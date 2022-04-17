Кораблям Чорноморського флоту РФ заборонили вихід з бухти Севастополя, поки не знайдуть методи протидії українським ракетам, - Геращенко

Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють джерела в розвідці, командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі, доти поки не буде встановлена ​​справжня причина загибелі флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" і не знайдені методи ефективної протидії українським протикорабельним ракетам. Таким чином російський флот виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в українських територіальних водах через загрозу втрати інших кораблів", - розповів він.

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