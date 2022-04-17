Оккупанты вплотную подошли к Северодонецку и усилили обстрелы

Российские захватчики очень близко подошли к Северодонецку Луганской области, обстрелы усиливаются, поэтому шансов на эвакуацию жителей все меньше. В городе разрушены многие частные жилые дома, повреждены многоэтажки, водопровод, нет газоснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу Северодонецкой районной государственной администрации Романа Власенко.

"Враг подошел очень близко, обстрелы усиливаются, у нас очень сложно провести эвакуацию местных людей, возможности с каждым днем уменьшаются. По нашим расчетам, около 20 процентов жителей остались в городе. Точной цифры никто не знает. Нет мест, где собираются все", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Власенко, обстрелы врага хаотичны, снаряды прилетают в жилые дома.

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"Очень много разрушено индивидуальных жилых домов, повреждены многоэтажки. Нельзя сказать, что они разрушены, но ситуация ухудшается с каждым днем. Сегодня были крупные пожары в многоэтажках. Вернуться в неразрушенное жилье - с каждым днем становится все невозможнее", - отметил он.

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Глава РГА сообщил, что в городе поврежден водопровод, нет газоснабжения.

"На магистральных водопроводах и газ перебит, если говорить о Северодонецке, работы там на день-три, все будет зависеть от режима тишины, или его отсутствия", - добавил он.