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Новини Санкції проти Росії
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У шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії планується нафтове ембарго, - Єрмак

єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у шостому пакеті санкцій Європейського Союзу щодо Росії планується нафтове ембарго.

Про це він написав у Телеграмі, посилаючись на німецьке видання Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи інсайдів від німецького Zeit, який посилається на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо "Сбербанку", та російської енергетики", - зазначив Єрмак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує поетапно відмовлятись від російської нафти, - The New York Times

Водночас він наголосив, що у "випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти "Газпромбанку", який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ".

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Топ коментарі
+32
Т.е. Ермак прочитал немецкую газету и выдал "новость"?
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17.04.2022 15:03
+27
нахрена это чмо цитировать, если оно никакого отношения к новости не имеет?
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17.04.2022 15:05
+19
@hawthornhealin1
Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.
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17.04.2022 15:13
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Ну если эмбарго то кацапам ********* !
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17.04.2022 15:03 Відповісти
Не надо торопиться.
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17.04.2022 15:05 Відповісти
Страшно подумать какие санкции из ада ЕС уготовит для кацапов в сто сорок седьмом пакете!
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17.04.2022 15:51 Відповісти
Ну, это при том условии,что величайший дипломат современности Боневтик вслед за Штайнмаером не пошлет еще кого с ЕС, того же Шольца, к примеру. А с ОПы станется, не сомневаюсь
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17.04.2022 15:17 Відповісти
Т.е. Ермак прочитал немецкую газету и выдал "новость"?
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17.04.2022 15:03 Відповісти
Это "уровень" пиара самого Ермака и его советника по тому же пиару Подоляки... Креативная школота ито сделает намного красивее и смешнее
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17.04.2022 15:18 Відповісти
боюсь сам не читав, напевно коли перераховував інвертарні крісла в офісі то скинули смсом з перекладом
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17.04.2022 15:22 Відповісти
нахрена это чмо цитировать, если оно никакого отношения к новости не имеет?
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17.04.2022 15:05 Відповісти
Москалі оголосили спецоперацію...
Чому президент не оголосив спецоперацію (в рамках війни з 2014) про антитерористичну спецоперацію з фашизмом-імперіалізмом разом з денацифікацією і демілітаризацією свинособаких???
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17.04.2022 15:08 Відповісти
Давно пора это сделать или Европа надеется что ботоксный упырь остановится. Эту мразоту надо душить чтобы не успевал воздуха хапануть.
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17.04.2022 15:08 Відповісти
чувак гонит - отпад! )))
"крейсер утонул, а это значит, что он не говно".... )))
https://youtu.be/LfuRbTLYd0A?list=TLPQMTcwNDIwMjLZ70keTpqdnw&t=406
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17.04.2022 15:09 Відповісти
Лицар Пишається Українцями


@IntimateKnight

·
https://mobile.twitter.com/IntimateKnight/status/1515641303572393994 1 год



Третій день чмутьори пояснюють, шо Нептун - то дозвукова ракета, що вона повільна і її легко збити. Третій день після того, як обидві випущені ракети розтібали рсняву гордість! Яка потонула, хоча ракета розрахована на знищення менших суден! Ракета, яку не засікли радари. Уйова..
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17.04.2022 15:12 Відповісти
Portobello
@missy_porto
·
2 год
у нашей власти настолько четкая и прозрачная позиция, что до сих пор неясно: мы стремимся в НАТО или нет, репарации будем требовать или нет?

ясно только по шашлыкам: их не будет.
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17.04.2022 15:11 Відповісти
все зависит от длинны дорожки, страны происхождения белого порошка, и количество лавандоса,поступившего на оманские счета Боневтика. Имхо
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17.04.2022 15:20 Відповісти
@hawthornhealin1
Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.
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17.04.2022 15:13 Відповісти
А войти в образ❓Это тебе не абы что❗Тут подход нужен
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17.04.2022 15:35 Відповісти
Нафтове ембарго для рашки це добре, але хіба в компетенції завгоспа робити подібні заяви?
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17.04.2022 15:17 Відповісти
Бреше. Ключове слово розглядають, можливо.
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17.04.2022 15:23 Відповісти
Двома твітами єрмак запровадив нафтове ембарго та знищив росію
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17.04.2022 15:26 Відповісти
75 miliardov evro s ES polucilo kacapstan za neft proslom godu,s gaza na 3 raza mense..Nado zakryt im eti daxodi.Xotiabi neft zakryt
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17.04.2022 15:27 Відповісти
Падлы через пол года это эмбарго предпримут а может и через год но ****** что уже приняли а оно то Не действует как положено особенно немцы будут буксовать !!!!
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17.04.2022 15:28 Відповісти
Чекаємо в подальшому коментарі від прибиральниці ОПУ
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17.04.2022 15:29 Відповісти
"пан" дерьмак, это не ваша компетенция подобные заявления делать, только дома на кухне. Тем более это все вилами по воде писано. Я все жду а когда Коля с ревизора уже вылезет и будет пиариться. Генералисимусы куевы. Я уверен что Херсон еще не освобождают, потому что к Залужному лезут вот такие дерьмаки, коли, арахамии и прочая нечисть допущення нарідом что хотели перестать постреливать.
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17.04.2022 15:31 Відповісти
дєрьмак, як там папа на расіі?
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17.04.2022 15:40 Відповісти
Дерьмака на нари!
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17.04.2022 16:38 Відповісти
кого цікавлять висери дєрмака?
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17.04.2022 15:51 Відповісти
дєрьмак,ти хто ,завхоз хренов.....коли він щезне,
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17.04.2022 15:55 Відповісти
Якщо ви хочете знати особу, яка переконала прізєдєнта не готуватися до війни ,після того як американці надали розвіддані укр.владі, вам далеко не треба ходити, достатньо почитати новину вище. Там ви побачите шєстьорку фсб - дєрьмака. Саме він злив операцію по вагнерівцям, саме дєрьмак переконав клоуна, що війни не буде і не потрібно готуватися. Так що дєрьмака - на нари!
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17.04.2022 16:01 Відповісти
Дивно виглядає, коли цензор піарить (до того ж, недоречно) людину, місце котрої - біля Медведчука.
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17.04.2022 16:11 Відповісти
ми це й так з новин знаємо. Коли введуть 6-й пакет санкцій?
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17.04.2022 16:19 Відповісти
А причому тут Єрмак ?
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17.04.2022 16:37 Відповісти
Україна ніколи не переможе російських фашистів, якщо не знищить внутрішнього ворога, який простягає руку допомоги окупантові.
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17.04.2022 17:55 Відповісти
заткніть йому пельку !!!
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17.04.2022 18:54 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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17.04.2022 20:11 Відповісти
 
 