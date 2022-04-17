В шестом пакете санкций ЕС против России планируется нефтяное эмбарго, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в шестом пакете санкций Европейского Союза в отношении России планируется нефтяное эмбарго.

Об этом он написал в Телеграме, ссылаясь на немецкое издание Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько инсайдов от немецкого Zeit, который ссылается на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. В ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения по банковскому сектору, особенно Сбербанку, и российской энергетике", - отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили

В то же время он подчеркнул, что в "случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ".