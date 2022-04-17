Кораблям Черноморского флота РФ запретили выход из бухты Севастополя, пока не найдут методы противодействия украинским ракетам, - Геращенко
Российский флот оказался запертым в гавани оккупированного Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщают источники в разведке, командование Черноморского флота запретило выход кораблей ВМС России из бухты в Севастополе, до тех пор пока не будет установлена настоящая причина гибели флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" и не найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам. российский флот оказался фактически закрыт в гавани временно оккупированного Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах из-за угрозы потери других кораблей", - рассказал он.
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США одобрили поставку Украине ПКР(мабуть противокорабельных ракет UGM-84 Harpoon)|Ответили на запрос
https://www.youtube.com/watch?v=K5BzV3f0soo
************, где ваши сраные корабли???
Треба розслідувати ситуацію з нептунами. Хто тормозив.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/features-43007775.amp Які бойові ракети розробляє Україна
на их руках смерти наших мирных жителей и военных...
Севастополю надо возвращать его крымскотатарское наименование. Зачем Украине город кацапского позора.
Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:
Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело: