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В шестом пакете санкций ЕС против России планируется нефтяное эмбарго, - Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в шестом пакете санкций Европейского Союза в отношении России планируется нефтяное эмбарго.
Об этом он написал в Телеграме, ссылаясь на немецкое издание Zeit, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько инсайдов от немецкого Zeit, который ссылается на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. В ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения по банковскому сектору, особенно Сбербанку, и российской энергетике", - отметил Ермак.
В то же время он подчеркнул, что в "случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ".
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Чому президент не оголосив спецоперацію (в рамках війни з 2014) про антитерористичну спецоперацію з фашизмом-імперіалізмом разом з денацифікацією і демілітаризацією свинособаких???
"крейсер утонул, а это значит, что он не говно".... )))
https://youtu.be/LfuRbTLYd0A?list=TLPQMTcwNDIwMjLZ70keTpqdnw&t=406
@IntimateKnight
·
https://mobile.twitter.com/IntimateKnight/status/1515641303572393994 1 год
Третій день чмутьори пояснюють, шо Нептун - то дозвукова ракета, що вона повільна і її легко збити. Третій день після того, як обидві випущені ракети розтібали рсняву гордість! Яка потонула, хоча ракета розрахована на знищення менших суден! Ракета, яку не засікли радари. Уйова..
@missy_porto
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2 год
у нашей власти настолько четкая и прозрачная позиция, что до сих пор неясно: мы стремимся в НАТО или нет, репарации будем требовать или нет?
ясно только по шашлыкам: их не будет.
Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.