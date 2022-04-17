Кораблям Чорноморського флоту РФ заборонили вихід з бухти Севастополя, поки не знайдуть методи протидії українським ракетам, - Геращенко
Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Як повідомляють джерела в розвідці, командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі, доти поки не буде встановлена справжня причина загибелі флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" і не знайдені методи ефективної протидії українським протикорабельним ракетам. Таким чином російський флот виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в українських територіальних водах через загрозу втрати інших кораблів", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Слава нації
Смерть фашистських
США одобрили поставку Украине ПКР(мабуть противокорабельных ракет UGM-84 Harpoon)|Ответили на запрос
https://www.youtube.com/watch?v=K5BzV3f0soo
************, где ваши сраные корабли???
Треба розслідувати ситуацію з нептунами. Хто тормозив.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/features-43007775.amp Які бойові ракети розробляє Україна
на их руках смерти наших мирных жителей и военных...
Севастополю надо возвращать его крымскотатарское наименование. Зачем Украине город кацапского позора.
Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:
Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело: