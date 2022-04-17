Чотири багатоповерхівки зайнялися після влучання снарядів вночі в Сєверодонецьку, у Новодружеську знищено будинок, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Вночі під вогнем росіян опинилися нові райони Сєверодонецька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. У ніч із 16 на 17 квітня після влучання снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль. Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовано численні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюються", - написав Гайдай.

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Також він повідомив, що увечері ще один будинок ворог знищив у Новодружеську. Власника пожежники встигли евакуювати.





Також дивіться: Окупанти поцілили у нафтове підприємство у Лисичанську, здійнялась пожежа на 5 тис. кв.м. Палива там немає, горять залишки нафтошламу, - Гайдай. ФОТО











