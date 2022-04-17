5 740 35
У шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії планується нафтове ембарго, - Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у шостому пакеті санкцій Європейського Союзу щодо Росії планується нафтове ембарго.
Про це він написав у Телеграмі, посилаючись на німецьке видання Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Трохи інсайдів від німецького Zeit, який посилається на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо "Сбербанку", та російської енергетики", - зазначив Єрмак.
Водночас він наголосив, що у "випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти "Газпромбанку", який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ".
Топ коментарі
+32 Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар17.04.2022 15:03
+27 акаб акабіч
показати весь коментар17.04.2022 15:05
+19 Ksenia VB
показати весь коментар17.04.2022 15:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чому президент не оголосив спецоперацію (в рамках війни з 2014) про антитерористичну спецоперацію з фашизмом-імперіалізмом разом з денацифікацією і демілітаризацією свинособаких???
"крейсер утонул, а это значит, что он не говно".... )))
https://youtu.be/LfuRbTLYd0A?list=TLPQMTcwNDIwMjLZ70keTpqdnw&t=406
@IntimateKnight
·
https://mobile.twitter.com/IntimateKnight/status/1515641303572393994 1 год
Третій день чмутьори пояснюють, шо Нептун - то дозвукова ракета, що вона повільна і її легко збити. Третій день після того, як обидві випущені ракети розтібали рсняву гордість! Яка потонула, хоча ракета розрахована на знищення менших суден! Ракета, яку не засікли радари. Уйова..
@missy_porto
·
2 год
у нашей власти настолько четкая и прозрачная позиция, что до сих пор неясно: мы стремимся в НАТО или нет, репарации будем требовать или нет?
ясно только по шашлыкам: их не будет.
Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.