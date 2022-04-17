Окупанти впритул підійшли до Сєверодонецька і посилили обстріли
Російські загарбники дуже близько підійшли до Сєверодонецька Луганської області, обстріли посилюються, тому шансів на евакуацію жителів дедалі менше. У місті зруйновано багато приватних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки, водогін, немає газопостачання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на голову Сєверодонецької районної державної адміністрації Романа Власенка.
"Ворог підійшов дуже близько, обстріли посилюються, у нас дуже складно провести евакуацію місцевих жителів, можливість із кожним днем зменшується. За нашими розрахунками, близько 20% людей залишилися в місті. Точної цифри ніхто не знає. Немає місць, де збираються всі", - сказав він в ефірі загальнаціонального телемарафону.
За словами Власенка, обстріли ворога хаотичні, снаряди прилітають у житлові будинки.
"Дуже багато зруйновано індивідуальних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки. Не можна сказати, що вони вщент зруйновані, але ситуація погіршується з кожним днем. Сьогодні були великі пожежі в багатоповерхівках. Повернутися в незруйноване житло з кожним днем стає дедалі неможливішим", - зазначив він.
Голова РДА повідомив, що в місті пошкоджено водогін, немає газопостачання.
"На магістральних водогонах і газ перебитий, якщо говорити про Сєверодонецьк, роботи там на день-три, все залежатиме від режиму тиші, або його відсутності", - додав він.
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не высказывают.
ни в волновахе, ни в мариуполе.
парадокс!
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