РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4617 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
20 715 24
обстрел (25761) Северодонецк (532)

Оккупанты вплотную подошли к Северодонецку и усилили обстрелы

сєверодонецьк

Российские захватчики очень близко подошли к Северодонецку Луганской области, обстрелы усиливаются, поэтому шансов на эвакуацию жителей все меньше. В городе разрушены многие частные жилые дома, повреждены многоэтажки, водопровод, нет газоснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу Северодонецкой районной государственной администрации Романа Власенко.

"Враг подошел очень близко, обстрелы усиливаются, у нас очень сложно провести эвакуацию местных людей, возможности с каждым днем уменьшаются. По нашим расчетам, около 20 процентов жителей остались в городе. Точной цифры никто не знает. Нет мест, где собираются все", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Власенко, обстрелы врага хаотичны, снаряды прилетают в жилые дома.

Читайте также: ЕС выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

"Очень много разрушено индивидуальных жилых домов, повреждены многоэтажки. Нельзя сказать, что они разрушены, но ситуация ухудшается с каждым днем. Сегодня были крупные пожары в многоэтажках. Вернуться в неразрушенное жилье - с каждым днем становится все невозможнее", - отметил он.

Смотрите также: Кадыровцы ради видео обстреляли из танка уже оккупированные районы Мариуполя, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Глава РГА сообщил, что в городе поврежден водопровод, нет газоснабжения.

"На магистральных водопроводах и газ перебит, если говорить о Северодонецке, работы там на день-три, все будет зависеть от режима тишины, или его отсутствия", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Дай Боже, вистояти місту і його захисникам.
показать весь комментарий
17.04.2022 13:35
+18
Шо ви ***** у всіх новинах печетеся про мирних жителів?(((Мирні - це котрі не евакуювалися,щоб потім бути мобілізованими до лав москалів?Це котрі все життя чекали асвабадітєлєй?((Це котрі в окупованих містах вже жратву беруть в окупантів та брудом поливають ЗСУ?(((
показать весь комментарий
17.04.2022 13:52
+16
Подыхать идут твари ватные ,скотомогильник для кацапов уже готов !
показать весь комментарий
17.04.2022 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подыхать идут твари ватные ,скотомогильник для кацапов уже готов !
показать весь комментарий
17.04.2022 13:31 Ответить
В мене виникає дивне відчуття , шо кацапи зносять в щебінь саме "русскоязычные города" ....
показать весь комментарий
17.04.2022 13:46 Ответить
и что самое удивительно простые граждане особого негатива
не высказывают.
ни в волновахе, ни в мариуполе.
парадокс!
показать весь комментарий
17.04.2022 14:06 Ответить
Так все русофилы уже в раше.
показать весь комментарий
17.04.2022 14:32 Ответить
Дай Боже, вистояти місту і його захисникам.
показать весь комментарий
17.04.2022 13:35 Ответить
"мы должны были защитить Донбасс"!!! Горіти у Вогні брехливим рашистам...
показать весь комментарий
17.04.2022 13:37 Ответить
защитить его должны были мы..притом еще в 2014-м....
показать весь комментарий
17.04.2022 14:02 Ответить
Від Северодонецька до лінії фронту станом на 24/02 було порядка ста кілометрів...
показать весь комментарий
17.04.2022 13:39 Ответить
а до києва 700. а потім за день 10.
показать весь комментарий
17.04.2022 13:43 Ответить
Яки 700 км?
Вони з Білорусі заходили через Чорнобиль, а це 140 км до Київа
показать весь комментарий
17.04.2022 14:03 Ответить
Там 80 км. Хоча це ніяк не виправдовує, те що кацапи були на Оболоні.
показать весь комментарий
17.04.2022 14:15 Ответить
40 км по прямой до оккупированного Первомайска было
показать весь комментарий
17.04.2022 14:09 Ответить
Шо ви ***** у всіх новинах печетеся про мирних жителів?(((Мирні - це котрі не евакуювалися,щоб потім бути мобілізованими до лав москалів?Це котрі все життя чекали асвабадітєлєй?((Це котрі в окупованих містах вже жратву беруть в окупантів та брудом поливають ЗСУ?(((
показать весь комментарий
17.04.2022 13:52 Ответить
скорее всего так,ждут-с-за исключением тех кто не может эвакуироваться (а есть и такие-лежачие старики и кто за ними смотрит к примеру)
Точно такая петрушка частично в мариуполе
показать весь комментарий
17.04.2022 14:03 Ответить
Те кто ждут орков эвакуируются в новоайдар, Старобельск. Так что тех кто не выезжает понять невозможно
показать весь комментарий
17.04.2022 14:11 Ответить
Згоден. Краще турбуйтеся за військових, які пішли виганяти ворога з міст "вати", яка їх туди покликала.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:14 Ответить
Ты ******* тупая, а в Бородянке и Буче те кто не эвакуировались - это тоже ждали асвабадителей, брали жратву и поливали грязью ЗСУ?
показать весь комментарий
17.04.2022 19:16 Ответить
Якщо вже немає води в Мариуполі,тепер тут,то як ще до цих пір подається вода в Донецьк,якось казали не можемо припинити постачати воду до нього бо Маріуполь останеться без води.
показать весь комментарий
17.04.2022 14:09 Ответить
ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, - "ИС"
По словам координатора группы Константина Машовца, ВСУ вследствие своих активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения противника в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток", - продолжил координатор "ИС" в своей публикации.
показать весь комментарий
17.04.2022 14:10 Ответить
очередное вранье типа Херсон в окружение и скоро его сдадут
Большая часть Рубежного захвачена орками на сегодняшнюю минуту
показать весь комментарий
17.04.2022 14:17 Ответить
Свинорус, а где кто говорил, что Херсон в окружении и его скоро сдадут?
показать весь комментарий
17.04.2022 19:17 Ответить
Ще один позитивний блогер ОПи.
Людям потрібна правда, а не "Все під контролем" із трагічними наслідками для тих, хто вірить цим блохєрам.
показать весь комментарий
17.04.2022 14:29 Ответить
Мда,поганегько,бо там писали що.....всі пишуть,18 тис.проти 50тис. Хороші позиції....Це війна, важка . Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
17.04.2022 14:39 Ответить
так нам теж говорили..все під контролем..але виявлялось все не так
показать весь комментарий
17.04.2022 15:11 Ответить
 
 