17.04.2022 11:46 Ответить
Думаю їм варто наварити на них мангали і перестати боятись ))
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17.04.2022 11:46 Ответить
Причому, над всією засРашкою. І конвой по периметру пустити.
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17.04.2022 11:57 Ответить
Крым всегда был адской ловушкой,с огромным стратегическим пространством и узкой горловиной для логистики как по суше так и для морских коммуникаций.По сути флот заперт в просматриваемом и простреливаемом пространстве между побережьем Кавказа и восточным побережьем полуострова.
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17.04.2022 11:53 Ответить
ЧФ раССії буде знищено і демілітаризовано!
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17.04.2022 12:01 Ответить
Ну, по версії самих же кацапів, поки у всіх екіпажах самоплавних корит не відучать всіх матросів і офіцерів від паління цигарок, в море їх не випустять.
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17.04.2022 12:09 Ответить
Тепер будуть прутні курити.
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17.04.2022 12:21 Ответить
хіба раніше вони їх не курили ?
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17.04.2022 14:13 Ответить
Оркі забули власну приказку:"..й завйорнутий в газетку заменяєт сігарєтку".Дєди воєвалі...
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17.04.2022 16:27 Ответить
кацапи ми скоро будем звільняти наш Крим тому надівайте лапті і уйобуйте або загинете , українці всі залишайтеся
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17.04.2022 12:12 Ответить
Отак от. Тому вони і шукали внутрішньо українські ходи, щоб не дати нам озброювати армію.
Треба розслідувати ситуацію з нептунами. Хто тормозив.
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17.04.2022 12:28 Ответить
Почитайте нешановний сайт волинські новини" главаря опг"за майбах" сумнозвісного палиці. Та курва вже звинувачує в блокуванні ракетних програм Пороха. А зедауни це вже смакують.
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17.04.2022 14:55 Ответить
пусть стоят, пока нам ATACMS не подвезли.
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17.04.2022 12:30 Ответить
Хотелось бы хотя бы ещё парочку-тройку кораблей российских фашистов отправить на дно в бухте севастополя! А ТАКЖЕ ПАРУ- ТРОЙКУ УДАЧНЫХ ПОПАДАНИЙ В МНОГОЭТАЖКИ ГДЕ ЖИВУТ ЭТИ ФАШИСТКИЕ МОРЯКИ И ИХ СЕМЬИ.. Пусть почувствуют горечь утрат родных и близких эти путинские гандоны!!
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17.04.2022 12:36 Ответить
Левый берег Казачьей бухты ближе к морю
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17.04.2022 14:50 Ответить
Перебування у бухті сєвастопаля не захищає кораблі ЧФ від ракет типу Харпун. Отже, якщо буде політична воля українськго керівництва, то цілком можна повторити
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17.04.2022 12:46 Ответить
А що завжає написати на ракеті,,нептуна,, і ще раз буцнути томагавками?
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17.04.2022 12:47 Ответить
Там ці курви будуть гнити до кінця. Ватостопіль ******* треба знищити. Слава Україні !!!
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17.04.2022 12:47 Ответить
ссут
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17.04.2022 12:54 Ответить
А можно его там ***********?
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17.04.2022 13:05 Ответить
дивно , бо зараз , якщо циркулем провести коло з центром у Севастополі , то радіус його(кола) десь 305 км до терріторії ( не окупованої ) звідки ми можем "пульнути",а такої зброї у нас нажаль немає (Нептун ло 280км)
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17.04.2022 13:05 Ответить
Конструктори казали, що його дальність можна збільшити... Як не знаю, потрібно в гуглі пошукати...
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17.04.2022 13:47 Ответить
На уточнення ВВС Україна про дистанції враження експерт пояснив: "Як і будь-яка крилата ракета, вона має маршовий двигун на авіаційному керосині. Якщо збільшити паливний бак удвічі чи тричі, то дальність польоту зросте до тисячі кілометрів і більше. Тобто тут питання масштабу проекту".

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/features-43007775.amp Які бойові ракети розробляє Україна
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17.04.2022 13:56 Ответить
для цих цілей мав бути Коршун,українська версія х55,але коршун там же й де сапсан,який теж спокійно покривав весь крим з дальністю навіть в 500км
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17.04.2022 15:01 Ответить
....все депутаты которые проголосовали за Харьковские соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на нашей земле должны быть осуждены на максимальные сроки...если бы сейчас не было базы РФ в Севастополе, то возможно и не было захвата Крыма , а сейчас не было бы войны....
на их руках смерти наших мирных жителей и военных...
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17.04.2022 13:05 Ответить
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17.04.2022 13:06 Ответить
Вроде как все правильно, но начинать надо с сыкливой кравчучки. Все приложились. Все рассказывали сказки о том что мы чего то не знаем. Не раскачивайте лодку, а то ... кто - то между капельками, не станет лучшим банкиром. Господи - какая же мразота за все время дурила нас и посмехалась. Но от всевышнего не спрячутся, каждому воздастся. Слава нашим ВОИНАМ, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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17.04.2022 13:52 Ответить
А Демченко?
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17.04.2022 13:22 Ответить
А место для второго памятника "потопленным кораблям" уже утвердили?
Севастополю надо возвращать его крымскотатарское наименование. Зачем Украине город кацапского позора.
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17.04.2022 13:06 Ответить
ХЗ, чи можна довіряти цьому товстому підару... Йому *********, як висмаркатися.
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17.04.2022 13:25 Ответить
А в Севастополе их топить нельзя? Это типа "чик-чирик я в домике"?
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17.04.2022 14:01 Ответить
а чим?
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17.04.2022 15:02 Ответить
Кто то брешет ... (и я знаю кто)

Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:

Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело:
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17.04.2022 14:22 Ответить
Вибачте, але чому це радник МВС коментує події, які в компетенції військово морського флоту МО та протикорабельної оборони і до МВС не мають ніякого значення?В МВС цьому раднику, який мабуть, не на поганій зарплатні, вже більше нічим зайнятись чи дуже хочеться примазатись до чужих успіхів? А то складається враження, що він свято вірить в те, що він є також радником ВМС. МВС чи ВМС - какая разніца, букви ж однакові.
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17.04.2022 14:58 Ответить
В новинах пишуть що готується морський десант. Цікаво, а як вони (московити) можуть висадити цей десант коли всі кораблі закрили в Криму, погода, мягко кажучи, хренова, та усі побачили як працює протикорабельна система «Нептун».
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17.04.2022 15:28 Ответить
Річ про Маріуполь. Там інші кораблі, мабуть.
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17.04.2022 16:23 Ответить
А ЧТО ПРЯМО В БУХТЕ НЕЛЬЗЯ ИХ БОМБИТЬ !?)
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17.04.2022 16:40 Ответить
КУЧНО Ж БУДЕТ !)
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17.04.2022 16:40 Ответить
было бы чем, ******* бы есчо 24 февраля
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17.04.2022 16:59 Ответить
Просто отличные неподвижные цели.
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17.04.2022 21:14 Ответить
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