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обстріл (27070) Сєверодонецьк (508)

Окупанти впритул підійшли до Сєверодонецька і посилили обстріли

сєверодонецьк

Російські загарбники дуже близько підійшли до Сєверодонецька Луганської області, обстріли посилюються, тому шансів на евакуацію жителів дедалі менше. У місті зруйновано багато приватних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки, водогін, немає газопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на голову Сєверодонецької районної державної адміністрації Романа Власенка.

"Ворог підійшов дуже близько, обстріли посилюються, у нас дуже складно провести евакуацію місцевих жителів, можливість із кожним днем зменшується. За нашими розрахунками, близько 20% людей залишилися в місті. Точної цифри ніхто не знає. Немає місць, де збираються всі", - сказав він в ефірі загальнаціонального телемарафону.

За словами Власенка, обстріли ворога хаотичні, снаряди прилітають у житлові будинки.

Дивіться також: Чотири багатоповерхівки зайнялися після влучання снарядів вночі в Сєверодонецьку, у Новодружеську знищено будинок, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Дуже багато зруйновано індивідуальних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки. Не можна сказати, що вони вщент зруйновані, але ситуація погіршується з кожним днем. Сьогодні були великі пожежі в багатоповерхівках. Повернутися в незруйноване житло з кожним днем стає дедалі неможливішим", - зазначив він.

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Голова РДА повідомив, що в місті пошкоджено водогін, немає газопостачання.

"На магістральних водогонах і газ перебитий, якщо говорити про Сєверодонецьк, роботи там на день-три, все залежатиме від режиму тиші, або його відсутності", - додав він.
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Топ коментарі
+23
Дай Боже, вистояти місту і його захисникам.
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17.04.2022 13:35
+18
Шо ви ***** у всіх новинах печетеся про мирних жителів?(((Мирні - це котрі не евакуювалися,щоб потім бути мобілізованими до лав москалів?Це котрі все життя чекали асвабадітєлєй?((Це котрі в окупованих містах вже жратву беруть в окупантів та брудом поливають ЗСУ?(((
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17.04.2022 13:52
+16
Подыхать идут твари ватные ,скотомогильник для кацапов уже готов !
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17.04.2022 13:31
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Подыхать идут твари ватные ,скотомогильник для кацапов уже готов !
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17.04.2022 13:31 Відповісти
В мене виникає дивне відчуття , шо кацапи зносять в щебінь саме "русскоязычные города" ....
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17.04.2022 13:46 Відповісти
и что самое удивительно простые граждане особого негатива
не высказывают.
ни в волновахе, ни в мариуполе.
парадокс!
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17.04.2022 14:06 Відповісти
Так все русофилы уже в раше.
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17.04.2022 14:32 Відповісти
Дай Боже, вистояти місту і його захисникам.
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17.04.2022 13:35 Відповісти
"мы должны были защитить Донбасс"!!! Горіти у Вогні брехливим рашистам...
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17.04.2022 13:37 Відповісти
защитить его должны были мы..притом еще в 2014-м....
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17.04.2022 14:02 Відповісти
Від Северодонецька до лінії фронту станом на 24/02 було порядка ста кілометрів...
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17.04.2022 13:39 Відповісти
а до києва 700. а потім за день 10.
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17.04.2022 13:43 Відповісти
Яки 700 км?
Вони з Білорусі заходили через Чорнобиль, а це 140 км до Київа
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17.04.2022 14:03 Відповісти
Там 80 км. Хоча це ніяк не виправдовує, те що кацапи були на Оболоні.
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17.04.2022 14:15 Відповісти
40 км по прямой до оккупированного Первомайска было
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17.04.2022 14:09 Відповісти
Шо ви ***** у всіх новинах печетеся про мирних жителів?(((Мирні - це котрі не евакуювалися,щоб потім бути мобілізованими до лав москалів?Це котрі все життя чекали асвабадітєлєй?((Це котрі в окупованих містах вже жратву беруть в окупантів та брудом поливають ЗСУ?(((
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17.04.2022 13:52 Відповісти
скорее всего так,ждут-с-за исключением тех кто не может эвакуироваться (а есть и такие-лежачие старики и кто за ними смотрит к примеру)
Точно такая петрушка частично в мариуполе
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17.04.2022 14:03 Відповісти
Те кто ждут орков эвакуируются в новоайдар, Старобельск. Так что тех кто не выезжает понять невозможно
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17.04.2022 14:11 Відповісти
Згоден. Краще турбуйтеся за військових, які пішли виганяти ворога з міст "вати", яка їх туди покликала.
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17.04.2022 17:14 Відповісти
Ты ******* тупая, а в Бородянке и Буче те кто не эвакуировались - это тоже ждали асвабадителей, брали жратву и поливали грязью ЗСУ?
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17.04.2022 19:16 Відповісти
Якщо вже немає води в Мариуполі,тепер тут,то як ще до цих пір подається вода в Донецьк,якось казали не можемо припинити постачати воду до нього бо Маріуполь останеться без води.
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17.04.2022 14:09 Відповісти
ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, - "ИС"
По словам координатора группы Константина Машовца, ВСУ вследствие своих активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения противника в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток", - продолжил координатор "ИС" в своей публикации.
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17.04.2022 14:10 Відповісти
очередное вранье типа Херсон в окружение и скоро его сдадут
Большая часть Рубежного захвачена орками на сегодняшнюю минуту
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17.04.2022 14:17 Відповісти
Свинорус, а где кто говорил, что Херсон в окружении и его скоро сдадут?
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17.04.2022 19:17 Відповісти
Ще один позитивний блогер ОПи.
Людям потрібна правда, а не "Все під контролем" із трагічними наслідками для тих, хто вірить цим блохєрам.
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17.04.2022 14:29 Відповісти
Мда,поганегько,бо там писали що.....всі пишуть,18 тис.проти 50тис. Хороші позиції....Це війна, важка . Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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17.04.2022 14:39 Відповісти
так нам теж говорили..все під контролем..але виявлялось все не так
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17.04.2022 15:11 Відповісти
 
 