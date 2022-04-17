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Новости Санкции против России
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В шестом пакете санкций ЕС против России планируется нефтяное эмбарго, - Ермак

єрмак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в шестом пакете санкций Европейского Союза в отношении России планируется нефтяное эмбарго.

Об этом он написал в Телеграме, ссылаясь на немецкое издание Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько инсайдов от немецкого Zeit, который ссылается на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. В ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривают ограничения по банковскому сектору, особенно Сбербанку, и российской энергетике", - отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили

В то же время он подчеркнул, что в "случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ".

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Топ комментарии
+32
Т.е. Ермак прочитал немецкую газету и выдал "новость"?
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17.04.2022 15:03
+27
нахрена это чмо цитировать, если оно никакого отношения к новости не имеет?
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17.04.2022 15:05
+19
@hawthornhealin1
Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.
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17.04.2022 15:13
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Ну если эмбарго то кацапам ********* !
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17.04.2022 15:03 Ответить
Не надо торопиться.
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17.04.2022 15:05 Ответить
Страшно подумать какие санкции из ада ЕС уготовит для кацапов в сто сорок седьмом пакете!
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17.04.2022 15:51 Ответить
Ну, это при том условии,что величайший дипломат современности Боневтик вслед за Штайнмаером не пошлет еще кого с ЕС, того же Шольца, к примеру. А с ОПы станется, не сомневаюсь
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17.04.2022 15:17 Ответить
Т.е. Ермак прочитал немецкую газету и выдал "новость"?
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17.04.2022 15:03 Ответить
Это "уровень" пиара самого Ермака и его советника по тому же пиару Подоляки... Креативная школота ито сделает намного красивее и смешнее
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17.04.2022 15:18 Ответить
боюсь сам не читав, напевно коли перераховував інвертарні крісла в офісі то скинули смсом з перекладом
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17.04.2022 15:22 Ответить
нахрена это чмо цитировать, если оно никакого отношения к новости не имеет?
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17.04.2022 15:05 Ответить
Москалі оголосили спецоперацію...
Чому президент не оголосив спецоперацію (в рамках війни з 2014) про антитерористичну спецоперацію з фашизмом-імперіалізмом разом з денацифікацією і демілітаризацією свинособаких???
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17.04.2022 15:08 Ответить
Давно пора это сделать или Европа надеется что ботоксный упырь остановится. Эту мразоту надо душить чтобы не успевал воздуха хапануть.
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17.04.2022 15:08 Ответить
чувак гонит - отпад! )))
"крейсер утонул, а это значит, что он не говно".... )))
https://youtu.be/LfuRbTLYd0A?list=TLPQMTcwNDIwMjLZ70keTpqdnw&t=406
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17.04.2022 15:09 Ответить
Лицар Пишається Українцями


@IntimateKnight

·
https://mobile.twitter.com/IntimateKnight/status/1515641303572393994 1 год



Третій день чмутьори пояснюють, шо Нептун - то дозвукова ракета, що вона повільна і її легко збити. Третій день після того, як обидві випущені ракети розтібали рсняву гордість! Яка потонула, хоча ракета розрахована на знищення менших суден! Ракета, яку не засікли радари. Уйова..
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17.04.2022 15:12 Ответить
Portobello
@missy_porto
·
2 год
у нашей власти настолько четкая и прозрачная позиция, что до сих пор неясно: мы стремимся в НАТО или нет, репарации будем требовать или нет?

ясно только по шашлыкам: их не будет.
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17.04.2022 15:11 Ответить
все зависит от длинны дорожки, страны происхождения белого порошка, и количество лавандоса,поступившего на оманские счета Боневтика. Имхо
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17.04.2022 15:20 Ответить
@hawthornhealin1
Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.
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17.04.2022 15:13 Ответить
А войти в образ❓Это тебе не абы что❗Тут подход нужен
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17.04.2022 15:35 Ответить
Нафтове ембарго для рашки це добре, але хіба в компетенції завгоспа робити подібні заяви?
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17.04.2022 15:17 Ответить
Бреше. Ключове слово розглядають, можливо.
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17.04.2022 15:23 Ответить
Двома твітами єрмак запровадив нафтове ембарго та знищив росію
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17.04.2022 15:26 Ответить
75 miliardov evro s ES polucilo kacapstan za neft proslom godu,s gaza na 3 raza mense..Nado zakryt im eti daxodi.Xotiabi neft zakryt
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17.04.2022 15:27 Ответить
Падлы через пол года это эмбарго предпримут а может и через год но ****** что уже приняли а оно то Не действует как положено особенно немцы будут буксовать !!!!
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17.04.2022 15:28 Ответить
Чекаємо в подальшому коментарі від прибиральниці ОПУ
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17.04.2022 15:29 Ответить
"пан" дерьмак, это не ваша компетенция подобные заявления делать, только дома на кухне. Тем более это все вилами по воде писано. Я все жду а когда Коля с ревизора уже вылезет и будет пиариться. Генералисимусы куевы. Я уверен что Херсон еще не освобождают, потому что к Залужному лезут вот такие дерьмаки, коли, арахамии и прочая нечисть допущення нарідом что хотели перестать постреливать.
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17.04.2022 15:31 Ответить
дєрьмак, як там папа на расіі?
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17.04.2022 15:40 Ответить
Дерьмака на нари!
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17.04.2022 16:38 Ответить
кого цікавлять висери дєрмака?
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17.04.2022 15:51 Ответить
дєрьмак,ти хто ,завхоз хренов.....коли він щезне,
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17.04.2022 15:55 Ответить
Якщо ви хочете знати особу, яка переконала прізєдєнта не готуватися до війни ,після того як американці надали розвіддані укр.владі, вам далеко не треба ходити, достатньо почитати новину вище. Там ви побачите шєстьорку фсб - дєрьмака. Саме він злив операцію по вагнерівцям, саме дєрьмак переконав клоуна, що війни не буде і не потрібно готуватися. Так що дєрьмака - на нари!
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17.04.2022 16:01 Ответить
Дивно виглядає, коли цензор піарить (до того ж, недоречно) людину, місце котрої - біля Медведчука.
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17.04.2022 16:11 Ответить
ми це й так з новин знаємо. Коли введуть 6-й пакет санкцій?
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17.04.2022 16:19 Ответить
А причому тут Єрмак ?
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17.04.2022 16:37 Ответить
Україна ніколи не переможе російських фашистів, якщо не знищить внутрішнього ворога, який простягає руку допомоги окупантові.
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17.04.2022 17:55 Ответить
заткніть йому пельку !!!
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17.04.2022 18:54 Ответить
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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17.04.2022 20:11 Ответить
 
 